КИЕВ

Столица Украины, административный центр Киевской области.

Нас. 2741 тыс. чел. (2008). Рас­по­ло­жен в сред­нем те­че­нии р. Днепр. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Реч­ной порт. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты Бо­рис­поль (в 30 км от К.) и Жу­ля­ны (в осн. внутр. рей­сы). Мет­ро­по­ли­тен (1960). В цен­тре го­ро­да – фу­ни­ку­лёр (с 1905).

Воз­ник на ос­но­ве слав. по­се­ле­ний, да­ти­руе­мых не позд­нее 8 в. (о бо­лее ран­них па­мят­ни­ках на тер­ри­то­рии К. см. в ст. Ки­ев­ский ар­хео­ло­ги­че­ский ком­плекс). К 8–9 вв. от­но­сят­ся: 2 го­ро­ди­ща – на Ста­ро­ки­ев­ской го­ре (пл. 1,5 га, ши­ри­на рва 12–13 м, глу­би­на – 5 м) и на Зам­ко­вой го­ре (пл. 2,5 га); се­ли­ща – на го­рах Де­тин­ка и Взды­халь­ни­ца, а так­же в ис­то­рич. р-не Куд­ря­вец, в осн. с ма­те­риа­ла­ми куль­туры Лу­ки-Рай­ко­вец­кой. В ком­плек­сах кон. 9 – нач. 10 вв. Ста­ро­ки­ев­ской го­ры и По­до­ла встре­ча­ет­ся так­же ке­ра­ми­ка ро­мен­ской куль­ту­ры. В на­чаль­ной, не да­ти­ро­ван­ной час­ти «По­вес­ти вре­мен­ных лет» при­ве­де­но пре­да­ние об ос­но­ва­нии К. тре­мя брать­я­ми Ки­ем, Ще­ком и Хо­ри­вом. Пер­вое да­ти­ро­ван­ное упо­ми­на­ние К. в рус. ле­то­пи­сях от­но­сит­ся к 860 – в свя­зи с опи­са­ни­ем по­хо­да ру­сов на Ви­зан­тию. Све­де­ния о К. име­ют­ся так­же в про­из­ве­де­ни­ях араб. учё­ных 9–10 вв. (Ибн Хор­дад­бе­ха, аль-Ма­су­ди, Ибн Фад­ла­на), ви­зант. имп. Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го (сер. 10 в.), в Хро­ни­ке Тит­ма­ра Мер­зе­бург­ско­го (нач. 11 в.). К. яв­лял­ся круп­ней­шим цен­тром Юж. Ру­си и цен­тром сою­за пле­мён по­лян . Че­рез К. про­хо­дил гл. мар­шрут пу­ти «из ва­ряг в гре­ки», что сде­ла­ло го­род круп­ным тор­го­вым цен­тром [боль­шие кла­ды араб. дир­хе­мов 10 в. об­на­ру­же­ны при строи­тель­стве Кие­во-Пе­чер­ской кре­по­сти в 1706 (2380 мо­нет), у т. н. Ас­коль­до­вой мо­ги­лы в 1851 (св. 3000), на ул. Яро­сла­вов Вал в 1913 (ок. 3000) и др.].

Ок. 882 К. за­хва­тил при­шед­ший из Нов­го­ро­да кн. Олег, по­сле че­го го­род стал сто­ли­цей Др.-рус. гос-ва (до 1-й тре­ти 12 в.). В кон. 10 в. К. со­сто­ял из об­шир­ной бе­ре­го­вой час­ти (По­до­ла) и на­гор­ной час­ти (Верх­не­го го­ро­да), ко­то­рая по­сле Кре­ще­ния Ру­си ки­ев­ским кн. Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем бы­ла силь­но пе­ре­строе­на. На По­до­ле рас­по­ла­гал­ся боль­шой по­сад (пл. ок. 120 га), плот­но за­стро­ен­ный на­зем­ны­ми сруб­ны­ми до­ма­ми (древ­ней­шая най­ден­ная по­строй­ка – 887), где жи­ли ре­мес­лен­ни­ки и куп­цы. Ули­цы и усадь­бы 10 в. ис­сле­до­ва­лись в 1972 на Крас­ной пл. на глу­би­не до 12 м (П. П. То­лоч­ко, К. Н. Гу­па­ло). На Ста­ро­ки­ев­ской го­ре и вдоль Ки­рил­лов­ских вы­сот об­на­ру­же­ны боль­шие кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки 10 в., на­счи­ты­вав­шие неск. ты­сяч на­сы­пей. В них най­де­ны бо­га­тые ка­мер­ные за­хо­ро­не­ния с ке­ра­мич. и ме­тал­лич. по­су­дой, ук­ра­ше­ния­ми, ору­жи­ем, араб. и ви­зант. мо­не­та­ми. В не­сколь­ких из 200 рас­ко­пан­ных по­гре­бе­ний ки­ев­ско­го нек­ро­по­ля най­де­ны ве­щи скан­ди­нав­ско­го кру­га (се­реб­ря­ные фи­бу­лы, из­де­лия из кос­ти).

