КИЕВ
Столица Украины, административный центр Киевской области.
Нас. 2741 тыс. чел. (2008). Расположен в среднем течении р. Днепр. Узел железных и автомобильных дорог. Речной порт. Междунар. аэропорты Борисполь (в 30 км от К.) и Жуляны (в осн. внутр. рейсы). Метрополитен (1960). В центре города – фуникулёр (с 1905).
Возник на основе слав. поселений, датируемых не позднее 8 в. (о более ранних памятниках на территории К. см. в ст. Киевский археологический комплекс). К 8–9 вв. относятся: 2 городища – на Старокиевской горе (пл. 1,5 га, ширина рва 12–13 м, глубина – 5 м) и на Замковой горе (пл. 2,5 га); селища – на горах Детинка и Вздыхальница, а также в историч. р-не Кудрявец, в осн. с материалами культуры Луки-Райковецкой. В комплексах кон. 9 – нач. 10 вв. Старокиевской горы и Подола встречается также керамика роменской культуры. В начальной, не датированной части «Повести временных лет» приведено предание об основании К. тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом. Первое датированное упоминание К. в рус. летописях относится к 860 – в связи с описанием похода русов на Византию. Сведения о К. имеются также в произведениях араб. учёных 9–10 вв. (Ибн Хордадбеха, аль-Масуди, Ибн Фадлана), визант. имп. Константина VII Багрянородного (сер. 10 в.), в Хронике Титмара Мерзебургского (нач. 11 в.). К. являлся крупнейшим центром Юж. Руси и центром союза племён полян. Через К. проходил гл. маршрут пути «из варяг в греки», что сделало город крупным торговым центром [большие клады араб. дирхемов 10 в. обнаружены при строительстве Киево-Печерской крепости в 1706 (2380 монет), у т. н. Аскольдовой могилы в 1851 (св. 3000), на ул. Ярославов Вал в 1913 (ок. 3000) и др.].
Ок. 882 К. захватил пришедший из Новгорода кн. Олег, после чего город стал столицей Др.-рус. гос-ва (до 1-й трети 12 в.). В кон. 10 в. К. состоял из обширной береговой части (Подола) и нагорной части (Верхнего города), которая после Крещения Руси киевским кн. Владимиром Святославичем была сильно перестроена. На Подоле располагался большой посад (пл. ок. 120 га), плотно застроенный наземными срубными домами (древнейшая найденная постройка – 887), где жили ремесленники и купцы. Улицы и усадьбы 10 в. исследовались в 1972 на Красной пл. на глубине до 12 м (П. П. Толочко, К. Н. Гупало). На Старокиевской горе и вдоль Кирилловских высот обнаружены большие курганные могильники 10 в., насчитывавшие неск. тысяч насыпей. В них найдены богатые камерные захоронения с керамич. и металлич. посудой, украшениями, оружием, араб. и визант. монетами. В нескольких из 200 раскопанных погребений киевского некрополя найдены вещи скандинавского круга (серебряные фибулы, изделия из кости).
После Крещения Руси К. стал крупным религиозным и культурным центром. Не позднее 996 в К. учреждена митрополия Константинопольского патриархата (в 1299 резиденция митрополита фактически перенесена во Владимир на Клязьме, в 1325 – в Москву). В К. велось летописание. В княжение Ярослава Владимировича Мудрого вокруг Верхнего города построен т. н. Город Ярослава – новая система укреплений (пл. 80 га) с Золотыми, Лядскими и Жидовскими (Львовскими) воротами. С кон. 10 по нач. 13 вв. в К. возведено ок. 50 монументальных памятников каменного зодчества. Площадь города с торгово-ремесленными посадами и сельскими пригородами достигала 400 га, а его население составляло ок. 50 тыс. чел. Археологич. изучение К. времени его расцвета показало высокий уровень материальной культуры – от двухъярусной массовой деревянной жилой застройки его кварталов до качественных изделий киевских гончаров, ювелиров, камне- и косторезов, стеклоделов и др. В 1-й пол. 12 в. – 1470 центр Киевского княжества. В 1169 и 1203, в ходе борьбы за киевский стол, подвергался опустошительным грабежам со стороны рус. князей. 19.11.1240 К. взят штурмом, разграблен и сожжён во время монголо-татарского нашествия [подавляющее большинство из более чем 60 кладов, найденных в К., было спрятано перед взятием города, при этом ок. 20 – возле Десятинной церкви, последнего оплота защитников города; в результате раскопок И. А. Хойновского (1892), В. В. Хвойки (1907) и Г. Ю. Ивакина (2007) обнаружены братские могилы киевлян, погибших во время штурма города].
