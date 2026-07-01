КХЭН
КХЭН - лаосский муз. инструмент класса аэрофонов; разновидность губного органа.
Бамбуковые трубки разной длины с металлическими язычками расположены 2 параллельными рядами в маленьком деревянном корпусе с вдувным отверстием. Известны кхэны 4 регистровых разновидностей, имеющие 6, 10, 16 (или 14) и 18 трубок длиной от 80 см до 3 м. Основной вид состоит из 16 (14) трубок длиной до 1 м; диапазон около 2 октав.
Кхэн - инструмент многоголосный, традиция игры преимущественно мужская. Используется как сольный, сопровождающий пение, ансамблевый (в составе нескольких кхэнов) и оркестровый инструмент. Участвует в праздничных шествиях, шаманских церемониях пхи (обычно вместе с барабаном), весенних игрищах (функция ритуального инструмента ухаживания). В прошлом исполнители на этом инструменте (мо кхэн) странствовали по деревням, сопровождая певцов.
Кхэн - единственный из лаосских традиционных инструментов, имеющий нотацию (мнемоническую) в виде значков на трубках. Музыка для кхэна существует в 5 ладах, в каждом из них - набор стандартных игровых формул, которые заучиваются исполнителями. Кхэн - символ музыки Лаоса.