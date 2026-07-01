КХМЕРЫ

КХМЕРЫ - мон-кхмерский народ, основное население Камбоджи .

Чис­лен­ность 13,4 миллионов человек (2008 год, пе­ре­пись). Жи­вут так­же на се­ве­ро-вос­то­ке (северные кхмеры, или кхмер-су­рин) и юго-во­сто­ке Таи­лан­да (1,4 миллиона человек), юге Вьет­на­ма (кхмер-кром; 1,2 миллион человек) и Лао­са (5 тысяч человек) и др.; в США - 189,5 тысяч человек (2000 год, пе­ре­пись). В Кам­бод­же в со­став кхмеров вклю­ча­ют­ся так­же кхме­ры гор­ные. Го­во­рят на кхмер­ском язы­ке. Кхмеры - буд­ди­сты (тхе­ра­ва­да).

Кхмеры сло­жи­лись в пе­ри­од го­су­дарств Бап­ном и Чен­ла (I-VIII века); эт­но­ним «кхмеры» встре­ча­ет­ся в эпи­гра­фических па­мят­ни­ках с V-VI веков. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Юго-Восточной Азии. Основное за­ня­тие - па­шен­ное зем­ле­де­лие (за­лив­ной рис, фа­соль, соя и др.). Вы­ра­щи­ва­ют ге­вею, пло­до­вые куль­ту­ры, ко­ко­со­вую, аре­ко­вую и са­хар­ную паль­мы и др. Раз­во­дят сви­ней, кур, уток. Ло­вят ры­бу в не­боль­ших во­доё­мах, во вре­мя мус­сон­ных дож­дей - на за­ли­тых во­дой ри­со­вых по­лях, на за­па­де (на озере Тон­ле­сап) раз­ви­то про­мыс­ло­вое ры­бо­лов­ст­во. Тра­диционный на­зем­ный транс­порт - за­пря­жён­ная па­рой бы­ков ар­ба с за­гну­тым квер­ху и ук­ра­шен­ным резь­бой дыш­лом, вод­ный - долб­лё­ная (тук-ком­роль), до­ща­тая (сам­пан) и па­рус­ная (ча­лум) лод­ки. Ре­мёс­ла - об­ра­бот­ка де­ре­ва и бам­бу­ка, пле­те­ние, тка­че­ст­во, гон­чар­ст­во, резь­ба по де­ре­ву и кос­ти, из­го­тов­ле­ние ла­ко­вых из­де­лий, об­ра­бот­ка ме­ди и се­реб­ра.

Тра­диционное по­се­ле­ние (пхум) в основном име­ет ли­ней­ную пла­ни­ров­ку. Жи­ли­ще кар­кас­ное, свай­ное. Основной тип до­ма (птэ­ах-пэт) - со вхо­дом обыч­но сбо­ку и валь­мо­вой кров­лей, по про­доль­ным сто­ро­нам - ве­ран­да и кух­ня, пе­ре­кры­тые ка­ж­дая сво­ей дву­скат­ной кры­шей. В от­да­лён­ных ме­ст­но­стях со­хра­ня­ет­ся бо­лее древ­ний тип (птэ­ах-ронг­даль) - с от­кры­той тер­ра­сой с тор­це­вой сто­ро­ны, на ко­то­рую ве­дёт ле­ст­ни­ца с не­чёт­ным чис­лом сту­пе­ней, с од­ним по­лу­валь­мо­вым ска­том; раз­де­лён на пе­ред­нее (гос­ти­ная) и зад­нее (кух­ня) квад­рат­ные по­ме­ще­ния. Дву­скат­ные до­ма (птэ­ах-кан­танг) в народной тра­ди­ции свя­зы­ва­ют­ся с китайским влия­ни­ем. Тра­диционная оде­ж­да - курт­ка, на­бед­рен­ная по­вяз­ка ти­па дхо­ти (сам­пот) или са­ронг (час­то - в чёр­но-бе­лую клет­ку); у муж­чин - пря­мо­за­стёж­ная курт­ка, у жен­щин - коф­та или ши­ро­кий шарф (кра­ма банг ка). И муж­чи­ны, и жен­щи­ны обёр­ты­ва­ют вок­руг го­ло­вы, поя­са или но­сят на пле­чах шарф (кра­ма), обыч­но в бе­ло-си­не-крас­ную клет­ку. Тра­ур­ный цвет одеж­ды бе­лый, в знак трау­ра род­ст­вен­ни­ки обо­их по­лов (кро­ме гла­вы се­мьи) бре­ют го­ло­ву. Ра­бо­чая муж­ская одеж­да - чёр­ные ру­ба­ха и ко­рот­кие шта­ны, жен­ская - ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха. На за­па­де рас­про­стра­не­ны го­лов­ные убо­ры ти­па тай­ских, на вос­то­ке - вьет­ские ко­нические шля­пы. Бы­ла рас­про­стра­не­на та­туи­ров­ка (сак) те­ла.

