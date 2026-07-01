КХАМА СЕРЕТСЕ

КХАМА СЕРЕТСЕ - государственный и политический деятель Бечуаналенда, с 1966 года президент Ботсваны.

Про­ис­хо­дил из ро­да во­ж­дей пле­ме­ни ба­ма­наг­ва­то, с 1925 года вождь. В 1944 году окон­чил ис­то­рический факультет университета Форт-Хэр (Южно-Африканский Со­юз), по­сле че­го про­дол­жил обу­че­ние в Окс­фор­де и Лон­до­не. В 1951 году по ре­шению британского пар­ла­мен­та ли­шён вла­сти над пле­ме­нем и воз­мож­но­сти про­жи­ва­ния в Бе­чуа­на­лен­де (по­во­дом ста­ла же­нить­ба Кхама в 1948 году на анг­ли­чан­ке Р. Уиль­ямс, на­ру­шав­шая прин­ци­пы апарт­хей­да). В 1956 году по­лу­чил пра­во вер­нуть­ся на ро­ди­ну.

В 1957 году из­бран чле­ном со­ве­та пле­ме­ни, в 1961-1965 годах - чле­ном За­ко­но­датльного сове­та и од­ним из двух африканских пред­ста­ви­те­лей в Ис­пол­нительном со­ве­те Бе­чуа­на­ленда. С 1962 года председатель соз­дан­ной им го­дом ра­нее Де­мокра­тической пар­тии Бе­чуа­на­лен­да (с 1966 года Де­мо­кра­тическая пар­тия Бот­сва­ны), ко­то­рая на вы­бо­рах в 1965 году по­лу­чи­ла аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во в За­ко­но­дательном со­б­ра­нии. В 1965-1966 годах пре­мьер-ми­нистр и министр внутренних дел Бе­чуа­на­лен­да. По­сле про­воз­гла­ше­ния 30 сентября 1966 года не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Бот­сва­на её пре­зи­дент (в том же го­ду брит.анская ко­ро­ле­ва по­жа­ло­ва­ла Кхама ры­цар­ским ти­ту­лом).

В 1969, 1974 и 1979 годах пе­ре­из­бирал­ся пар­ла­мен­том на этот пост. Со­дейст­во­вал раз­ви­тию гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, пре­ж­де все­го раз­ра­бот­ке ме­сто­ро­ж­де­ний ал­ма­зов, и сельского хозяйства, до­бил­ся ос­лаб­ле­ния эко­но­мической за­ви­си­мо­сти Бот­сва­ны от Ве­ли­ко­бри­та­нии . Ус­пеш­но бо­рол­ся с кор­руп­ци­ей, соз­дал ста­биль­ную по­ли­тическую сис­те­му. Осу­ж­дал апарт­хейд, ока­зы­вал под­держ­ку африканским национально-ос­во­бо­дительным дви­же­ни­ям. Сыг­рал боль­шую роль в уре­гу­лиро­ва­нии юж­но­ро­де­зий­ско­го кон­флик­та. Сын Кхама - Ян Кха­ма (родился 27 февраля 1953 года) с 1 апреля 2008 года за­ни­ма­ет пост пре­зи­ден­та Бот­сва­ны.