По­сле Кре­ще­ния Ру­си К. стал круп­ным ре­ли­ги­оз­ным и куль­тур­ным цен­тром. Не по­зд­нее 996 в К. уч­реж­де­на мит­ро­по­лия Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та (в 1299 ре­зи­ден­ция мит­ро­по­ли­та фак­ти­че­ски пе­ре­не­се­на во Вла­ди­мир на Клязь­ме, в 1325 – в Мо­ск­ву). В К. ве­лось ле­то­пи­са­ние. В кня­же­ние Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го во­круг Верх­не­го го­ро­да по­стро­ен т. н. Го­род Яро­сла­ва – но­вая сис­те­ма ук­ре­п­ле­ний (пл. 80 га) с Зо­ло­ты­ми, Ляд­ски­ми и Жи­дов­ски­ми (Львов­ски­ми) во­ро­та­ми. С кон. 10 по нач. 13 вв. в К. воз­ве­де­но ок. 50 мо­ну­мен­таль­ных па­мят­ни­ков ка­мен­но­го зод­че­ст­ва. Пло­щадь го­ро­да с тор­го­во-ре­мес­лен­ны­ми по­са­да­ми и сель­ски­ми при­го­ро­да­ми дос­ти­га­ла 400 га, а его на­се­ле­ние со­став­ля­ло ок. 50 тыс. чел. Ар­хео­ло­гич. изу­че­ние К. вре­ме­ни его рас­цве­та по­ка­за­ло вы­со­кий уро­вень ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры – от двухъ­ярус­ной мас­со­вой де­ре­вян­ной жи­лой за­строй­ки его квар­та­лов до ка­че­ст­вен­ных из­де­лий ки­ев­ских гон­ча­ров, юве­ли­ров, кам­не- и кос­то­ре­зов, стек­ло­де­лов и др. В 1-й пол. 12 в. – 1470 центр Ки­ев­ско­го кня­же­ст­ва. В 1169 и 1203, в хо­де борь­бы за ки­ев­ский стол, под­вер­гал­ся опус­то­ши­тель­ным гра­бе­жам со сто­ро­ны рус. кня­зей. 19.11.1240 К. взят штур­мом, раз­граб­лен и со­жжён во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия [по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во из бо­лее чем 60 кла­дов, най­ден­ных в К., бы­ло спря­та­но пе­ред взя­ти­ем го­ро­да, при этом ок. 20 – воз­ле Де­ся­тин­ной церк­ви, по­след­не­го оп­ло­та за­щит­ни­ков го­ро­да; в ре­зуль­та­те рас­ко­пок И. А. Хой­нов­ско­го (1892), В. В. Хвой­ки (1907) и Г. Ю. Ива­ки­на (2007) об­на­ру­же­ны брат­ские мо­ги­лы ки­ев­лян, по­гиб­ших во вре­мя штур­ма го­ро­да].

По­сле 1240 К. на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Зо­ло­той Ор­ды, его пло­щадь зна­чи­тель­но умень­ши­лась. С 1320-х гг. (по др. дан­ным, с 1360-х гг.) вхо­дил в со­став Вел. кн-ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ). С 1-й пол. 15 в. до 1686 в К. раз­ме­щал­ся центр рим­ско-ка­то­лич. епар­хии. В по­след­ней тре­ти 14 в. на Зам­ко­вой го­ре по­стро­ен за­мок, став­ший адм. цен­тром го­ро­да (пе­ре­страи­вал­ся в сер. 16 и нач. 17 вв., со­жжён вой­ска­ми Б. М. Хмель­ниц­ко­го в 1648/49, не вос­ста­нав­ли­вал­ся). Осн. часть на­се­ле­ния про­жи­ва­ла на По­до­ле и воз­ле дей­ст­вую­щих пра­во­слав­ных мо­на­сты­рей в Верх­нем го­ро­де. Ис­сле­до­ва­ны жи­ли­ща, об­на­ру­же­ны мно­го­числ. кла­ды праж­ских гро­шей и ли­тов. де­на­ри­ев 14–15 вв., в т. ч. в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре (1902) – 2236 мо­нет, на Ки­рил­лов­ских вы­со­тах (нач. 20 в.) – 400, в пар­ке Сла­вы (1985) – 244 мо­не­ты. В 1399, по­сле по­ра­же­ния ли­тов.-рус. войск в бит­ве на Вор­ск­ле, К. был оса­ж­дён вой­ска­ми ха­на Зо­ло­той Ор­ды Ти­мур-Кут­лу­га, ко­то­рый су­мел за­хва­тить По­дол, а за­тем снял оса­ду, взяв с ки­ев­лян круп­ную кон­три­бу­цию. В 1416 го­род (за ис­клю­че­ни­ем зам­ка) за­хва­чен вой­ска­ми Еди­гея. В 15 в. в К. пе­ре­пи­са­ны «Тол­ко­вое Еван­ге­лие» (1430-е гг.), «Ле­ст­ви­ца» (1455), «Зла­то­струй». По­сле Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ско­го со­бо­ра и за­клю­че­ния унии (1439) центр Ки­ев­ской ми­тро­по­лии Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та (до 1686), Мос­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та (с 1686).

В 1471–1667 (фак­ти­че­ски до 1654) К. – центр Ки­ев­ско­го вое­вод­ст­ва ВКЛ, с 1569 – Ре­чи По­спо­ли­той. В 1482 за­хва­чен и ра­зо­рён крым­ским ха­ном Менг­ли-Ги­ре­ем I, но вско­ре вос­ста­нов­лен. В 1494–99 по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1596–1795 яв­лял­ся цен­тром Ки­ев­ской гре­ко­ка­то­лич. (уни­ат­ской) ми­тро­по­личь­ей епар­хии.

В 17 в. на­блю­дал­ся зна­чит. рост го­ро­да. Воз­ро­дил­ся По­дол, во­круг Кие­во-Пе­чер­ско­го мон. воз­ник­ло круп­ное по­се­ле­ние – Пе­чер­ское мес­теч­ко. В 1-й пол. 17 в. от­рес­тав­ри­ро­ва­ны не­ко­то­рые др.-рус. хра­мы, по­стро­ен ка­то­лич. ка­фед­раль­ный кос­тёл на По­до­ле (рас­коп­ки 1973 на Жит­нем рын­ке). Ар­хео­ло­ги­че­ски изу­че­ны нек­ро­по­ли 17–18 вв. (св. 500 по­гре­бе­ний близ Де­ся­тин­ной церк­ви, ок. 550 – в Ми­хай­лов­ском Зла­то­вер­хом мон., ок. 300 – в Воз­не­сен­ском мон.). С 1632 в К. дей­ст­во­ва­ла Кие­во-Мо­ги­лян­ская ака­де­мия. В хо­де Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648–54 в дек. 1648/янв. 1649 за­нят вой­ска­ми Б. М. Хмель­ниц­ко­го, 25.7 (4.8).1651 – поль­ско-ли­тов. вой­ском под ко­манд. кн. Я. Рад­зи­вил­ла, к кон. авг. 1651 вновь пе­ре­шёл под кон­троль ка­за­ков. По­сле Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды 1654 в го­ро­де раз­ме­щён рус. гар­ни­зон. По ус­ло­ви­ям Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия 1667 К. пе­ре­да­вал­ся Ре­чью По­спо­ли­той Рус. гос-ву до 1669, од­на­ко не был воз­вра­щён ей. Окон­ча­тель­но вхо­ж­де­ние К. в со­став Рус. гос-ва за­кре­п­ле­но «Веч­ным ми­ром» 1686. В кон. 1670-х гг. в свя­зи с воз­мож­ной уг­ро­зой на­па­де­ния тур. войск по­строе­ны но­вые ук­ре­п­ле­ния, в 1706, в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700–21, за­ло­же­на Кие­во-Пе­чер­ская кре­пость.