После 1240 К. находился под контролем Золотой Орды, его площадь значительно уменьшилась. С 1320-х гг. (по др. данным, с 1360-х гг.) входил в состав Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ). С 1-й пол. 15 в. до 1686 в К. размещался центр римско-католич. епархии. В последней трети 14 в. на Замковой горе построен замок, ставший адм. центром города (перестраивался в сер. 16 и нач. 17 вв., сожжён войсками Б. М. Хмельницкого в 1648/49, не восстанавливался). Осн. часть населения проживала на Подоле и возле действующих православных монастырей в Верхнем городе. Исследованы жилища, обнаружены многочисл. клады пражских грошей и литов. денариев 14–15 вв., в т. ч. в Киево-Печерской лавре (1902) – 2236 монет, на Кирилловских высотах (нач. 20 в.) – 400, в парке Славы (1985) – 244 монеты. В 1399, после поражения литов.-рус. войск в битве на Ворскле, К. был осаждён войсками хана Золотой Орды Тимур-Кутлуга, который сумел захватить Подол, а затем снял осаду, взяв с киевлян крупную контрибуцию. В 1416 город (за исключением замка) захвачен войсками Едигея. В 15 в. в К. переписаны «Толковое Евангелие» (1430-е гг.), «Лествица» (1455), «Златоструй». После Ферраро-Флорентийского собора и заключения унии (1439) центр Киевской митрополии Константинопольского патриархата (до 1686), Московского патриархата (с 1686).
В 1471–1667 (фактически до 1654) К. – центр Киевского воеводства ВКЛ, с 1569 – Речи Посполитой. В 1482 захвачен и разорён крымским ханом Менгли-Гиреем I, но вскоре восстановлен. В 1494–99 получил магдебургское право. В 1596–1795 являлся центром Киевской грекокатолич. (униатской) митрополичьей епархии.
В 17 в. наблюдался значит. рост города. Возродился Подол, вокруг Киево-Печерского мон. возникло крупное поселение – Печерское местечко. В 1-й пол. 17 в. отреставрированы некоторые др.-рус. храмы, построен католич. кафедральный костёл на Подоле (раскопки 1973 на Житнем рынке). Археологически изучены некрополи 17–18 вв. (св. 500 погребений близ Десятинной церкви, ок. 550 – в Михайловском Златоверхом мон., ок. 300 – в Вознесенском мон.). С 1632 в К. действовала Киево-Могилянская академия. В ходе Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648–54 в дек. 1648/янв. 1649 занят войсками Б. М. Хмельницкого, 25.7 (4.8).1651 – польско-литов. войском под команд. кн. Я. Радзивилла, к кон. авг. 1651 вновь перешёл под контроль казаков. После Переяславской рады 1654 в городе размещён рус. гарнизон. По условиям Андрусовского перемирия 1667 К. передавался Речью Посполитой Рус. гос-ву до 1669, однако не был возвращён ей. Окончательно вхождение К. в состав Рус. гос-ва закреплено «Вечным миром» 1686. В кон. 1670-х гг. в связи с возможной угрозой нападения тур. войск построены новые укрепления, в 1706, в ходе Северной войны 1700–21, заложена Киево-Печерская крепость.
