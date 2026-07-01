КЕЙСТУТ
КЕЙСТУТ - литовский князь (1345-1377, 1381-1382 годы).
Из династии Гедиминовичей. Сын Гедимина, отец Витовта и Сигизмунда. В 1341 году после смерти отца заключил союз со старшим братом Ольгердом. В 1345 году вместе с ним изгнал из Вильно младшего брата Явнута (литовский князь в 1341-1345 годы), стал соправителем Ольгерда в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). Под управлением Кейстута находились западнолитовские земли, граничившие с владениями Тевтонского ордена.
Неоднократно отражал вторжения войск ордена. С целью положить конец нападениям рыцарей-крестоносцев в 1349 году Кейстут начал переговоры с папой Римским Климентом VI о христианизации ВКЛ и наделении его титулом короля. В октябре 1349 года переговоры были прерваны в связи с нападением на литовские земли польского короля Казимира III, выступавшего до этого посредником между Кейстутом и папой.
Вёл борьбу с Польшей за Галицию и Волынь, к 1370 году подчинил эти земли. В том же году вместе с Ольгердом и при поддержке русских полков разбил войско Тевтонского ордена у Рудавы. Участвовал в Ольгерда походах на русские земли. В 1377 году после смерти Ольгерда и вступления на престол его сына Ягайло влияние Кейстута ослабело. В 1379 году подписал мирный договор с Тевтонским орденом. В 1381 году, узнав, что Ягайло ведёт тайные переговоры с немецкими рыцарями, изгнал его из Вильно и провозгласил себя великим князем литовским. В 1382 году схвачен, заточён в Кревский замок, а затем задушен там по приказу Ягайло.