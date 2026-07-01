КИАКСАР

КИАКСАР - имя двух пра­ви­те­лей Ми­дии .

Первый упомянут среди племенных вождей, плативших дань ассирийскому царю Саргону II в 714 году до нашей эры. Второй носитель этого имени - царь Мидии около 625-585 годов до нашей эры. Согласно Ге­ро­до­ту , он был сыном Фраорта и отцом Астиага. Однако, поскольку Фраорт не упоминается в ассирийских текстах, некоторые учёные полагают, что отцом Киаксара был мидийский вождь Каштарити, который успешно воевал против Ассирии в 673 году.

В 615 году Киаксар покорил маннеев и распространил свою власть до границ с Ассирией. В октябре - ноябре 615 года мидийцы заняли ассирийскую провинцию Аррапху, а затем захватили древнюю ассирийскую столицу Ашшур, после падения которой Киаксар заключил «договор о дружбе и союзе» с царём Вавилонии На­бо­па­ла­са­ром .

В 612 году ми­дий­цы и ва­ви­ло­ня­не штур­мом взя­ли ас­сирийскую сто­ли­цу Ни­не­вию , после чего остатки ассирийской армии бежали в северомесопотамскую область Харран, где в 610 году были разгромлены объединёнными силами вавилонян и мидийцев. Затем Киаксар воевал с царём Лидии Алиаттом. Однако, напуганные солнечным затмением 585 года, они заключили договор о мире. В том же году Киаксар умер.

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