В 1708–75, 1779–1925 К. – центр Киевской губернии (в 1781–96 Киевское наместничество). В 18 в. в К. возник ряд пром. предприятий, в т. ч. Арсенал (1764). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в городе развивалась гл. обр. пищевая и машиностроительная пром-сть (в 1868 открыты Гл. мастерские строившихся Киево-Одесской и Киево-Курской железных дорог). В 1870 началось движение по линиям Казатин – Киев и Днепр – Киев. В 1892 в К. впервые в Рос. империи проложена линия электрич. трамвая. В 1901 открыто движение по линии ст. Дарница (Киев) – Полтава Московско-Киево-Воронежской ж. д., в 1902 – по линии Киев – Ковель Юго-Западных железных дорог. Во время Революции 1905–07 в К. 18(31).10.1905 с участием войск разогнана 18-тысячная демонстрация, в ноябре (декабре) произошло восстание сапёров.
После Февр. революции 1917 в К. создана Центральная рада. В Гражд. войну 1917–22 К. сильно пострадал. По решению Киевского совета рабочих и солдатских депутатов 29.10(11.11).1917 началось восстание отрядов Красной гвардии и ряда частей гарнизона города против Временного правительства. В ночь на 1(14).11.1917 бои в К. завершились победой восставших, однако вскоре контроль над городом установили войска Центр. рады, которая 7(20).11.1917 провозгласила создание Украинской народной республики с центром в К. 16(29).1.1918, вскоре после начала наступления РККА, в городе вновь началось восстание с целью установить сов. власть; после ожесточённых боёв восставшие 22.1 (4.2).1918 прекратили сопротивление, однако 26.1(8.2).1918 К. был взят подошедшими к городу войсками РККА; 30.1(12.2).1918 в К. из Харькова переехали ЦИК и Нар. секретариат (правительство) Укр. сов. республики. 1.3.1918 город был оккупирован герм. войсками, с ними в К. вернулось правительство Центр. рады. 29.4.1918 К. стал столицей Украинской державы, провозглашённой при содействии герм. властей. После эвакуации герм. войск с Украины К. занимали войска разных армий: Украинской директории (14.12.1918), РККА (5.2.1919), Вооружённых сил Юга России (ВСЮР; 31.8.1919), РККА (14.10.1919), ВСЮР (16.10.1919), РККА (14.12.1919). 6.5.1920, в ходе советско-польской войны 1920, был занят польск. войсками, 12.6.1920 – частями РККА.
Центр Киевского округа (1923–30), Киевской обл. (с 1932), столица УССР (1934–91). Во время Вел. Отеч. войны, после неудачной для Красной Армии Киевской операции 1941, К. 19.9.1941 был оккупирован герм. войсками, освобождён 6.11.1943 (см. в ст. Киевские операции 1943). В 1965 К. присвоено звание Город-герой. С 1991 столица Республики Украина.
На живописных холмах в центре города сохранились постройки 10 – нач. 13 вв.: фундаменты великокняжеских дворцов 10 в. на Старокиевской горе, фундаменты Десятинной ц. (989–996), церкви Св. Георгия, церкви на Владимирской ул., церкви Дмитриевского мон. (все 11 в.), Софийский собор, фрагменты каменных Золотых ворот (1037, павильон-реконструкция, 1982), Михайловская ц. Выдубецкого мон. (1070–88, восстановлена в 1766–69, арх. М. И. Юрасов), Троицкая надвратная ц. (1106–1108) и фрагменты первого кирпичного Успенского собора Киево-Печерской лавры, фундаменты церкви Кловского мон. (построена к 1108), часть ц. Спаса Преображения на Берестове (1113–25, перестроена в 1640–43), руины церкви на Вознесенском спуске (кон. 12 в.), фундаменты Трёхсвятительской церкви (кон. 12 – нач. 13 вв.; разобрана в 1935), фундаменты и 4 ряда кладки ротонды близ Десятинной ц. (кон. 12 – нач. 13 вв.). В сев. части К. – Кирилловская церковь; в юж. части, в р-не Хутор Вольный, – Гнилецкие пещеры (монастырь с 11–12 вв., пришёл в запустение к 16 в., в 1900–28 – мон. Рождества Богородицы; в 1999 возрождён как скит Рождества Богородицы Голосеевской пустыни на Церковщине) и фундаменты церкви кон. 12 в. Ансамбль Софийского собора и Киево-Печерской лавры с ц. Спаса Преображения на Берестове включены в список Всемирного наследия.
