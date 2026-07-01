КИД ТОМАС
КИД ТОМАС - английский драматург.
Родился в семье судебного чиновника. Окончил коммерческое училище в Лондоне. В 1587-1593 годах состоял на службе у лорда Стрейнджа, покровителя небольшой театральной труппы. Сблизился с К. Марло. В мае 1593 года обвинён в антигосударственной деятельности и безбожии; арестован, подвергнут пыткам; выйдя на свободу, прожил менее года.
Представитель елизаветинской драмы, Кид занимался литературным творчеством с 1580 года. Большая часть его произведений утрачена. Единственная пьеса, несомненно ему принадлежащая, - «Испанская трагедия» [«The Spanish tragedy», другое название «Иеронимо» («Hieronimo»), по имени главного героя; создана около 1587 года, опубликована анонимно около 1592 года], образец так называемой трагедии мести.
Изображая хитросплетения придворных интриг, ведущих к жестоким злодеяниям, пьеса Кида предвосхищает характерный для драматургии У. Шекспира углублённый психологизм.
Среди произведений, приписываемых Киду, - историческая трагедия «Солиман и Перседа» («The tragedye of Solyman and Perseda», опубликована в 1592 году); несохранившаяся историческая пьеса о датском принце Гамлете, переработанная позднее Шекспиром; трагедия «Иеронимо: Часть I» («First Part of Hieronimo», опубликована в 1604 году), продолжением которой стала «Испанская трагедия».
Сочинения:
The works. 3rd ed. Oxf., 1967.