В 1708–75, 1779–1925 К. – центр Ки­ев­ской гу­бер­нии (в 1781–96 Ки­ев­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 18 в. в К. воз­ник ряд пром. пред­при­ятий, в т. ч. Ар­се­нал (1764). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в го­ро­де раз­ви­ва­лась гл. обр. пи­ще­вая и ма­ши­но­строи­тель­ная пром-сть (в 1868 от­кры­ты Гл. мас­тер­ские стро­ив­ших­ся Кие­во-Одес­ской и Кие­во-Кур­ской же­лез­ных до­рог). В 1870 на­ча­лось дви­же­ние по ли­ни­ям Ка­за­тин – Ки­ев и Днепр – Ки­ев. В 1892 в К. впер­вые в Рос. им­пе­рии про­ло­же­на ли­ния элек­трич. трам­вая. В 1901 от­кры­то дви­же­ние по ли­нии ст. Дар­ни­ца (Ки­ев) – Пол­та­ва Мос­ков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ской ж. д., в 1902 – по ли­нии Ки­ев – Ко­вель Юго-За­пад­ных же­лез­ных до­рог. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–07 в К. 18(31).10.1905 с уча­сти­ем войск ра­зо­гна­на 18-ты­сяч­ная де­мон­ст­ра­ция, в но­яб­ре (де­каб­ре) про­изош­ло вос­ста­ние са­пё­ров.

По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 в К. со­зда­на Цен­траль­ная ра­да. В Гражд. вой­ну 1917–22 К. силь­но по­стра­дал. По ре­ше­нию Ки­ев­ско­го со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов 29.10(11.11).1917 на­ча­лось вос­ста­ние от­ря­дов Крас­ной гвар­дии и ря­да час­тей гар­ни­зо­на го­ро­да про­тив Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. В ночь на 1(14).11.1917 бои в К. за­вер­ши­лись по­бе­дой вос­став­ших, од­на­ко вско­ре кон­троль над го­ро­дом ус­та­но­ви­ли вой­ска Центр. ра­ды, ко­то­рая 7(20).11.1917 про­воз­гла­си­ла соз­да­ние Ук­ра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки с цен­тром в К. 16(29).1.1918, вско­ре по­сле на­ча­ла на­сту­п­ле­ния РККА, в го­ро­де вновь на­ча­лось вос­ста­ние с це­лью ус­та­но­вить сов. власть; по­сле ожес­то­чён­ных бо­ёв вос­став­шие 22.1 (4.2).1918 пре­кра­ти­ли со­про­тив­ле­ние, од­на­ко 26.1(8.2).1918 К. был взят по­до­шед­ши­ми к го­ро­ду вой­ска­ми РККА; 30.1(12.2).1918 в К. из Харь­ко­ва пе­ре­еха­ли ЦИК и Нар. сек­ре­та­ри­ат (пра­ви­тель­ст­во) Укр. сов. рес­пуб­ли­ки. 1.3.1918 го­род был ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми, с ни­ми в К. вер­ну­лось пра­ви­тель­ст­во Центр. ра­ды. 29.4.1918 К. стал сто­ли­цей Ук­ра­ин­ской дер­жа­вы, про­воз­гла­шён­ной при со­дей­ст­вии герм. вла­стей. По­сле эва­куа­ции герм. войск с Ук­раи­ны К. за­ни­ма­ли вой­ска раз­ных ар­мий: Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии (14.12.1918), РККА (5.2.1919), Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР; 31.8.1919), РККА (14.10.1919), ВСЮР (16.10.1919), РККА (14.12.1919). 6.5.1920, в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920, был за­нят польск. вой­ска­ми, 12.6.1920 – час­тя­ми РККА.

Центр Ки­ев­ско­го ок­ру­га (1923–30), Ки­ев­ской обл. (с 1932), сто­ли­ца УССР (1934–91). Во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны, по­сле не­удач­ной для Крас­ной Ар­мии Ки­ев­ской опе­ра­ции 1941, К. 19.9.1941 был ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён 6.11.1943 (см. в ст. Ки­ев­ские опе­ра­ции 1943). В 1965 К. при­свое­но зва­ние Го­род-ге­рой. С 1991 сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Ук­раи­на.

На жи­во­пис­ных хол­мах в цен­тре го­ро­да со­хра­ни­лись по­строй­ки 10 – нач. 13 вв.: фун­да­мен­ты ве­ли­ко­кня­же­ских двор­цов 10 в. на Ста­ро­ки­ев­ской го­ре, фун­да­мен­ты Де­ся­тин­ной ц. (989–996), церк­ви Св. Ге­ор­гия, церк­ви на Вла­ди­мир­ской ул., церк­ви Дмит­ри­ев­ско­го мон. (все 11 в.), Со­фий­ский со­бор, фраг­мен­ты ка­мен­ных Зо­ло­тых во­рот (1037, па­виль­он-ре­кон­ст­рук­ция, 1982), Ми­хай­лов­ская ц. Вы­ду­бец­ко­го мон. (1070–88, вос­ста­нов­ле­на в 1766–69, арх. М. И. Юра­сов), Тро­иц­кая над­врат­ная ц. (1106–1108) и фраг­мен­ты пер­во­го кир­пич­но­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры, фун­да­мен­ты церк­ви Клов­ско­го мон. (по­строе­на к 1108), часть ц. Спа­са Пре­обра­же­ния на Бе­ре­сто­ве (1113–25, пе­ре­строе­на в 1640–43), руи­ны церк­ви на Воз­не­сен­ском спус­ке (кон. 12 в.), фун­да­мен­ты Трёх­свя­ти­тель­ской церк­ви (кон. 12 – нач. 13 вв.; ра­зо­бра­на в 1935), фун­да­мен­ты и 4 ря­да клад­ки ро­тон­ды близ Де­ся­тин­ной ц. (кон. 12 – нач. 13 вв.). В сев. час­ти К. – Ки­рил­лов­ская цер­ковь; в юж. час­ти, в р-не Ху­тор Воль­ный, – Гни­лец­кие пе­ще­ры (мо­на­стырь с 11–12 вв., при­шёл в за­пу­сте­ние к 16 в., в 1900–28 – мон. Рож­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы; в 1999 воз­рож­дён как скит Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Го­ло­се­ев­ской пус­ты­ни на Цер­ков­щи­не) и фун­да­мен­ты церк­ви кон. 12 в. Ан­самбль Со­фий­ско­го со­бо­ра и Ки­ево-Пе­чер­ской лав­ры с ц. Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Бе­ре­сто­ве вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Не­зна­чи­тель­ное в 13–16 вв. строи­тель­ст­во ожив­ля­ет­ся в 17 в., вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся и пе­ре­страи­ва­ют­ся па­мят­ни­ки 11–12 вв., за­страи­ва­ет­ся рай­он лав­ры. В сти­ле укр. ба­рок­ко по­строе­ны: ц. Св. Фео­до­сия Пе­чер­ско­го (1698–1702), Вос­кре­сен­ская ц. (1701–05); Ге­ор­ги­ев­ская ц., тра­пез­ная (1696–1701) и ко­ло­коль­ня (1727–33, верх над­стро­ен в 1829–33, арх. А. И. Ме­лен­ский) Вы­ду­бец­ко­го мон.; тра­пез­ная с ц. Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1713), 4-ярус­ная ко­ло­коль­ня (1-й ярус – кон. 17 – нач. 18 вв., 2–3-й яру­сы – 1744–48, арх. И. Г. Ше­дель, 4-й ярус – 1851–53) и быв. гл. вход Со­фий­ско­го со­бо­ра (бра­ма За­бо­ров­ско­го, 1746–48, арх. Ше­дель), Тро­иц­кая ц. Ки­та­ев­ской пус­ты­ни (1763–1767). В сер. 18 в. в сти­ле сто­лич­но­го ба­рок­ко воз­ве­де­ны: Ве­ли­кая ко­ло­коль­ня Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры (1731–45), Ан­д­ре­ев­ский со­бор; двор­цы – Ма­ри­ин­ский (1745–52, ар­хи­тек­то­ры И. Ф. Ми­чу­рин, П. И. Не­елов и др. по про­ек­ту арх. Б. Ф. Рас­трел­ли; вос­ста­нов­лен в 1868–70 арх. К. Я. Ма­ев­ским) и Клов­ский (ны­не Му­зей ис­то­рии Кие­ва; 1752–1756, ар­хи­тек­то­ры И. Г. Ше­дель, П. И. Не­елов, С. Д. Ков­нир).