Незначительное в 13–16 вв. строительство оживляется в 17 в., восстанавливаются и перестраиваются памятники 11–12 вв., застраивается район лавры. В стиле укр. барокко построены: ц. Св. Феодосия Печерского (1698–1702), Воскресенская ц. (1701–05); Георгиевская ц., трапезная (1696–1701) и колокольня (1727–33, верх надстроен в 1829–33, арх. А. И. Меленский) Выдубецкого мон.; трапезная с ц. Св. Иоанна Богослова (1713), 4-ярусная колокольня (1-й ярус – кон. 17 – нач. 18 вв., 2–3-й ярусы – 1744–48, арх. И. Г. Шедель, 4-й ярус – 1851–53) и быв. гл. вход Софийского собора (брама Заборовского, 1746–48, арх. Шедель), Троицкая ц. Китаевской пустыни (1763–1767). В сер. 18 в. в стиле столичного барокко возведены: Великая колокольня Киево-Печерской лавры (1731–45), Андреевский собор; дворцы – Мариинский (1745–52, архитекторы И. Ф. Мичурин, П. И. Неелов и др. по проекту арх. Б. Ф. Растрелли; восстановлен в 1868–70 арх. К. Я. Маевским) и Кловский (ныне Музей истории Киева; 1752–1756, архитекторы И. Г. Шедель, П. И. Неелов, С. Д. Ковнир).
В кон. 18 – сер. 19 вв. в стиле классицизма построены: церковь-ротонда на т. н. Аскольдовой могиле (1809–10, арх. А. И. Меленский, надстроена в 1936), костёл Св. Александра (1817–42), здание Ун-та им. Т. Г. Шевченко (1837–43), Ин-т благородных девиц (1838–43, оба – арх. В. И. Беретти; реконструирован в 1952–1958; ныне Междунар. центр культуры и искусств), дом быв. реального училища (1858–61); застраивалась быв. Театральная ул. (ныне ул. Крещатик). В районе Подол, получившем совр. вид по планировке 1811–12 (арх. В. И. Гесте), сохранились постройки 17 – нач. 20 вв.: Дом Петра I (нач. 18 в.), близкие формам укр. дерев. зодчества церкви Пророка Илии (1692, колокольня – 18 в.) и Св. Николая Притиска (1695–1707), звонница ц. Св. Николая Доброго (1716); ансамбли монастырей – Братского (17–19 вв., в т. ч. Старый корпус Киево-Могилянской академии с барочной Благовещенской ц., 1704–40, арх. И. Г. Шедель) и Фроловского (17–19 вв., в т. ч. 3-купольный Вознесенский собор, 1722–1732; Воскресенская ц. в стиле классицизма, 1824, арх. Меленский); трапезная церкви Святых Константина и Елены (1750-е гг.); церкви Покровская (1766–72) и Св. Николая Набережного (1772–75, обе – арх. И. Г. Григорович-Барский); Контрактовый дом (1815–17, арх. Гесте), Гостиный двор (1809–33, архитекторы Л. Руска, Меленский; 2-й этаж – 1980-е гг.), пожарная каланча в стиле модерн (1910); здания быв. греч. мон. Св. Екатерины (1912–14). В духе эклектики в сер. 19 – нач. 20 вв. были построены: кирха (1855–57), Троицкая ц. Троицкого мон. (1871–72, арх. И. Антонов), Владимирский собор (1862–82, архитекторы А. В. Беретти, П. И. Спарро, Р. Бернгард, В. Н. Николаев; росписи и иконы 1885–96 – художники В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, В. А. Котарбинский, П. А. Сведомский; мозаики – А. Н. Фролов, орнаменты по эскизам М. А. Врубеля и др.), Покровский мон. (Никольский собор, 1896–1911, арх. Николаев), собор Св. Пантелеймона (1905–1914, арх. Е. Ф. Ермаков) Свято-Пантелеймоновского мон. (Феофания), Николаевский костёл (1899–1909, арх. В. В. Городецкий), центр. синагога (1896–98, арх. Г. П. Шлейфер), кенасса (1898–1902, арх. Городецкий); здание Театра оперы и балета (1898–1901, арх. В. А. Шрётер), Госбанк (1902–05, архитекторы А. В. Кобелев, А. М. Вербицкий; грифоны – скульптор Э. Саля; надстроено в 1934), Педагогич. музей (1911–13, здание расширено в 1935–37, арх. П. Ф. Алёшин; ныне Дом учителя), Дом Всеукраинской АН (ныне Нац. АН Украины; 1914–27, оба – арх. Алёшин); в стиле модерн – «Дом с химерами» (1901–1903, арх. Городецкий, скульптор Саля), Бессарабский рынок (1908–12, архитекторы Г. Ю. Гай, М. П. Бобрусов), особняки («Дом плачущей вдовы», 1907, арх. Э. П. Братман).
