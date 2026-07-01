КХАМА СЕРЕТСЕ
КХАМА СЕРЕТСЕ - государственный и политический деятель Бечуаналенда, с 1966 года президент Ботсваны.
Происходил из рода вождей племени баманагвато, с 1925 года вождь. В 1944 году окончил исторический факультет университета Форт-Хэр (Южно-Африканский Союз), после чего продолжил обучение в Оксфорде и Лондоне. В 1951 году по решению британского парламента лишён власти над племенем и возможности проживания в Бечуаналенде (поводом стала женитьба Кхама в 1948 году на англичанке Р. Уильямс, нарушавшая принципы апартхейда). В 1956 году получил право вернуться на родину.
В 1957 году избран членом совета племени, в 1961-1965 годах - членом Законодатльного совета и одним из двух африканских представителей в Исполнительном совете Бечуаналенда. С 1962 года председатель созданной им годом ранее Демократической партии Бечуаналенда (с 1966 года Демократическая партия Ботсваны), которая на выборах в 1965 году получила абсолютное большинство в Законодательном собрании. В 1965-1966 годах премьер-министр и министр внутренних дел Бечуаналенда. После провозглашения 30 сентября 1966 года независимой Республики Ботсвана её президент (в том же году брит.анская королева пожаловала Кхама рыцарским титулом).
В 1969, 1974 и 1979 годах переизбирался парламентом на этот пост. Содействовал развитию горнодобывающей промышленности, прежде всего разработке месторождений алмазов, и сельского хозяйства, добился ослабления экономической зависимости Ботсваны от Великобритании. Успешно боролся с коррупцией, создал стабильную политическую систему. Осуждал апартхейд, оказывал поддержку африканским национально-освободительным движениям. Сыграл большую роль в урегулировании южнородезийского конфликта. Сын Кхама - Ян Кхама (родился 27 февраля 1953 года) с 1 апреля 2008 года занимает пост президента Ботсваны.