КХМЕР ИССАРАК

КХМЕР ИССАРАК - вооруженная политическая группировка в середине 1940-х - 1-й половины 1950-х годов, боровшаяся против французского колониального господства в Камбодже .

Дей­ст­во­ва­ла, ис­поль­зуя так­ти­ку пар­ти­зан­ской вой­ны , под руководством ле­вых сил, с февраля 1951 года под руководством Народно-ре­во­люционной пар­тии Кам­бод­жи. Пер­вые ба­зы «Кхмер Иссарак» соз­да­ны в 1948 году, в 1949 году ор­га­ни­за­ция рас­про­стра­ни­ла свою дея­тель­ность на юго-восточные, юго-западные и северо-западные рай­оны стра­ны. От­ря­ды «Кхмер Иссарак» на­па­да­ли на французские гар­ни­зо­ны, унич­то­жа­ли скла­ды воо­ру­же­ний, бра­ли под свой кон­троль ком­му­ни­ка­ции. Дей­ст­вия «Кхмер Иссарак» вы­ну­ди­ли пра­ви­тель­ст­во Фран­ции на­чать пе­ре­го­во­ры с ко­ро­лём Но­ро­до­мом Сиа­ну­ком о пре­дос­тав­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти Кам­бод­же.

По­сле под­пи­са­ния в Па­ри­же в январе 1946 года до­го­во­ра о пре­до­став­ле­нии Кам­бод­же ог­ра­ни­чен­но­го су­ве­ре­ни­те­та в рам­ках Французского Сою­за (под кон­тро­лем Фран­ции ос­та­ва­лись кам­бод­жий­ская ар­мия, по­ли­ция и сис­те­ма су­до­про­из­вод­ст­ва) «Кхмер Иссарак» раз­вер­ну­ла борь­бу про­тив проф­ран­цуз­ско­го пра­ви­тель­ст­ва прин­ца Мо­ни­вон­га. В апреле 1950 года она со­зва­ла на под­кон­троль­ной ей тер­ри­то­рии Кон­гресс народных пред­ста­ви­те­лей, об­ра­зо­вав­ший Еди­ный кам­бод­жий­ский фронт (Не­кхум Кхмер Ис­са­рак), а так­же Центральный комитет ос­во­бо­ж­де­ния, при­няв­ший дек­ла­ра­цию о пол­ной не­за­ви­си­мо­сти стра­ны. В мар­те 1951 года «Кхмер Иссарак» ак­тив­но уча­ст­во­вала в фор­ми­ро­ва­нии Объ­е­ди­нён­но­го фрон­та ос­во­бож­де­ния на­ро­дов Кам­бод­жи, Вьет­на­ма и Лао­са.

По­сле под­пи­са­ния в Же­не­ве со­гла­ше­ний о пре­дос­тав­ле­нии пра­ви­тель­ст­ву Кам­бод­жи кон­тро­ля над по­ли­ци­ей и су­до­про­из­вод­ст­вом (август 1954 года), а ко­ро­лю - вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­до­ва­ния кам­бод­жий­ской ар­ми­ей (но­ябрь 1954 года) бое­вые от­ря­ды «Кхмер Иссарак» бы­ли рас­пу­ще­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)