В кон. 18 – сер. 19 вв. в сти­ле клас­си­циз­ма по­строе­ны: цер­ковь-ро­тон­да на т. н. Ас­коль­до­вой мо­ги­ле (1809–10, арх. А. И. Ме­лен­ский, над­строе­на в 1936), кос­тёл Св. Алек­сан­д­ра (1817–42), зда­ние Ун-та им. Т. Г. Шев­чен­ко (1837–43), Ин-т бла­го­род­ных де­виц (1838–43, оба – арх. В. И. Бе­рет­ти; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1952–1958; ны­не Ме­ж­ду­нар. центр куль­ту­ры и ис­кусств), дом быв. ре­аль­но­го учи­ли­ща (1858–61); за­страи­ва­лась быв. Те­ат­раль­ная ул. (ны­не ул. Кре­ща­тик). В рай­оне По­дол, по­лу­чив­шем совр. вид по пла­ни­ров­ке 1811–12 (арх. В. И. Гес­те), со­хра­ни­лись по­строй­ки 17 – нач. 20 вв.: Дом Пет­ра I (нач. 18 в.), близ­кие фор­мам укр. де­рев. зод­че­ст­ва церк­ви Про­ро­ка Илии (1692, ко­ло­коль­ня – 18 в.) и Св. Ни­ко­лая При­тис­ка (1695–1707), звон­ни­ца ц. Св. Ни­ко­лая Доб­ро­го (1716); ан­самб­ли мо­на­сты­рей – Брат­ско­го (17–19 вв., в т. ч. Ста­рый кор­пус Кие­во-Мо­ги­лян­ской ака­де­мии с ба­роч­ной Бла­го­ве­щен­ской ц., 1704–40, арх. И. Г. Ше­дель) и Фро­лов­ско­го (17–19 вв., в т. ч. 3-ку­поль­ный Воз­не­сен­ский со­бор, 1722–1732; Вос­кре­сен­ская ц. в сти­ле клас­си­циз­ма, 1824, арх. Ме­лен­ский); тра­пез­ная цер­кви Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны (1750-е гг.); церк­ви По­кров­ская (1766–72) и Св. Ни­ко­лая На­бе­реж­но­го (1772–75, обе – арх. И. Г. Гри­го­ро­вич-Бар­ский); Кон­трак­то­вый дом (1815–17, арх. Гес­те), Гос­ти­ный двор (1809–33, ар­хи­тек­то­ры Л. Рус­ка, Ме­лен­ский; 2-й этаж – 1980-е гг.), по­жар­ная ка­лан­ча в сти­ле мо­дерн (1910); зда­ния быв. греч. мон. Св. Ека­те­ри­ны (1912–14). В ду­хе эк­лек­ти­ки в сер. 19 – нач. 20 вв. бы­ли по­строе­ны: кир­ха (1855–57), Тро­иц­кая ц. Тро­иц­ко­го мон. (1871–72, арх. И. Ан­то­нов), Вла­ди­мир­ский со­бор (1862–82, ар­хи­тек­то­ры А. В. Бе­рет­ти, П. И. Спар­ро, Р. Берн­гард, В. Н. Ни­ко­ла­ев; рос­пи­си и ико­ны 1885–96 – ху­дож­ни­ки В. М. Вас­не­цов, М. В. Не­сте­ров, В. А. Ко­тар­бин­ский, П. А. Све­дом­ский; мо­заи­ки – А. Н. Фро­лов, ор­на­мен­ты по эс­ки­зам М. А. Вру­бе­ля и др.), По­кров­ский мон. (Ни­коль­ский со­бор, 1896–1911, арх. Ни­ко­ла­ев), со­бор Св. Пан­те­лей­мо­на (1905–1914, арх. Е. Ф. Ер­ма­ков) Свя­то-Пан­те­лей­мо­нов­ско­го мон. (Фео­фа­ния), Ни­ко­ла­ев­ский кос­тёл (1899–1909, арх. В. В. Го­ро­дец­кий), центр. си­на­го­га (1896–98, арх. Г. П. Шлей­фер), ке­нас­са (1898–1902, арх. Го­ро­дец­кий); зда­ние Те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (1898–1901, арх. В. А. Шрё­тер), Гос­банк (1902–05, ар­хи­тек­то­ры А. В. Ко­бе­лев, А. М. Вер­биц­кий; гри­фо­ны – скульп­тор Э. Са­ля; над­строе­но в 1934), Пе­да­го­гич. му­зей (1911–13, зда­ние рас­ши­ре­но в 1935–37, арх. П. Ф. Алё­шин; ны­не Дом учи­те­ля), Дом Все­ук­ра­ин­ской АН (ны­не Нац. АН Ук­ра­и­ны; 1914–27, оба – арх. Алё­шин); в сти­ле мо­дерн – «Дом с хи­ме­ра­ми» (1901–1903, арх. Го­ро­дец­кий, скульп­тор Са­ля), Бес­са­раб­ский ры­нок (1908–12, ар­хи­тек­то­ры Г. Ю. Гай, М. П. Боб­ру­сов), особ­ня­ки («Дом пла­чу­щей вдо­вы», 1907, арх. Э. П. Брат­ман).

