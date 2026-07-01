КХМЕРЫ
КХМЕРЫ - мон-кхмерский народ, основное население Камбоджи.
Численность 13,4 миллионов человек (2008 год, перепись). Живут также на северо-востоке (северные кхмеры, или кхмер-сурин) и юго-востоке Таиланда (1,4 миллиона человек), юге Вьетнама (кхмер-кром; 1,2 миллион человек) и Лаоса (5 тысяч человек) и др.; в США - 189,5 тысяч человек (2000 год, перепись). В Камбодже в состав кхмеров включаются также кхмеры горные. Говорят на кхмерском языке. Кхмеры - буддисты (тхеравада).
Кхмеры сложились в период государств Бапном и Ченла (I-VIII века); этноним «кхмеры» встречается в эпиграфических памятниках с V-VI веков. Традиционная культура типична для народов Юго-Восточной Азии. Основное занятие - пашенное земледелие (заливной рис, фасоль, соя и др.). Выращивают гевею, плодовые культуры, кокосовую, арековую и сахарную пальмы и др. Разводят свиней, кур, уток. Ловят рыбу в небольших водоёмах, во время муссонных дождей - на залитых водой рисовых полях, на западе (на озере Тонлесап) развито промысловое рыболовство. Традиционный наземный транспорт - запряжённая парой быков арба с загнутым кверху и украшенным резьбой дышлом, водный - долблёная (тук-комроль), дощатая (сампан) и парусная (чалум) лодки. Ремёсла - обработка дерева и бамбука, плетение, ткачество, гончарство, резьба по дереву и кости, изготовление лаковых изделий, обработка меди и серебра.
Традиционное поселение (пхум) в основном имеет линейную планировку. Жилище каркасное, свайное. Основной тип дома (птэах-пэт) - со входом обычно сбоку и вальмовой кровлей, по продольным сторонам - веранда и кухня, перекрытые каждая своей двускатной крышей. В отдалённых местностях сохраняется более древний тип (птэах-ронгдаль) - с открытой террасой с торцевой стороны, на которую ведёт лестница с нечётным числом ступеней, с одним полувальмовым скатом; разделён на переднее (гостиная) и заднее (кухня) квадратные помещения. Двускатные дома (птэах-кантанг) в народной традиции связываются с китайским влиянием. Традиционная одежда - куртка, набедренная повязка типа дхоти (сампот) или саронг (часто - в чёрно-белую клетку); у мужчин - прямозастёжная куртка, у женщин - кофта или широкий шарф (крама банг ка). И мужчины, и женщины обёртывают вокруг головы, пояса или носят на плечах шарф (крама), обычно в бело-сине-красную клетку. Траурный цвет одежды белый, в знак траура родственники обоих полов (кроме главы семьи) бреют голову. Рабочая мужская одежда - чёрные рубаха и короткие штаны, женская - туникообразная рубаха. На западе распространены головные уборы типа тайских, на востоке - вьетские конические шляпы. Была распространена татуировка (сак) тела.
Основная пища - рис (бай), рыба (сушёная, солёная, квашеная), овощи, пряности. Готовят блюда из квашеной рыбы (прахок) с клейким рисом (пхаак), рыбный суп с овощами и креветками (самлор-мачу), у вьетов заимствовали рыбный соус (ныок мам; кхмерское - тык трэй); едят также рыбью икру, черепах, лягушек, кузнечиков и др. Напитки - чай (тык тае), кокосовый сок (тык доунг), слабоалкогольный напиток из сока сахарной пальмы (тык тнаот тьу), рисовая водка (сра са). Было распространено жевание бетеля. Счёт родства билатеральный, родственники со стороны матери (кханг мтай) и со стороны отца (кханг апук) образуют трёхпоколенную родственную группу (бонг пхон). Были распространены сорорат, отработки (до года) за жену, в богатых семьях - полигиния, ныне сохраняются брачный выкуп (тхлай тоек дах мдай - «цена молока», тхлай птэах - «цена дома») и фиктивное родство. Брак временно уксорилокальный и неолокальный. Система референтивных терминов родства линейного, вокативных - генерационного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту. Существуют парные термины для обозначения полярных категорий родства (отец и мать, старший сиблинг и младший сиблинг и пр.). В 12 лет дети проходят ритуал выстригания волос (кор-сак), девушки при первой менструации проводят до нескольких месяцев в особой хижине.
Буддизм сочетается с элементами индуизма, культом духов - хранителей местности (неак та), змееобразных существ-нагов и др. Существовали колдуны (кру), занимавшиеся жертвоприношениями, гаданиями и врачеванием. Основные праздники: водный праздник Бон Ом Тоук («отступление вод»), приуроченный к повороту течения Меконга, сопровождается соревнованиями на лодках (январь); Новый год (Бон Тьоль Чхнам Тхмэй), совпадающий с началом полевых работ (13-15 апреля); праздник Первой борозды Бон Тьрот Прэах Нонгкоаль (апрель-май), происходит от средневекового государственного аграрного культа, в ритуалах которого участвовали кхмерские короли; поминальный праздник Бон Птюм Бен (сентябрь), когда пускают по рекам небольшие плотики (лой пратип) с приношениями (рис, пироги, монеты), зажжёнными свечами и благовонными палочками; праздник урожая и подношения даров монахам Катхэн (октябрь-ноябрь); праздник «возвращения вод», приуроченный к обратному повороту Меконга из озера Тонлесап, также сопровождается лодочными гонками (октябрь-ноябрь).