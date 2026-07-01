КХМЕР ИССАРАК
КХМЕР ИССАРАК - вооруженная политическая группировка в середине 1940-х - 1-й половины 1950-х годов, боровшаяся против французского колониального господства в Камбодже.
Действовала, используя тактику партизанской войны, под руководством левых сил, с февраля 1951 года под руководством Народно-революционной партии Камбоджи. Первые базы «Кхмер Иссарак» созданы в 1948 году, в 1949 году организация распространила свою деятельность на юго-восточные, юго-западные и северо-западные районы страны. Отряды «Кхмер Иссарак» нападали на французские гарнизоны, уничтожали склады вооружений, брали под свой контроль коммуникации. Действия «Кхмер Иссарак» вынудили правительство Франции начать переговоры с королём Нородомом Сиануком о предоставлении независимости Камбодже.
После подписания в Париже в январе 1946 года договора о предоставлении Камбодже ограниченного суверенитета в рамках Французского Союза (под контролем Франции оставались камбоджийская армия, полиция и система судопроизводства) «Кхмер Иссарак» развернула борьбу против профранцузского правительства принца Монивонга. В апреле 1950 года она созвала на подконтрольной ей территории Конгресс народных представителей, образовавший Единый камбоджийский фронт (Некхум Кхмер Иссарак), а также Центральный комитет освобождения, принявший декларацию о полной независимости страны. В марте 1951 года «Кхмер Иссарак» активно участвовала в формировании Объединённого фронта освобождения народов Камбоджи, Вьетнама и Лаоса.
После подписания в Женеве соглашений о предоставлении правительству Камбоджи контроля над полицией и судопроизводством (август 1954 года), а королю - верховного главнокомандования камбоджийской армией (ноябрь 1954 года) боевые отряды «Кхмер Иссарак» были распущены.