Эле­мен­ты кон­ст­рук­ти­виз­ма ис­поль­зо­ва­ны в зда­нии ж.-д. во­кза­ла (1927–32, арх. А. М. Вер­биц­кий). В 1930–50-е гг. в сти­ле не­оклас­си­циз­ма воз­ве­де­ны мо­ну­мен­таль­ные зда­ния СМ УССР (1934–1938, ар­хи­тек­то­ры И. А. Фо­мин, П. В. Аб­ро­си­мов), ВС УССР (1936–39, арх. В. И. За­бо­лот­ный), Мин-ва иностр. дел (1936–38, арх. И. Г. Лан­гбард), ан­самбль ул. Кре­ща­тик (1947–58, арх. А. В. Вла­сов и др.), ан­самбль ВДНХ (1952–58), цирк (1960). В 1950–80-х гг. поя­ви­лись но­вые жи­лые рай­оны (в т. ч. на ле­вом бе­ре­гу Днеп­ра), по­строе­ны но­вые мос­ты че­рез Днепр (мост им. Е. Па­то­на – 1953, пе­ше­ход­ный пар­ко­вый – 1957, мет­ро­мост – 1960–65, Мо­с­ков­ский – 1976, Юж­ный – 1983–90), мет­ро­по­ли­тен (стро­ит­ся с 1949), Дво­рец спор­та (1958–1960), Дво­рец пио­не­ров (1962–65), Дво­рец куль­ту­ры «Ук­раи­на» (1965–70, арх. Е. А. Ма­рин­чен­ко), гос­ти­ни­ца «Русь» (1979), Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Нац. му­зей ис­то­рии Вел. Отеч. вой­ны 1941–1945» (от­крыт в 1981), гос­ти­ни­ца «Са­лют» (1982, на мес­те Во­ен­но-Ни­коль­ско­го со­бо­ра кон. 17 в.).

В кон. 20 – нач. 21 вв. вос­соз­да­ны: ц. Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы Пи­ро­го­щи (1131–1136, сне­се­на в 1935, вос­ста­нов­ле­на в 1998); со­бор (1108–13, сло­ман в 1935–36, вос­ста­нов­лен в 1997–2000) и ко­ло­коль­ня (1716–19, вос­ста­нов­ле­на в 1998) Ми­хай­лов­ско­го Зла­то­вер­хо­го мон.; ц. Рож­де­ст­ва Хри­сто­ва в сти­ле клас­си­циз­ма (1808–14, вос­ста­нов­ле­на к 2004); по­стро­е­ны ча­сов­ня Апо­сто­ла Ан­д­рея (2000), ц. Свт. Ни­ко­лая на Во­дах (2004). В 2001 про­ве­де­на ре­кон­ст­рук­ция пл. Не­за­ви­си­мо­сти (ус­та­нов­лен мо­ну­мент Не­за­ви­си­мо­сти, скульп­тор А. Кущ и др.). Сре­ди па­мят­ни­ков: мо­ну­мент в честь ма­где­бург­ско­го пра­ва («Па­мят­ник Кре­ще­ния Ру­си», 1802–08, арх. А. И. Ме­лен­ский), па­мят­ни­ки кн. Вла­ди­ми­ру Свя­то­сла­ви­чу (1853, скульп­то­ры В. И. Де­мут-Ма­ли­нов­ский, П. К. Клодт, арх. К. А. Тон), Бо­гда­ну Хмель­ниц­ко­му (1870–88, скульп­тор М. О. Ми­ке­шин), Т. Г. Шев­чен­ко (1938, скульп­тор М. Г. Ма­ни­зер), Н. Ф. Ва­ту­ти­ну (1948, скульп­тор Е. В. Ву­че­тич), Н. А. Щор­су (1954, скульп­то­ры М. Г. Лы­сен­ко, В. З. Бо­ро­дай и др.), А. С. Пуш­ки­ну (1962, скульп­тор А. А. Ко­ва­лёв), ком­по­зи­то­ру Н. В. Лы­сен­ко (1965, скульп­тор Ко­ва­лёв), Г. С. Ско­во­ро­де (1976–77, скульп­тор И. П. Ка­ва­ле­рид­зе), ос­но­ва­те­лям Кие­ва (1982), Н. В. Го­го­лю (1982), кня­ги­не Оль­ге (1911, вос­ста­нов­лен в 1995–96, скульп­тор Ка­ва­ле­рид­зе), Апо­сто­лу Ан­д­рею (2000, скульп­тор В. Шве­цов). Ме­мо­ри­ал жерт­вам фа­шиз­ма в Бабь­ем Яру (1976, скульп­тор Лы­сен­ко и др.), обе­лиск «Го­ро­ду-ге­рою Кие­ву» (1982), мо­ну­мент Друж­бы на­ро­дов (1982).

К. – круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ук­раи­ны. В К. на­хо­дят­ся Нац. АН Ук­раи­ны (1918), Ака­де­мия аг­рар­ных на­ук (1990), Ака­де­мия пе­да­го­гич. на­ук (1992), Ака­де­мия мед. на­ук (1993). Сре­ди НИИ, не вхо­дя­щих в со­став АН и от­рас­ле­вых ака­де­мий, – Ин-т ав­то­ма­ти­ки (1957), Ме­ж­ду­нар. ин-т со­цио­ло­гии (1990), Центр по­ли­тич. ис­сле­до­ва­ний и кон­флик­то­ло­гии (1993), Центр со­ци­аль­но-эко­но­мич. ис­сле­до­ва­ний (1999), Ин-т эво­лю­ци­он­ной эко­но­ми­ки. В К. функ­цио­ни­ру­ют св. 70 ву­зов, в т. ч. имею­щие ста­тус на­цио­наль­ных: Ун-т «Кие­во-Мо­ги­лян­ская ака­де­мия», Ки­ев­ский на­цио­наль­ный уни­вер­си­тет им. Т. Г. Шев­чен­ко (1834), Нац. пе­да­го­гич. ун-т им. М. П. Дра­го­ма­но­ва (1834, совр. ста­тус с 1997), Тех­нич. ун-т (1898, совр. назв. и ста­тус с 1995), Аг­рар­ный ун-т (1898, совр. ста­тус с 1994), Эко­но­мич. ун-т им. В. Гет­ма­на (1906, совр. ста­тус с 1997, назв. с 2005), Ака­де­мия изо­бра­зит. иск-ва и ар­хи­тек­ту­ры (1917, совр. назв. и ста­тус с 1998), Авиац. ун-т (1933, совр. ста­тус с 2000), Ун-т строи­тель­ства и ар­хи­тек­ту­ры (1930, совр. ста­тус с 1999), Ун-т тех­но­ло­гий и ди­зай­на (1930), Кон­сер­ва­то­рия (1913, с 1995 Нац. муз. ака­де­мия Ук­раи­ны им. П. И. Чай­ков­ско­го), Мед. ун-т им. А. А. Бо­го­моль­ца [соз­дан на ба­зе мед. ф-та (1841) Ки­ев­ско­го ун-та; совр. ста­тус с 1995], Лин­гвис­тич. ун-т (1948, совр. ста­тус с 1994), Ун-т куль­ту­ры и ис­кусств (1968, совр. назв. и ста­тус с 1999), а так­же Ки­ев­ская ду­хов­ная ака­де­мия, Ин-т «Сла­вян­ский ун-т» (1993), Во­ен­но-мед. ака­де­мия (1993, совр. ста­тус с 1997), Ака­де­мия му­ни­ци­паль­но­го управ­ле­ния (1995) и др. Нац. б-ки: пар­ла­мент­ская (1866), им. В. И. Вер­над­ско­го (1918), на­уч­ная ме­ди­цин­ская (1930), на­уч­но-тех­ни­че­ская (1935), для де­тей (1967), для юно­ше­ст­ва (1975), на­уч­но-пе­да­го­гич. им. В. А. Су­хо­млин­ско­го (1999); биб­лио­те­ки ака­де­мий, ву­зов, н.-и. уч­ре­ж­де­ний.

В го­ро­де – Ки­ев­ский му­зей рус­ско­го ис­кус­ст­ва, Му­зей ис­кусств им. Б. и В. Ха­нен­ко; нац. му­зеи: ис­то­рии Ук­раи­ны (1899), Нац. ху­дож. му­зей Ук­раи­ны (от­крыт в 1904 как Ху­дож.-пром. и на­уч. му­зей имп. Ни­ко­лая Алек­санд­ро­ви­ча; с 1954 са­мо­сто­ят. му­зей; зда­ние – 1899, ар­хи­тек­то­ры Г. П. Бой­цов, В. П. Го­ро­дец­кий; ико­но­пись 11–18 вв., укр. жи­во­пись 17–20 вв.), Т. Г. Шев­чен­ко (1940), ли­те­ра­ту­ры Ук­раи­ны (1981), «Чер­но­быль» (1992). Сре­ди др. му­зе­ев: ис­то­рии К. (1978), гет­ман­ст­ва (1993), иг­руш­ки (2003, от­крыт в 2005), совр. изо­бра­зит. иск-ва Ук­раи­ны (2005); ряд му­зе­ев на тер­ри­то­рии Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры ; куль­тур­но­го на­сле­дия; нар. ар­хи­тек­ту­ры и бы­та Ук­раи­ны («Ук­раи­на в ми­ниа­тю­ре»; на пл. ок. 150 га – св. 300 па­мят­ни­ков де­ре­вян­но­го зод­че­ст­ва 16–20 вв., в т. ч. церк­ви), гор. му­зей «Ду­хов­ные со­кро­ви­ща Ук­раи­ны» (укр. ико­но­пись 15–20 вв.), Дво­рец ис­кусств «Ук­ра­ин­ский дом» (про­из­ве­де­ния укр. иск-ва 18 – нач. 21 вв.), Центр. гос. ар­хив-му­зей ли­те­ра­ту­ры и иск-ва, Ки­ев­ский му­зей А. С. Пуш­ки­на. Му­зей вы­даю­щих­ся дея­те­лей укр. куль­ту­ры: Ле­си Ук­ра­ин­ки, М. П. Ста­риц­ко­го, Н. В. Лы­сен­ко, П. К. Сак­са­ган­ско­го; лит.-ме­мо­ри­аль­ные му­зеи М. Ф. Рыль­ско­го, П. Г. Ты­чи­ны; до­ма-му­зеи Т. Г. Шев­чен­ко, М. А. Бул­га­ко­ва; Му­зей-мас­тер­ская скульп­то­ра И. П. Ка­ва­ле­рид­зе. За­по­вед­ни­ки: На­цио­наль­ный «Со­фия Ки­ев­ская», Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный «Древ­ний Ки­ев», Гос. ис­то­ри­ко-ме­мо­ри­аль­ный «Лукь­я­нов­ское клад­би­ще» (ос­но­ван в 1870-е гг., ста­тус за­по­вед­ни­ка с 1994). Ис­то­ри­ко- ар­хит. па­мят­ник-му­зей «Ки­ев­ская кре­пость»; эт­но­гра­фич. центр «Ма­мае­ва сло­бо­да» (от­крыт в 2006; на пл. 9,2 га – ден­д­ро­парк, 98 строе­ний с По­кров­ской 3-гла­вой де­рев. цер­ко­вью в цен­тре).

