КИАЧЕЛИ ЛЕО
КИАЧЕЛИ ЛЕО (псевдоним; настоящие имя и фамилия Леон Михайлович Шенгелая) - грузинский писатель.
Родился в дворянской семье. Учился в Харьковском университете (1904-1905). Участвовал в Революции 1905-1907 годов. В 1912 году уехал в Швейцарию; в Грузию вернулся после Февральской революции 1917 года.
Публиковался с 1909 года. Первый роман - «Тариэль Голуа» (1917 год) посвящён событиям Революции 1905-1907 годов в Грузии. Автор романов «Гвади Бигва» (1938 год, Государственная премия СССР, 1941 год) о жизни грузинской деревни и социалистических преобразованиях в ней, «Человек гор» («Мтис каци», 1948 год) о героизме советских воинов во время Великой Отечественной войны; новелл «Княжна Майя» (1927 год), «Алмасгир Кибулан» (1928 год), «Хаки Адзба» (1933 год) и др.
Сочинения:
Избранное. М., 1957.