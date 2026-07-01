КЕТЫ

КЕТЫ - народ в России.

Живут по среднему и нижнему Енисею (посёлки Ворогово, Сумароково, Бахта, Верхнеимбатск, Канготово, Верещагино, Бакланиха, Туруханск, Горошиха) и его притокам - рекам Елогуй (с центром в посёлок Келлог), Турухан (пос. Фарково), Курейка (посёлки Серково и Мундуйка на озере Мундуйское), в низовьях реки Сургутиха (пос. Сургутиха) в Туруханском районе Красноярского края; река Подкаменная Тунгуска (посёлки Суломай, Байкит и Полигус) на юго-востоке Эвенкийского района (до 2007 года - автономный округ), а также в Енисейском (пос. Ярцево) и Игарском районах Красноярского края. К кетам иногда ошибочно причисляли кетских (по реке Кеть) и сымских (по реке Сым) селькупов. Численность 1,5 тысячи человек, в том числе в Красноярском крае 1,2 тысячи человек, Эвенкийском районе 211 человек (2002 год, перепись); около половины живут в городах (Красноярск, Енисейск, Игарка, Норильск, Светлогорск и др.). Говорят в основном по-русски, часть сохраняет кетский язык. Официально с XVII века были пра­во­слав­ны­ми , с конца XX века рас­про­ст­ра­ня­ет­ся про­тестант­ст­во .

Кеты - самый северный из народов, говоривших на енисейских языках. Их раннюю историю связывают с культурами бронзового века (II-е тысячелетие до нашей эры) горно-таёжной зоны в междуречье верховьев Оби и Енисея (в том числе с комплексом Самусь 4 - смотрите в статье Самусьская культура). В начале нашей эры входили в зону гуннского и тюркского влияния. Предки собственно кетов жили в основном в Кузнецко-Минусинской котловине. Возможны их контакты с тюрками и южными самодийцами. В период тюркской экспансии (IX-XIII века) кеты продвинулись из Саяно-Алтая по Иртышу через Обь в Васюганье, на Тым, Сым, в верховья Елогуя; по Томи - через Обь и Кеть в левобережье Енисея. Остальные енисейскоязычные группы к середине XIX века вошли в состав хакасов, тувинцев, шорцев, северных алтайцев.

Контакты с русскими с начала XVII века. Кеты проживали в Мангазейском (северные, или инбатские, кеты, включавшие группы: инбаки - в низовьях рек Верхний Имбак и Елогуй; богденцы - в низовьях реки Бахта; земшаки - в низовьях Подкаменной Тунгуски) и Енисейском (южные кеты: закаменные остяки - по рекам Дубчес и Сым; дюканы, или юги, - в низовьях рек Сым и Кае; кузнецкие кеты - в районе Енисейского острога, современный Енисейск, и др.) уездах.

В XVIII веке мигрировали вниз по Енисею до рек Турухан и Курейка, образовались смешанные (в том числе кетско-селькупские) территориальные группы: шайхинская (подкаменнотунгусская), бахтинская, елогуйская, фиганская, кангатовская, нижнеинбатская, туруханская, курейская. Термин «кеты» утвердился с 1920-х годах. По переписи 1926 года насчитывали 1,4 тысяч человек. В середине XX века возникли национальные посёлки: Суломай, Келлог, Сургутиха, Пакулиха, Серково.

Традиционная культура типична для народов таёжной зоны Западной Сибири (смотрите раздел Народы и языки в томе «Россия»). Занимались рыболовством, охотой и собирательством; с приходом русских основным занятием стал пушной, у кетов, живших по реке Курейка, - рыболовный промысел. Кетские (так называемые остяцкие) сложные луки (кыт) были предметом обмена по всему Енисейскому Северу; огнестрельное оружие появилось в XIX веке. Каждая патронимия имела свои охотничьи угодья («дорога», или канг). Осенью и до середины зимы жили в землянках (бангусь). В январе мужчины охотились в тайге («малая ходьба»), середину зимы пережидали в стойбище. В январе всей семьёй покидали стойбище и охотились, двигаясь по «дороге» («большая ходьба»), летом объединялись в стойбища на рыболовных угодьях по рекам, охотились на водоплавающую дичь. Жилищем во время зимнего охотничьего и летнего рыболовного промыслов служил чум (кусь); жерди кетского чума на высоте около 1,5 м скреплялись обручем (теп), опорные шесты соединялись с помощью развилки. Лыжи (асьленг), подшитые камусом, эвенкийского типа.