Элементы конструктивизма использованы в здании ж.-д. вокзала (1927–32, арх. А. М. Вербицкий). В 1930–50-е гг. в стиле неоклассицизма возведены монументальные здания СМ УССР (1934–1938, архитекторы И. А. Фомин, П. В. Абросимов), ВС УССР (1936–39, арх. В. И. Заболотный), Мин-ва иностр. дел (1936–38, арх. И. Г. Лангбард), ансамбль ул. Крещатик (1947–58, арх. А. В. Власов и др.), ансамбль ВДНХ (1952–58), цирк (1960). В 1950–80-х гг. появились новые жилые районы (в т. ч. на левом берегу Днепра), построены новые мосты через Днепр (мост им. Е. Патона – 1953, пешеходный парковый – 1957, метромост – 1960–65, Московский – 1976, Южный – 1983–90), метрополитен (строится с 1949), Дворец спорта (1958–1960), Дворец пионеров (1962–65), Дворец культуры «Украина» (1965–70, арх. Е. А. Маринченко), гостиница «Русь» (1979), Мемориальный комплекс «Нац. музей истории Вел. Отеч. войны 1941–1945» (открыт в 1981), гостиница «Салют» (1982, на месте Военно-Никольского собора кон. 17 в.).
В кон. 20 – нач. 21 вв. воссозданы: ц. Успения Богородицы Пирогощи (1131–1136, снесена в 1935, восстановлена в 1998); собор (1108–13, сломан в 1935–36, восстановлен в 1997–2000) и колокольня (1716–19, восстановлена в 1998) Михайловского Златоверхого мон.; ц. Рождества Христова в стиле классицизма (1808–14, восстановлена к 2004); построены часовня Апостола Андрея (2000), ц. Свт. Николая на Водах (2004). В 2001 проведена реконструкция пл. Независимости (установлен монумент Независимости, скульптор А. Кущ и др.). Среди памятников: монумент в честь магдебургского права («Памятник Крещения Руси», 1802–08, арх. А. И. Меленский), памятники кн. Владимиру Святославичу (1853, скульпторы В. И. Демут-Малиновский, П. К. Клодт, арх. К. А. Тон), Богдану Хмельницкому (1870–88, скульптор М. О. Микешин), Т. Г. Шевченко (1938, скульптор М. Г. Манизер), Н. Ф. Ватутину (1948, скульптор Е. В. Вучетич), Н. А. Щорсу (1954, скульпторы М. Г. Лысенко, В. З. Бородай и др.), А. С. Пушкину (1962, скульптор А. А. Ковалёв), композитору Н. В. Лысенко (1965, скульптор Ковалёв), Г. С. Сковороде (1976–77, скульптор И. П. Кавалеридзе), основателям Киева (1982), Н. В. Гоголю (1982), княгине Ольге (1911, восстановлен в 1995–96, скульптор Кавалеридзе), Апостолу Андрею (2000, скульптор В. Швецов). Мемориал жертвам фашизма в Бабьем Яру (1976, скульптор Лысенко и др.), обелиск «Городу-герою Киеву» (1982), монумент Дружбы народов (1982).
