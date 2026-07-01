КХЭН

КХЭН - лаосский муз. инструмент класса аэрофонов; разновидность губного органа.

Бам­бу­ко­вые труб­ки раз­ной дли­ны с ме­тал­лическими языч­ка­ми рас­по­ло­же­ны 2 па­рал­лель­ны­ми ря­да­ми в ма­лень­ком де­ревянном кор­пу­се с вдув­ным от­вер­сти­ем. Из­вест­ны кхэны 4 ре­ги­ст­ро­вых раз­но­вид­но­стей, имею­щие 6, 10, 16 (или 14) и 18 тру­бок дли­ной от 80 см до 3 м. Основной вид со­сто­ит из 16 (14) тру­бок дли­ной до 1 м; диа­па­зон около 2 ок­тав.

Кхэн - ин­ст­ру­мент мно­го­го­лос­ный, тра­ди­ция иг­ры пре­имущественно муж­ская. Ис­поль­зу­ет­ся как соль­ный, со­про­во­ж­даю­щий пе­ние, ан­самб­ле­вый (в со­ста­ве не­сколь­ких кхэнов) и ор­ке­ст­ро­вый ин­ст­ру­мент. Уча­ст­ву­ет в празд­нич­ных ше­ст­ви­ях, ша­ман­ских це­ре­мо­ни­ях пхи (обыч­но вме­сте с ба­ра­ба­ном), ве­сен­них иг­ри­щах (функ­ция ри­ту­аль­но­го ин­ст­ру­мен­та уха­жи­ва­ния). В про­шлом ис­пол­ни­те­ли на этом ин­ст­ру­мен­те (мо кхэн) стран­ст­во­ва­ли по де­рев­ням, со­про­во­ж­дая пев­цов.

Кхэн - един­ст­вен­ный из ла­ос­ских тра­диционных ин­ст­ру­мен­тов, имею­щий но­та­цию (мне­мо­ни­че­скую) в ви­де знач­ков на труб­ках. Му­зы­ка для кхэна су­ще­ст­ву­ет в 5 ла­дах, в ка­ж­дом из них - на­бор стан­дарт­ных иг­ро­вых фор­мул, ко­то­рые за­учи­ва­ют­ся ис­пол­ни­те­ля­ми. Кхэн - сим­вол му­зы­ки Лао­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)