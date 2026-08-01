КИАЧЕЛИ ЛЕО

КИАЧЕЛИ ЛЕО (псевдоним; настоящие имя и фамилия Леон Михайлович Шенгелая) - грузинский писатель.

Ро­дил­ся в дво­рян­ской се­мье. Учил­ся в Харь­ков­ском университете (1904-1905). Уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. В 1912 году уе­хал в Швей­ца­рию; в Гру­зию вер­нул­ся по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Публиковался с 1909 года. Первый роман - «Тариэль Голуа» (1917 год) посвящён событиям Революции 1905-1907 годов в Грузии. Автор романов «Гвади Бигва» (1938 год, Государственная премия СССР, 1941 год) о жизни грузинской деревни и социалистических преобразованиях в ней, «Человек гор» («Мтис каци», 1948 год) о героизме советских воинов во время Великой Отечественной вой­ны ; но­велл «Княж­на Майя» (1927 год), «Ал­мас­гир Ки­бу­лан» (1928 год), «Ха­ки Ад­зба» (1933 год) и др.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1957.

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