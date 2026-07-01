КИД ТОМАС

КИД ТОМАС - английский драматург .

Родился в семье судебного чиновника. Окончил коммерческое училище в Лондоне. В 1587-1593 годах состоял на службе у лорда Стрейнджа, покровителя небольшой театральной труппы. Сблизился с К. Мар­ло . В мае 1593 года об­ви­нён в ан­ти­го­су­дар­ст­вен­ной дея­тель­но­сти и без­божии; аре­сто­ван, под­верг­нут пыт­кам; вый­дя на сво­бо­ду, про­жил ме­нее го­да.

Пред­ста­ви­тель ели­за­ве­тин­ской дра­мы , Кид занимался литературным творчеством с 1580 года. Большая часть его произведений утрачена. Единственная пьеса, несомненно ему принадлежащая, - «Испанская трагедия» [«The Spanish tragedy», другое название «Иеронимо» («Hieronimo»), по имени главного героя; создана около 1587 года, опубликована анонимно около 1592 года], образец так называемой трагедии мести.

Изображая хитросплетения придворных интриг, ведущих к жестоким злодеяниям, пьеса Кида предвосхищает характерный для драматургии У. Шек­спи­ра углублённый психологизм.

Среди произведений, приписываемых Киду, - историческая трагедия «Солиман и Перседа» («The tragedye of Solyman and Perseda», опубликована в 1592 году); несохранившаяся историческая пьеса о датском принце Гамлете, переработанная позднее Шекспиром; трагедия «Иеронимо: Часть I» («First Part of Hieronimo», опубликована в 1604 году), продолжением которой стала «Испанская трагедия».

Сочинения:

The works. 3rd ed. Oxf., 1967.

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