К. – крупный центр науки, образования и культуры Украины. В К. находятся Нац. АН Украины (1918), Академия аграрных наук (1990), Академия педагогич. наук (1992), Академия мед. наук (1993). Среди НИИ, не входящих в состав АН и отраслевых академий, – Ин-т автоматики (1957), Междунар. ин-т социологии (1990), Центр политич. исследований и конфликтологии (1993), Центр социально-экономич. исследований (1999), Ин-т эволюционной экономики. В К. функционируют св. 70 вузов, в т. ч. имеющие статус национальных: Ун-т «Киево-Могилянская академия», Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко (1834), Нац. педагогич. ун-т им. М. П. Драгоманова (1834, совр. статус с 1997), Технич. ун-т (1898, совр. назв. и статус с 1995), Аграрный ун-т (1898, совр. статус с 1994), Экономич. ун-т им. В. Гетмана (1906, совр. статус с 1997, назв. с 2005), Академия изобразит. иск-ва и архитектуры (1917, совр. назв. и статус с 1998), Авиац. ун-т (1933, совр. статус с 2000), Ун-т строительства и архитектуры (1930, совр. статус с 1999), Ун-т технологий и дизайна (1930), Консерватория (1913, с 1995 Нац. муз. академия Украины им. П. И. Чайковского), Мед. ун-т им. А. А. Богомольца [создан на базе мед. ф-та (1841) Киевского ун-та; совр. статус с 1995], Лингвистич. ун-т (1948, совр. статус с 1994), Ун-т культуры и искусств (1968, совр. назв. и статус с 1999), а также Киевская духовная академия, Ин-т «Славянский ун-т» (1993), Военно-мед. академия (1993, совр. статус с 1997), Академия муниципального управления (1995) и др. Нац. б-ки: парламентская (1866), им. В. И. Вернадского (1918), научная медицинская (1930), научно-техническая (1935), для детей (1967), для юношества (1975), научно-педагогич. им. В. А. Сухомлинского (1999); библиотеки академий, вузов, н.-и. учреждений.
В городе – Киевский музей русского искусства, Музей искусств им. Б. и В. Ханенко; нац. музеи: истории Украины (1899), Нац. худож. музей Украины (открыт в 1904 как Худож.-пром. и науч. музей имп. Николая Александровича; с 1954 самостоят. музей; здание – 1899, архитекторы Г. П. Бойцов, В. П. Городецкий; иконопись 11–18 вв., укр. живопись 17–20 вв.), Т. Г. Шевченко (1940), литературы Украины (1981), «Чернобыль» (1992). Среди др. музеев: истории К. (1978), гетманства (1993), игрушки (2003, открыт в 2005), совр. изобразит. иск-ва Украины (2005); ряд музеев на территории Киево-Печерской лавры; культурного наследия; нар. архитектуры и быта Украины («Украина в миниатюре»; на пл. ок. 150 га – св. 300 памятников деревянного зодчества 16–20 вв., в т. ч. церкви), гор. музей «Духовные сокровища Украины» (укр. иконопись 15–20 вв.), Дворец искусств «Украинский дом» (произведения укр. иск-ва 18 – нач. 21 вв.), Центр. гос. архив-музей литературы и иск-ва, Киевский музей А. С. Пушкина. Музей выдающихся деятелей укр. культуры: Леси Украинки, М. П. Старицкого, Н. В. Лысенко, П. К. Саксаганского; лит.-мемориальные музеи М. Ф. Рыльского, П. Г. Тычины; дома-музеи Т. Г. Шевченко, М. А. Булгакова; Музей-мастерская скульптора И. П. Кавалеридзе. Заповедники: Национальный «София Киевская», Историко-культурный «Древний Киев», Гос. историко-мемориальный «Лукьяновское кладбище» (основан в 1870-е гг., статус заповедника с 1994). Историко- архит. памятник-музей «Киевская крепость»; этнографич. центр «Мамаева слобода» (открыт в 2006; на пл. 9,2 га – дендропарк, 98 строений с Покровской 3-главой дерев. церковью в центре).
