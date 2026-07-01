КИДУШ

КИДУШ - в иу­да­из­ме - бла­го­дар­ст­вен­ная мо­лит­ва за да­ро­ва­ние суб­бо­ты и празд­ни­ков, про­из­но­си­мая над бо­ка­лом ви­на в до­ме или в си­на­го­ге.

Читается перед вечерней трапезой в канун субботы и праздников и перед дневной трапезой в праздники. Произнесение кидуша считается одной из заповедей иудаизма. Её основанием служит библейский текст: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8).

Текст кидуша состоит из трёх частей: вводная часть (стихи из Книги Бытие 1:31, 2:1-3), благословение вина, благословение и освящение наступающего дня. В кидуше, читаемом на праздники, произносятся только вторая и третья части. Согласно талмудическим свидетельствам, практика произнесения кидуша существовала уже в I веке до нашей эры, по преданию - ещё в III веке до нашей эры.

Обычно кидуш произносят над хорошим вином, налитым в целый, без щербинок бокал, вмещающий по меньшей мере 86 мл. Кидуш принято выслушивать стоя. Если кидуш читают несколько человек, то один (глава семейства) произносит мо­лит­ву , ос­таль­ные слу­ша­ют, про­из­но­ся «аминь» по­сле ка­ж­до­го из бла­го­сло­ве­ний. Че­ло­век, чи­тав­ший кидуш, от­пи­ва­ет из бо­ка­ла пер­вым, а за­тем пе­ре­да­ёт его всем при­сут­ст­вую­щим. При от­сут­ст­вии ви­на кидуш про­из­но­сят над хле­бом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)