Основная пи­ща - рис (бай), ры­ба (су­шё­ная, со­лё­ная, ква­ше­ная), ово­щи, пря­но­сти. Го­то­вят блю­да из ква­ше­ной ры­бы (пра­хок) с клей­ким ри­сом (пха­ак), рыб­ный суп с ово­ща­ми и кре­вет­ка­ми (сам­лор-ма­чу), у вье­тов за­им­ст­во­ва­ли рыб­ный со­ус (ны­ок мам; кхмер­ское - тык трэй); едят так­же ры­бью ик­ру, че­ре­пах, ля­гу­шек, куз­не­чи­ков и др. На­пит­ки - чай (тык тае), ко­ко­со­вый сок (тык до­унг), сла­бо­ал­ко­голь­ный на­пи­ток из со­ка са­хар­ной паль­мы (тык тнаот тьу), ри­со­вая вод­ка (сра са). Бы­ло рас­про­стра­не­но же­ва­ние бе­те­ля. Счёт род­ст­ва би­ла­те­раль­ный, род­ст­вен­ни­ки со сто­ро­ны ма­те­ри (кханг мтай) и со сто­ро­ны от­ца (кханг апук) об­ра­зу­ют трёх­по­ко­лен­ную род­ст­вен­ную груп­пу (бонг пхон). Бы­ли рас­про­стра­не­ны со­ро­рат, от­ра­бот­ки (до го­да) за же­ну, в бо­га­тых семь­ях - по­ли­ги­ния, ны­не со­хра­ня­ют­ся брач­ный вы­куп (тхлай то­ек дах мдай - «це­на мо­ло­ка», тхлай птэах - «це­на до­ма») и фик­тив­ное род­ст­во. Брак вре­мен­но ук­со­ри­ло­каль­ный и нео­ло­каль­ный. Си­сте­ма ре­фе­рен­тив­ных тер­ми­нов род­ст­ва ли­ней­но­го, во­ка­тив­ных - ге­не­ра­ци­он­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту. Су­щест­ву­ют пар­ные тер­ми­ны для обоз­на­че­ния по­ляр­ных ка­те­го­рий род­ст­ва (отец и мать, стар­ший сиб­линг и млад­ший сиб­линг и пр.). В 12 лет де­ти про­хо­дят ри­ту­ал вы­стри­га­ния во­лос (кор-сак), де­вуш­ки при пер­вой мен­ст­руа­ции про­во­дят до не­сколь­ких ме­ся­цев в осо­бой хи­жи­не.

Буд­дизм со­че­та­ет­ся с эле­мен­та­ми ин­ду­из­ма , куль­том ду­хов - хра­ни­те­лей ме­ст­но­сти (не­ак та), змее­об­раз­ных су­ществ-на­гов и др. Су­ще­ст­во­ва­ли кол­ду­ны (кру), за­ни­мав­шие­ся жерт­во­при­но­ше­ния­ми, га­да­ния­ми и вра­че­ва­ни­ем. Основные празд­ни­ки: вод­ный празд­ник Бон Ом То­ук («от­сту­п­ле­ние вод»), при­уро­чен­ный к по­во­ро­ту те­че­ния Ме­кон­га, со­про­во­ж­да­ет­ся со­рев­но­ва­ния­ми на лод­ках (ян­варь); Но­вый год (Бон Тьоль Чхнам Тхмэй), сов­па­даю­щий с на­ча­лом по­ле­вых ра­бот (13-15 апреля); празд­ник Пер­вой бо­роз­ды Бон Тьрот Прэ­ах Нонг­ко­аль (ап­рель-май), про­ис­хо­дит от средневекового государственного аг­рар­но­го куль­та, в ри­туа­лах ко­то­ро­го участ­во­ва­ли кхмер­ские ко­ро­ли; по­ми­наль­ный празд­ник Бон Птюм Бен (сен­тябрь), ког­да пус­ка­ют по ре­кам не­боль­шие пло­ти­ки (лой пра­тип) с при­но­ше­ния­ми (рис, пи­ро­ги, мо­не­ты), заж­жён­ны­ми све­ча­ми и бла­го­вон­ны­ми па­лоч­ка­ми; празд­ник уро­жая и под­но­ше­ния да­ров мо­на­хам Кат­хэн (ок­тябрь-но­ябрь); празд­ник «воз­вра­ще­ния вод», при­уро­чен­ный к об­рат­но­му по­во­ро­ту Ме­кон­га из озера Тон­ле­сап, так­же со­про­во­ж­да­ет­ся ло­доч­ны­ми гон­ка­ми (ок­тябрь-но­ябрь).

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