Крупнейшие театры: Украинский театр оперы и балета им. Т. Г. Шевченко, Украинский национальный драматический театр им. И. Франко, Украинский национальный театр русской драмы им. Леси Украинки. Среди др. театров: ТЮЗ на Липках (1924), кукол (1927), Киевский гос. театр оперетты (основан в 1934 как Театр муз. комедии, с 1966 совр. назв.; в 2004 открыта камерная сцена – «Театр в фойе»), драмы и комедии «На левом берегу Днепра» (1978), «Золотые ворота» (1980), «Актёр» (1987), Театр марионеток (1989), Цыганский музыкально-драматич. театр «Романс» (1993), Нац. центр театрального иск-ва им. Леся Курбаса (1995), Театр танца Светланы Шумковой (основан в 1996 как Ансамбль классич. танца, с 1999 совр. назв.), «Серебряный остров» (1997), Новый театр на Печерске (2000). Нац. филармония (1863), в её составе: оркестры – Нац. филармонич. симфонический (1995), Киевский камерный (1963); квартеты – баянистов (1939), саксофонистов (1985), гитаристов (1992); фольклорный ансамбль «Джерело» (1992). Украинский симфонический оркестр, Нац. капелла бандуристов им. Г. И. Майбороды (основана в 1918 как Кобзарский хор, в 1935–51 Гос. образцовая капелла бандуристов), Укр. гос. народный хор (основан в 1943, с 1944 в Киеве, с 1965 им. Г. Г. Верёвки). Концерты проходят в Колонном зале филармонии (в здании быв. Купеческого собрания; с 1962 им. Н. В. Лысенко), Нац. доме органной и камерной музыки (1980, в здании Николаевского костёла), Большом зале Нац. муз. академии Украины и др. Работают ансамбли танца Украины им. П. П. Вирского (1937), нар. танца «Украина» (1969), нар. танца «Кобзарь» (1979).
Киностудия им. А. П. Довженко (1928), Укр. студия хроникально-документальных фильмов (1931, Харьков, с 1939 в Киеве), Студия научно-популярных фильмов (основана в 1941 как киностудия технич. фильмов, с 1954 совр. назв.), «Укранимафильм» (с 1960 Объединение худож. мультипликации, с 1990 совр. назв.).
Междунар. конкурсы: музыкантов им. Н. В. Лысенко (с 1962), балета им. Сержа Лифаря (с 1994), дирижёров им. С. В. Турчака (с 1994), пианистов памяти В. Горовица (с 1995). Междунар. джазовый фестиваль «Єдність» (с 2002). Ежегодно проходят междунар. кинофестивали: «Молодость» (1970), православного кино «Покров» (2003), документальных фильмов «Контакт» (2005).
К. – крупный спортивный центр. В К. проходили чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе (1983), матчи футбольного турнира Олимпийских игр (1980), чемпионата мира по гандболу среди женщин (1975). Футбольный клуб «Динамо» (стадион «Динамо» им. В. В. Лобановского, 16,9 тыс. мест; Нац. спортивный комплекс «Олимпийский», 83 тыс. мест) – 13-кратный чемпион СССР (1961–1990), 12-кратный чемпион Украины (1993–2007), обладатель Кубка СССР (9 раз, в 1954–90), Кубка Украины (9 раз, в 1993–2007), Суперкубка Украины (2004, 2006, 2007); европейских – Кубка обладателей кубков (1975, 1986) и Суперкубка (1975). Баскетбольные клубы «Будивельник» – чемпион СССР (1989), чемпион Украины (6 раз, в 1992–1997) и «БК Киев» – чемпион Украины (2000, 2005), финалист Евролиги Междунар. любительской федерации баскетбола (ФИБА; 2005). Женский гандбольный клуб «Спартак» – 13-кратный обладатель Кубка европ. чемпионов (1970–88), 20-кратный чемпион СССР (1969–88).
Большая часть работающих занята в сфере услуг. К. – гл. финансовый и деловой центр Украины. В городе расположены штаб-квартиры крупнейших компаний, в т. ч. нац. акционерной компании «Нафтогаз Украины» (топливная пром-сть), «Укртелеком» и «Киевстар» (связь и телекоммуникации), головные офисы крупнейших банков (Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк) и ведущих страховых компаний («Оранта», ИНГО, «Эталон»). Высока доля занятых в торговле и секторе гос. управления (связан с выполнением столичных функций). К. – крупнейший в стране центр туризма (в т. ч. культурно-познавательного, делового); ок. 0,6 млн. чел., из них 0,2 млн. чел. – иностр. туристы (2006).