Круп­ней­шие те­ат­ры: Ук­ра­ин­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та им. Т. Г. Шев­чен­ко, Ук­ра­ин­ский на­цио­наль­ный дра­ма­ти­че­ский те­атр им. И. Фран­ко, Ук­ра­ин­ский на­цио­наль­ный те­атр рус­ской дра­мы им. Ле­си Ук­ра­ин­ки. Сре­ди др. те­атров: ТЮЗ на Лип­ках (1924), ку­кол (1927), Ки­ев­ский гос. те­атр опе­рет­ты (ос­но­ван в 1934 как Те­атр муз. ко­ме­дии, с 1966 совр. назв.; в 2004 от­кры­та ка­мер­ная сце­на – «Те­атр в фойе»), дра­мы и ко­ме­дии «На ле­вом бе­ре­гу Днеп­ра» (1978), «Зо­ло­тые во­ро­та» (1980), «Ак­тёр» (1987), Те­атр ма­рио­не­ток (1989), Цы­ган­ский му­зы­каль­но-дра­ма­тич. те­атр «Ро­манс» (1993), Нац. центр те­ат­раль­но­го иск-ва им. Ле­ся Кур­ба­са (1995), Те­атр тан­ца Свет­ла­ны Шум­ко­вой (ос­но­ван в 1996 как Ан­самбль клас­сич. тан­ца, с 1999 совр. назв.), «Се­реб­ря­ный ост­ров» (1997), Но­вый те­атр на Пе­чер­ске (2000). Нац. фи­лар­мо­ния (1863), в её со­ста­ве: ор­ке­ст­ры – Нац. фи­лар­мо­нич. сим­фо­ни­че­ский (1995), Ки­ев­ский ка­мер­ный (1963); квар­те­ты – бая­ни­стов (1939), сак­со­фо­ни­стов (1985), ги­та­ри­стов (1992); фольк­лор­ный ан­самбль «Дже­ре­ло» (1992). Ук­ра­ин­ский сим­фо­ни­че­ский ор­кестр, Нац. ка­пел­ла бан­ду­ри­стов им. Г. И. Май­бо­ро­ды (ос­но­ва­на в 1918 как Коб­зар­ский хор, в 1935–51 Гос. об­раз­цо­вая ка­пел­ла бан­ду­ри­стов), Укр. гос. на­род­ный хор (ос­но­ван в 1943, с 1944 в Кие­ве, с 1965 им. Г. Г. Ве­рёв­ки). Кон­цер­ты про­хо­дят в Ко­лон­ном за­ле фи­лар­мо­нии (в зда­нии быв. Ку­пе­че­ско­го со­б­ра­ния; с 1962 им. Н. В. Лы­сен­ко), Нац. до­ме ор­ган­ной и ка­мер­ной му­зы­ки (1980, в зда­нии Ни­ко­ла­ев­ско­го ко­стё­ла), Боль­шом за­ле Нац. муз. ака­де­мии Ук­раи­ны и др. Ра­бо­та­ют ан­самб­ли тан­ца Ук­раи­ны им. П. П. Вир­ско­го (1937), нар. тан­ца «Ук­раи­на» (1969), нар. тан­ца «Коб­зарь» (1979).

Ки­но­сту­дия им. А. П. Дов­жен­ко (1928), Укр. сту­дия хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ных филь­мов (1931, Харь­ков, с 1939 в Кие­ве), Сту­дия на­уч­но-по­пу­ляр­ных филь­мов (ос­но­ва­на в 1941 как ки­но­сту­дия тех­нич. филь­мов, с 1954 совр. назв.), «Ук­ра­ни­ма­фильм» (с 1960 Объ­е­ди­не­ние ху­дож. муль­ти­п­ли­ка­ции, с 1990 совр. назв.).

Ме­ж­ду­нар. кон­кур­сы: му­зы­кан­тов им. Н. В. Лы­сен­ко (с 1962), ба­ле­та им. Сер­жа Ли­фа­ря (с 1994), ди­ри­жё­ров им. С. В. Тур­ча­ка (с 1994), пиа­ни­стов па­мя­ти В. Го­ро­ви­ца (с 1995). Ме­ж­ду­нар. джа­зо­вый фес­ти­валь «Єдність» (с 2002). Еже­год­но про­хо­дят ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли: «Мо­ло­дость» (1970), пра­во­слав­но­го ки­но «По­кров» (2003), до­ку­мен­таль­ных филь­мов «Кон­такт» (2005).

К. – круп­ный спор­тив­ный центр. В К. про­хо­ди­ли чем­пио­нат ми­ра по гре­ко-рим­ской и воль­ной борь­бе (1983), мат­чи фут­боль­но­го тур­ни­ра Олим­пий­ских игр (1980), чем­пио­на­та ми­ра по ганд­бо­лу сре­ди жен­щин (1975). Фут­боль­ный клуб «Ди­на­мо» (ста­дион «Ди­на­мо» им. В. В. Ло­ба­нов­ско­го, 16,9 тыс. мест; Нац. спор­тив­ный ком­плекс «Олим­пий­ский», 83 тыс. мест) – 13-крат­ный чем­пи­он СССР (1961–1990), 12-крат­ный чем­пи­он Ук­раи­ны (1993–2007), об­ла­да­тель Куб­ка СССР (9 раз, в 1954–90), Куб­ка Ук­раи­ны (9 раз, в 1993–2007), Су­пер­куб­ка Ук­раи­ны (2004, 2006, 2007); ев­ро­пей­ских – Куб­ка об­ла­да­те­лей куб­ков (1975, 1986) и Су­пер­куб­ка (1975). Бас­кет­боль­ные клу­бы «Бу­ди­вель­ник» – чем­пи­он СССР (1989), чем­пи­он Ук­раи­ны (6 раз, в 1992–1997) и «БК Ки­ев» – чем­пи­он Ук­раи­ны (2000, 2005), фи­на­лист Ев­ро­ли­ги Меж­ду­нар. лю­би­тель­ской фе­де­ра­ции бас­кет­бо­ла (ФИБА; 2005). Жен­ский ганд­боль­ный клуб «Спар­так» – 13-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка ев­роп. чем­пио­нов (1970–88), 20-кратный чемпион СССР (1969–88).

Боль­шая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. К. – гл. фи­нан­со­вый и де­ло­вой центр Ук­раи­ны. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших ком­па­ний, в т. ч. нац. ак­цио­нер­ной ком­па­нии «Наф­то­газ Ук­раи­ны» (то­п­лив­ная пром-сть), «Ук­рте­ле­ком» и «Ки­ев­стар» (связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции), го­лов­ные офи­сы круп­ней­ших бан­ков (Райф­фай­зен Банк Аваль, Ук­рСиб­банк, Ук­рсоц­банк, Укр­эксим­банк) и ве­ду­щих стра­хо­вых ком­па­ний («Оран­та», ИНГО, «Эта­лон»). Вы­со­ка до­ля за­ня­тых в тор­гов­ле и сек­то­ре гос. управ­ле­ния (свя­зан с вы­пол­не­ни­ем сто­лич­ных функ­ций). К. – круп­ней­ший в стра­не центр ту­риз­ма (в т. ч. куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го, де­ло­во­го); ок. 0,6 млн. чел., из них 0,2 млн. чел. – иностр. ту­ри­сты (2006).

К. – важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Ве­ду­щая от­расль пром-сти – ма­ши­но­стро­е­ние, в т. ч. транс­порт­ное. За­во­ды: авиа­ци­он­ный «Авиант», су­до­строи­тель­но-су­до­ре­монт­ный, «Ле­нин­ская куз­ни­ца» (су­да), мо­то­цик­лет­ный, Дар­ниц­кий ва­го­но­ре­монт­ный, элек­тро­ва­го­но­ре­монт­ный им. Ян­вар­ско­го вос­ста­ния 1918 г., АТЕК (гид­рав­лич. экс­ка­ва­то­ры). Сре­ди др. пред­при­ятий от­рас­ли – «Рос­ток» (быв. «То­чэ­лек­тро­при­бор»), «Ве­да» (про­из-во тен­зо­ре­зи­сто­ров, тен­зо­дат­чи­ков и др.), стан­ко­строи­тель­ный кон­церн ВЕРКОН, НПО «Боль­ше­вик» (обо­ру­до­ва­ние для хи­мич. пром-сти), «Транс­сиг­нал» (сред­ст­ва сиг­на­ли­за­ции, элек­три­че­ской, дис­пет­чер­ской цен­тра­ли­за­ции и др.), оп­ти­ко-ме­ха­нич. про­из-во «Ар­се­нал», на­уч­но-про­из­водств. пред­при­ятие «Элек­трон­маш». Раз­ви­ты так­же про­из-во строй­ма­те­риа­лов (за­вод жел.-бе­тон. кон­ст­рук­ций им. С. Ко­валь­ской, ком­би­нат «Строй­ин­ду­ст­рия»), хи­ми­че­ская (за­во­ды «Ки­ев­гу­ма» и «Вул­кан» – про­дук­ция из ре­зи­ны и на­ту­раль­но­го ла­тек­са), фар­ма­цев­ти­че­ская («Дар­ни­ца», «Фар­мак»), лёг­кая (шёл­ко­вый ком­би­нат, три­ко­таж­ная фаб­ри­ка «Ро­за», обув­ное пред­при­ятие «Ки­ев») и пи­ще­вая («Ки­евх­леб»; кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка им. Кар­ла Мар­кса – вхо­дит в кор­по­ра­цию «Roshen»; за­вод без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков «Ро­син­ка»; мо­лоч­ный за­вод; пи­во­ва­рен­ная ком­па­ния «Обо­лонь») пром-сть. В нач. 21 в. про­дол­жа­ет­ся вы­ве­де­ние пром. пред­при­ятий за чер­ту го­ро­да.

В К. ТЭЦ-5 – круп­ней­шая на Ук­раи­не (700 МВт), близ го­ро­да – Ки­ев­ские ГЭС и ГАЭС (гид­ро­ак­ку­му­ли­рую­щая стан­ция) на р. Днепр, Три­поль­ская ГРЭС.

Дополнительная литература:

За­крев­ский Н. В. Опи­са­ние Кие­ва. М., 1868. Т. 1–2;

Лаш­ка­рев П. А. Ки­ев­ская ар­хи­тек­ту­ра X–XII вв. К., 1875;

Пет­ров Н. И. Ки­ев, его свя­ты­ни и па­мят­ни­ки. СПб., 1896;

Пет­ров Н. И. Ис­то­ри­ко-то­по­гра­фи­че­ские очер­ки древ­не­го Кие­ва. К., 1897;

Мик­ла­шев­ский И. Очерк дея­тель­но­сти Ки­ев­ско­го от­де­ле­ния Рус­ско­го му­зы­каль­но­го об­ще­ст­ва (1863–1913). К., 1913;

Кар­гер М. К. Древ­ний Ки­ев. М.; Л., 1958–1961. Т. 1–2;

Iсторія Києва. Київ, 1959–1960. Т. 1–2;

Асе­ев Ю. С. Ар­хи­тек­ту­ра Київської Русi. Київ, 1969;

Асе­ев Ю. С. Ар­хи­тек­ту­ра древ­не­го Кие­ва. К., 1982;

Фак­то­ро­вич М. Д., Чле­но­ва Л. Г. Ху­до­же­ст­вен­ные му­зеи Кие­ва. М., 1977;

Гри­го­ро­вич Д. Ф. Ки­ев – го­род-ге­рой. М., 1978;

То­лоч­ко П. П. Iсторична топо­гра­фія ста­ро­дав­нь­о­го Києва. Київ, 1978;

То­лоч­ко П. П. Древ­ний Ки­ев. К., 1983;

Callmer J. The ar­cheo­logy of Kiev ca. 500–1000 AD // Pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance): actes du colloque nordique et international de by­zan­tinologie. Uppsala, 1981;

Ива­кин Г. Ю. Ки­ев в XIII–XV ве­ках. К., 1982;

Ива­кин Г. Ю. Iсторич­ний роз­ви­ток Києва ХIII – се­ре­ди­ни ХVI ст. Київ, 1996;

Ис­то­рия Кие­ва. К., 1982–1986. Т. 1–3;

Лог­вин Г. Н. Ки­ев. 3-е изд. К., 1982;

Шуль­ке­вич М. М., Дмит­рен­ко Т. Д. Ки­ев. Ар­хи­тек­тур­но-ис­то­ри­че­ский очерк. 6-е изд. К., 1982;

The lost architecture of Kiev. Kiev; N. Y., 1982;

Шов­ко­п­ляс И. Г., Дмит­рен­ко Н. Г. Со­вет­ская ли­те­ра­ту­ра по ис­то­рии древ­не­го Кие­ва 1918–1983. К., 1984;

Ки­ев. Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский спра­воч­ник. 3-е изд. К., 1986;

По­зняк П., П’ятериков С. Київ. По­гляд че­рез століття. Київ, 1988;

Ста­ви­ский В. И. О двух да­тах штур­ма Кие­ва в 1240 г. по рус­ским ле­то­пи­сям // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. 1990. Т. 43.

Иллюстрации:

Зо­ло­тые во­ро­та. 1037 (ре­кон­ст­рук­ция 1980-х гг.). Фото П. С. Павлинова.

Авторы статьи: Ко­зю­ба В. К. (ар­хео­ло­гия); Пав­ли­нов П. С. (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)