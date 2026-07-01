КЕЙСТУТ

КЕЙСТУТ - ли­товский князь (1345-1377, 1381-1382 годы).

Из ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей . Сын Гедимина, отец Витовта и Сигизмунда. В 1341 году после смерти отца заключил союз со старшим братом Ольгердом. В 1345 году вместе с ним изгнал из Вильно младшего брата Явнута (литовский князь в 1341-1345 годы), стал соправителем Ольгерда в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Ли­тов­ском (ВКЛ) . Под управ­ле­ни­ем Кейстута на­хо­ди­лись западноли­товские зем­ли, гра­ни­чив­шие с вла­де­ния­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на .

Не­од­но­крат­но от­ра­жал втор­же­ния войск ор­де­на. С це­лью по­ло­жить ко­нец на­па­де­ни­ям ры­ца­рей- кре­сто­нос­цев в 1349 году Кейстут начал переговоры с папой Римским Климентом VI о христианизации ВКЛ и наделении его титулом короля. В октябре 1349 года переговоры были прерваны в связи с нападением на литовские земли польского короля Казимира III, выступавшего до этого посредником между Кейстутом и папой.

Вёл борьбу с Польшей за Галицию и Волынь, к 1370 году подчинил эти земли. В том же году вместе с Ольгердом и при поддержке русских полков разбил войско Тевтонского ордена у Рудавы. Участвовал в Ольгерда походах на русские земли. В 1377 году после смерти Ольгерда и вступления на престол его сына Ягайло влияние Кейстута ослабело. В 1379 году подписал мирный договор с Тевтонским орденом. В 1381 году, узнав, что Ягайло ведёт тайные переговоры с немецкими рыцарями, изгнал его из Вильно и провозгласил себя великим князем литовским. В 1382 году схвачен, заточён в Кревский замок, а затем задушен там по приказу Ягайло.

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