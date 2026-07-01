КХИЕУ САМФАН
КХИЕУ САМФАН - государственный и политический деятель Камбоджи, один из лидеров «красных кхмеров».
В 1954 году окончил лицей Сисовата со степенью бакалавра, в том же году за государственный счёт направлен на учёбу в Сорбонну. В 1956 году вступил в КП Франции. Один из основателей Кхмерского студенческого союза во Франции. В 1959 году защитил диссертацию по проблеме влияния колониального правления на экономику Камбоджи.
По возвращении в Камбоджу в 1959 году преподавал математику в лицее «Тямраэн Витеа». Основал франкоязычную газету левой ориентации «L’Observateur», которая в 1960 году была запрещена за критику политического курса Нородома Сианука. В 1962, 1966 годах избирался в Национальное собрание Камбоджи. В 1962-1963 годах государственный секретарь Министерства торговли. С 1967 года активный участник подпольного левого движения.
После установления проамериканского режима генерала Лон Нола в 1970-1975 годах главнокомандующий Вооружёнными силами Национального единого фронта Камбоджи (НЕФК). С 1971 года член ЦК КП Камбоджи. С приходом к власти в Камбодже в 1975 году «красных кхмеров» в апреле 1976 года премьер-министр и министр обороны правительства НЕФК, затем до 1978 года президент Государственного президиума (формально глава государства) Демократической Кампучии. Наряду с Пол Потом, один из главных инициаторов политики террора и геноцида в Камбодже.
После падения режима «красных кхмеров» в 1982 году вице-президент и министр иностранных дел камбоджийского «правительства в изгнании». С 1985 года формальный лидер «красных кхмеров». С 1987 года от Партии Демократической Кампучии участвовал в переговорах по урегулированию «камбоджийской проблемы». В декабре 1998 года сдался властям Камбоджи, был амнистирован. В ноябре 2007 года арестован и передан в распоряжение Международного трибунала по Камбодже по обвинению в геноциде кхмерского народа.