К. – важный индустриальный центр. Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение, в т. ч. транспортное. Заводы: авиационный «Авиант», судостроительно-судоремонтный, «Ленинская кузница» (суда), мотоциклетный, Дарницкий вагоноремонтный, электровагоноремонтный им. Январского восстания 1918 г., АТЕК (гидравлич. экскаваторы). Среди др. предприятий отрасли – «Росток» (быв. «Точэлектроприбор»), «Веда» (произ-во тензорезисторов, тензодатчиков и др.), станкостроительный концерн ВЕРКОН, НПО «Большевик» (оборудование для химич. пром-сти), «Транссигнал» (средства сигнализации, электрической, диспетчерской централизации и др.), оптико-механич. произ-во «Арсенал», научно-производств. предприятие «Электронмаш». Развиты также произ-во стройматериалов (завод жел.-бетон. конструкций им. С. Ковальской, комбинат «Стройиндустрия»), химическая (заводы «Киевгума» и «Вулкан» – продукция из резины и натурального латекса), фармацевтическая («Дарница», «Фармак»), лёгкая (шёлковый комбинат, трикотажная фабрика «Роза», обувное предприятие «Киев») и пищевая («Киевхлеб»; кондитерская фабрика им. Карла Маркса – входит в корпорацию «Roshen»; завод безалкогольных напитков «Росинка»; молочный завод; пивоваренная компания «Оболонь») пром-сть. В нач. 21 в. продолжается выведение пром. предприятий за черту города.
В К. ТЭЦ-5 – крупнейшая на Украине (700 МВт), близ города – Киевские ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующая станция) на р. Днепр, Трипольская ГРЭС.
Дополнительная литература:
Закревский Н. В. Описание Киева. М., 1868. Т. 1–2;
Лашкарев П. А. Киевская архитектура X–XII вв. К., 1875;
Петров Н. И. Киев, его святыни и памятники. СПб., 1896;
Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. К., 1897;
Миклашевский И. Очерк деятельности Киевского отделения Русского музыкального общества (1863–1913). К., 1913;
Каргер М. К. Древний Киев. М.; Л., 1958–1961. Т. 1–2;
Iсторія Києва. Київ, 1959–1960. Т. 1–2;
Асеев Ю. С. Архитектура Київської Русi. Київ, 1969;
Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева. К., 1982;
Факторович М. Д., Членова Л. Г. Художественные музеи Киева. М., 1977;
Григорович Д. Ф. Киев – город-герой. М., 1978;
Толочко П. П. Iсторична топографія стародавнього Києва. Київ, 1978;
Толочко П. П. Древний Киев. К., 1983;
Callmer J. The archeology of Kiev ca. 500–1000 AD // Pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance): actes du colloque nordique et international de byzantinologie. Uppsala, 1981;
Ивакин Г. Ю. Киев в XIII–XV веках. К., 1982;
Ивакин Г. Ю. Iсторичний розвиток Києва ХIII – середини ХVI ст. Київ, 1996;
История Киева. К., 1982–1986. Т. 1–3;
Логвин Г. Н. Киев. 3-е изд. К., 1982;
Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д. Киев. Архитектурно-исторический очерк. 6-е изд. К., 1982;
The lost architecture of Kiev. Kiev; N. Y., 1982;
Шовкопляс И. Г., Дмитренко Н. Г. Советская литература по истории древнего Киева 1918–1983. К., 1984;
Киев. Энциклопедический справочник. 3-е изд. К., 1986;
Позняк П., П’ятериков С. Київ. Погляд через століття. Київ, 1988;
Ставиский В. И. О двух датах штурма Киева в 1240 г. по русским летописям // Труды Отдела древнерусской литературы. 1990. Т. 43.
Иллюстрации:
Золотые ворота. 1037 (реконструкция 1980-х гг.). Фото П. С. Павлинова.
Авторы статьи: Козюба В. К. (археология); Павлинов П. С. (архитектура).