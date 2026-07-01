КХИЕУ САМФАН

КХИЕУ САМФАН - государственный и политический деятель Камбоджи , один из лидеров «красных кхмеров».

В 1954 году окон­чил ли­цей Си­со­ва­та со сте­пе­нью ба­ка­лав­ра, в том же го­ду за государственный счёт на­прав­лен на учё­бу в Сор­бон­ну. В 1956 году всту­пил в КП Фран­ции. Один из ос­но­ва­те­лей Кхмер­ско­го сту­денческого сою­за во Фран­ции. В 1959 году за­щи­тил диссертацию по про­бле­ме влия­ния ко­ло­ни­аль­но­го прав­ле­ния на эко­но­ми­ку Кам­бод­жи.

По воз­вра­ще­нии в Кам­бод­жу в 1959 году пре­по­да­вал ма­те­ма­ти­ку в ли­цее «Тям­ра­эн Ви­теа». Ос­но­вал фран­коя­зыч­ную га­зе­ту ле­вой ори­ен­та­ции «L’Observateur», ко­то­рая в 1960 году бы­ла за­пре­ще­на за кри­ти­ку по­ли­тического кур­са Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка. В 1962, 1966 годах из­би­рал­ся в Национальное со­б­ра­ние Кам­бод­жи. В 1962-1963 годах государственный сек­ре­тарь Министерства тор­гов­ли. С 1967 года ак­тив­ный уча­ст­ник под­поль­но­го ле­во­го дви­же­ния.

По­сле ус­та­нов­ле­ния про­аме­ри­кан­ско­го ре­жи­ма генерала Лон Но­ла в 1970-1975 годах глав­но­ко­ман­дую­щий Воо­ружёнными си­ла­ми Национального еди­но­го фрон­та Кам­бод­жи (НЕФК). С 1971 года член ЦК КП Кам­бод­жи. С при­хо­дом к вла­сти в Кам­бод­же в 1975 году «крас­ных кхме­ров» в апреле 1976 года пре­мьер-министр и министр обо­ро­ны пра­ви­тель­ст­ва НЕФК, за­тем до 1978 года пре­зи­дент Государственного пре­зи­диу­ма (фор­маль­но гла­ва го­су­дар­ст­ва) Де­мо­кра­тической Кам­пу­чии. На­ря­ду с Пол По­том, один из главных ини­циа­то­ров по­ли­ти­ки тер­ро­ра и ге­но­ци­да в Кам­бод­же.

По­сле па­де­ния ре­жи­ма «крас­ных кхме­ров» в 1982 году ви­це-пре­зи­дент и министр иностранных дел кам­бод­жий­ско­го «пра­ви­тель­ст­ва в из­гна­нии». С 1985 года фор­маль­ный ли­дер «крас­ных кхме­ров». С 1987 года от Пар­тии Де­мо­кра­тической Кам­пу­чии уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах по уре­гу­ли­ро­ва­нию «кам­бо­д­жий­ской про­бле­мы». В декабре 1998 года сдал­ся вла­стям Кам­бод­жи, был ам­ни­сти­ро­ван. В но­ябре 2007 года аре­сто­ван и пе­ре­дан в рас­по­ря­же­ние Ме­ж­ду­народного три­бу­на­ла по Кам­бод­же по об­ви­не­нию в ге­но­ци­де кхмер­ско­го на­ро­да.