Охотники использовали ручную нарту (суль) и волокушу из лосиной шкуры. Держали небольшое количество оленей (более всего оленеводство было развито у левобережных и курейских кетов; у подкаменнотунгусских кетов, напротив, отсутствовало). Летом олени свободно паслись в тайге. У ненцев и энцев переняли нарты, у эвенков - верховую езду. Существует гипотеза о саянских корнях оленеводства у кетов. По рекам передвигались на долблёных (ветка, дыльти), дощатых и крытых (илимка, асель) лодках, которые тянули, идя по берегу, люди и собаки. Нижняя одежда - рубаха (сойат) с прямыми поликами, ластовицами, вшивными рукавами с манжетами, прямым разрезом и стоячим воротником; у женских рубах длинный, слегка присборенный подол из ткани другой расцветки (с конца XIX века женская рубаха носилась как платье) и штаны (аленг). Верхняя одежда енисейского типа (с боковыми сгибами, швами на плечах, вшивными рукавами и запахом налево): зимняя - меховая парка (кат), летняя - из сукна (котлям) и ровдуги (хэлтам) или стёганая на меховой подкладке (бесям).

Названия деталей кетской одежды и особенности покроя сближают её с одеждой скотоводов-кочевников (качинцы, тувинцы). Женщины подпоясывались длинными (до 3 м) и широкими (до 20 см) поясами (кут) из красной или тёмно-синей ткани, обёртывая их несколько раз (сходные пояса известны у таёжных хакасов, северных алтайцев). У оленных кетов была известна также глухая одежда - малица и сокуй приуральского типа. Мужчины и девушки заплетали волосы в одну косу, в неё вплетали ровдужные полоски с тремя бусинными подвесками (думсьут), замужние женщины - в две косы, вплетая в них концы затылочного украшения (тыданг) из ровдуги, расшитой бисером и подшейным волосом оленя. Развиты резьба по дереву (характерны курительные трубки с зооморфным скульптурным чубуком), бересте, кости, роспись по дереву, коже и бересте, аппликация по ткани, вышивка оленьим волосом и бисером. Для орнамента характерен вильчатый мотив.

Потомки инбаков составляли экзогамную половину (хуготпыль) Кэнтан (с подразделением Ольгыт), потомки богденцев и земшаков - половину Богдэйгет (с подразделением Конан), объединявшие патронимии (бисьниминг). Был распространён авункулат, практиковались матрилатеральные кросскузенные браки, брачный выкуп (кит). Система терминов родства характеризуется сочетанием описательных конструкций, генерационности, линейности, генерационного скоса типа «омаха» и скользящего счёта поколений (старший брат и старшая сестра отождествляются со старшими кузенами по отцовской линии, а также с младшим братом отца и младшей сестрой отца - по-видимому, под селькупским влиянием). Сиблинги называются общим термином с добавлением показателей относительного возраста, хотя отношения по относительному возрасту не получили такого развития, как в соседних уральских и алтайских системах родства.

Кеты поклонялись верховному небесному божеству Есь; его бывшая жена Хоседам олицетворяла злое начало, была хозяйкой подземного мира. Почитали хозяина зверей Кайгусь, хозяйку родового святилища, Холай, женских духов-хранителей очага («старухи» аллэл), изображения которых в виде деревянных кукол в меховой одежде наследовались родственниками. Верили во вредоносных духов (Дотэт, Литысь, Кэлбэсам) и т.д. Покойника хоронили головой на восток, у могилы оставляли его одежду, сломанные нарты, лук, ружьё в повреждённом виде, иногда убивали его собак или оленя. Были известны воздушные погребения (шаманские), в древесных пнях (детские). По случаю охоты на медведя устраивали медвежий праздник; в образе медведя принимали явившегося к ним в гости умершего родственника. Шаманство кетов отличают развитые представления о даре (кут), передающемся среди сородичей, семикратном цикле (по три года) становления шамана. Шаманы (сенинг) во время камлания принимали образ оленя, стрекозы, медведя и др., надевали особую парку, нагрудник и железный головной убор (у шамана-оленя - с рогами), использовали бубен (хась) саяноенисейского варианта южносибирского типа и посох (тауксь). Сохранялась память о легендарном (первом, великом) шамане Доге. Существовали также враждебные шаманам прорицатели и знахари (бангос), чаще женщины.

Иллюстрация:

Кет­ская куль­то­вая скульп­ту­ра: 1 – ал­лэл. По­сё­лок Су­ло­май (Ту­ру­хан­ский ра­й­он). 1960-е гг.; 2 – хо­зяй­ка свя­тилища Хо­лай. Ре­ка Сур­гу­ти­ха (Ту­ру­хан­ский ра­й­он). Нач. 20 в. Му­зей ан­тро­по­ло­гиии эт­но­гра­фии (С.-Пе­тер­бург). Фото П. Е. Островских. Архив БРЭ.

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