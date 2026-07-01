КИДУШ
КИДУШ - в иудаизме - благодарственная молитва за дарование субботы и праздников, произносимая над бокалом вина в доме или в синагоге.
Читается перед вечерней трапезой в канун субботы и праздников и перед дневной трапезой в праздники. Произнесение кидуша считается одной из заповедей иудаизма. Её основанием служит библейский текст: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8).
Текст кидуша состоит из трёх частей: вводная часть (стихи из Книги Бытие 1:31, 2:1-3), благословение вина, благословение и освящение наступающего дня. В кидуше, читаемом на праздники, произносятся только вторая и третья части. Согласно талмудическим свидетельствам, практика произнесения кидуша существовала уже в I веке до нашей эры, по преданию - ещё в III веке до нашей эры.
Обычно кидуш произносят над хорошим вином, налитым в целый, без щербинок бокал, вмещающий по меньшей мере 86 мл. Кидуш принято выслушивать стоя. Если кидуш читают несколько человек, то один (глава семейства) произносит молитву, остальные слушают, произнося «аминь» после каждого из благословений. Человек, читавший кидуш, отпивает из бокала первым, а затем передаёт его всем присутствующим. При отсутствии вина кидуш произносят над хлебом.