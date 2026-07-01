КИАКСАР
КИАКСАР - имя двух правителей Мидии.
Первый упомянут среди племенных вождей, плативших дань ассирийскому царю Саргону II в 714 году до нашей эры. Второй носитель этого имени - царь Мидии около 625-585 годов до нашей эры. Согласно Геродоту, он был сыном Фраорта и отцом Астиага. Однако, поскольку Фраорт не упоминается в ассирийских текстах, некоторые учёные полагают, что отцом Киаксара был мидийский вождь Каштарити, который успешно воевал против Ассирии в 673 году.
В 615 году Киаксар покорил маннеев и распространил свою власть до границ с Ассирией. В октябре - ноябре 615 года мидийцы заняли ассирийскую провинцию Аррапху, а затем захватили древнюю ассирийскую столицу Ашшур, после падения которой Киаксар заключил «договор о дружбе и союзе» с царём Вавилонии Набопаласаром.
В 612 году мидийцы и вавилоняне штурмом взяли ассирийскую столицу Ниневию, после чего остатки ассирийской армии бежали в северомесопотамскую область Харран, где в 610 году были разгромлены объединёнными силами вавилонян и мидийцев. Затем Киаксар воевал с царём Лидии Алиаттом. Однако, напуганные солнечным затмением 585 года, они заключили договор о мире. В том же году Киаксар умер.