КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ

КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ - выс­шее ду­хов­ное учеб­ное за­ве­де­ние .

От­кры­то в 1632 году по ини­циа­ти­ве ми­тро­по­ли­та Ки­ев­ско­го Пет­ра Мо­ги­лы на основе объединения киевских Братской (1615 год) и Лаврской (1631 год) школ по образцу западноевропейских университетов. Первоначально именовалась Киево-Могилянской коллегией (до 1694 года) и размещалась в киевском Братском Богоявленском монастыре. В 1651 году разгромлена поляками и восстановлена при поддержке гетмана Б. М. Хмельницкого.

По Га­дяч­ско­му до­го­во­ру 1658 года коллегии присвоены права высшего богословского учебного заведения, с 1694 года - Киево-Могилянская академия (получила самоуправление, право суда над учащимися и др.). Грамотой Петра I (1701 год) подтверждён статус Киево-Могилянской академии, закреплены ранее дарованные права и привилегии, установлено постоянное государственное «довольствие». Средства на её содержание выделялись также киевскими митрополитами (так называемые митрополичьи консоляции).

По указу Синода (1788 год) в академию стали направляться выпускники Черниговской, Слуцкой и других семинарий для подготовки их «к должностям учительским». По указу императора Пав­ла I (1797 год) по­ве­ле­но го­то­вить в ака­де­мии ис­клю­читель­но слу­жи­те­лей Церк­ви. С 1798 года в Киево-Могилянской академии введено академическое правление (состояло из ректора, префекта; имелась канцелярия и др.).

В Киево-Могилянскую академию при­ни­ма­лись ли­ца пра­во­слав­но­го без различия званий и сословий (преимущественно учились дети казацкой старшины, шляхты, духовенства и зажиточных мещан). Полный курс обучения (12 лет) состоял из 8 (до 1680 года - 7) классов, которые подразделялись на 6 низших (4 грамматических, пиитики и риторики; по одному году каждый) и 2 высших (философии - до 1680 года обучение 1 год, затем 2-3 года; и богословия - до 1680 года не преподавалось, затем обучение 3-4 года, курс читал ректор).

Преподавались астрономия, музыка, катехизис, славянская и латинская словесность, славяно-русский, церковнославянский, польский (с 1775 года), греческий (с 1738 года), французский (1753-1783 годы), латинский (с 1774 года особый класс) языки, история (с начала XVIII века самостоятельный предмет, в 1750-е годы открыт отдельный класс; к началу XIX века - 5 классов), география, математика, экономика (с 1799 года), медицина, архитектура (короткое время), живопись (с 1784 года), естественная история (с 1784 года), нотное пение (с 1803 года) и др. До 1780-х годов преподавание на всех курсах велось на латинском, с 1784 года - на русском языке. Выпускники защищали диссертации (учёные степени не присваивались). В Киево-Могилянской академии обучались: в 1685 году - около 240 человек, в 1715 году - 1100, в 1740 году - около 565, в 1795 году - 840, в 1801 году - около 1780 человек, в основном за собственный счёт, «казённокоштных» воспитанников было немного. В академии учились выходцы из Греции, Болгарии, Сербии, Черногории и других стран.

Возглавлял Киево-Могилянскую академию ректор, который избирался из академической профессуры и духовенства Киева, утверждался и подчинялся киевскому митрополиту (с 1721 года назначался Синодом с согласия митрополита). Преподаватели были представителями мо­на­ше­ст­вую­ще­го ду­хо­вен­ст­ва . При академии имелся Сиротский дом, существовала студенческая конгрегация, или «Братство во имя Святой Богородицы», для помощи нуждавшимся и содержания храма Благовещения (с 1740 года).

Среди преподавателей Киево-Могилянской академии - Си­ме­он По­лоц­кий , Феофан Прокопович, Епифаний Славинецкий, Стефан Яворский. Воспитанниками, а впоследствии преподавателями академии были писатели, просветители, церковные деятели: И. А. Горленко (смотри Иоасаф Белгородский), М. Довгалевский, М. Козачинский, Варлаам (Лащевский), святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Симон (Тодорский) и др.

Среди выпускников: киевские митрополиты Георгий (Конисский), Самуил (Мстиславский); архиепископ Петербургский Сильвестр (Кулябка); патриарх Московский Ио­а­ким (Са­вё­лов) ; архиепископ Димитрий Ростовский (Туптало); епископ Иркутский Иннокентий (Кульчицкий); государственные деятели Н. Н. Бантыш-Каменский, А. А. Безбородко, П. В. Завадовский, Г. В. Козицкий, Д. П. Трощинский; историки и литераторы В. Г. Рубан, П. И. Симонович, П. А. Сохацкий; философ Г. С. Сковорода; художники Г. К. Ле­виц­кий , А. Та­ра­се­вич; ком­по­зи­то­ры М. С. Бе­ре­зов­ский, Д. С. Борт­нян­ский, А. Л. Ве­дель.

В 1817 году Киево-Могилянская академия закрыта, в её здании была открыта семинария, реорганизованная в 1819 году в Киевскую духовную академию. В 1991 году Киево-Могилянская академия возрождена в статусе государственного университета (с 1994 года Национальный университет «Киево-Могилянская академия»).

Иллюстрация:

Национальный университет «Кие­во-Мо­ги­лян­ская ака­де­мия». Фото Д. В. Соловьёва. Архив БРЭ.

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