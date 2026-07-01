КЕТЛИНСКИЙ КАЗИМИР ФИЛИППОВИЧ

Из потомственных дворян Подольской губернии, католик. 31.8.1889 поступил в Морское училище. 11.9.1895 окончил училище и произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот и зачислением в 32 флотский экипаж. 12.12.1895 назначен вахтенным офицером эскадренного броненосца «Чесма». 5.2.1896 допущен к и. д. флаг-офицера при младшем флагмане эскадры Черного моря. В 1896–1898 гг. вахтенный начальник минного крейсера «Гридень», парохода «Эриклик», транспорта «Ингул», учебного судна «Днестр», минного транспорта «Дунай», крейсера I ранга «Память Меркурия», мореходной канонерской лодки «Уралец». В марте 1897 г. окончил курс штурманского дела при штабе Черноморского флота. 17.9.1898 зачислен в учебно-артиллерийскую команду. 16.9.1899 окончил курс команды зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда. 13.10.1899 назначен младшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Георгий Победоносец». 6.12.1899 произведен в лейтенанты. В 1900 г. вахтенный начальник крейсера I ранга «Память Меркурия», вахтенный начальник броненосца береговой обороны «Вице-адмирал Попов», младший артиллерийский офицер эскадренного броненосца «Чесма». 5.10.1900 командирован в САСШ для наблюдения по артиллерийской части за постройкой эскадренного броненосца «Ретвизан». В октябре 1901 г. назначен младшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Ретвизан». 31.9.1902 назначен старшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Ретвизан». 5.11.1902 зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 26.1.1904 контужен во время первой ночной атаки японских миноносцев на Порт-Артур. 5.4.1904 назначен флагманским артиллерийским офицером морского походного штаба наместника его императорского величества на Дальнем Востоке. 22.4.1904 назначен флагманским артиллерийским офицером штаба командующего 1-й эскадрой Тихого океана с оставлением в должности. В бою 28.7.1904 в Желтом море находился на эскадренном броненосце «Цесаревич», получил 16 осколочных ранений и ожоги. После боя «Цесаревич» был интернирован в Циндао. 2.3.1905 назначен командующим миноносцем «Беспощадный». 9.6.1905 отчислен от должности по собств. желанию и возвращен в 32-й флотский экипаж. 20.11.1905 назначен преподавателем класса комендоров артиллерийской школы с переводом в учебный отряд Черноморского флота. 19.2.1906 назначен флагманским артиллерийским офицером штаба командующего эскадрой Черного моря. 3.9.1906 назначен флагманским артиллерийским офицером штаба командующего отдельным практическим отрядом Черного моря. 12.9.1906 зачислен в 1-й Черноморский флотский экипаж. 11.6.1907 произведен в старшие лейтенанты. 6.12.1907 произведен в капитан-лейтенанты. 10.3.1908 назначен флагманским артиллерийским офицером походного штаба начальника Черноморского отряда. 18.9.1908 назначен флагманским артиллерийским офицером штаба начальника морских сил Черного моря. 1.10.1908 зачислен в Черноморский флотский экипаж. 30.9.1909 назначен старшим офицером линейного корабля «Иоанн Златоуст». 18.4.1910 произведен в капитаны 2-го ранга. 12.10.1911 поступил в военно-морской отдел Николаевской Морской академии. 3.6.1913 окончил курс и назначен преподавателем Николаевской Морской академии. 18.11.1913 назначен и. д. начальника оперативного отделения штаба командующего морскими силами Черного моря. Участник Первой мировой войны. 25.8.1914 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 18.9.1914 назначен и. д. флаг-капитана по оперативной части штаба командующего морскими силами Черного моря. 1.1.1915 назначен флаг-капитаном по оперативной части штаба командующего флотом Черного моря. 7.7.1916 отчислен от должности. 21.7.1916 назначен командиром крейсера «Аскольд». 12.8.1917 назначен и. д. командующего под брейд-вымпелом, Мурманским отрядом судов флотилии Северного Ледовитого океана. 1.9.1917 утвержден в должности. 11.9.1917 назначен главным начальником Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов флотилии Северного Ледовитого океана. 12.9.1917 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 28.7.1917). После Октябрьского переворота оставался в прежней должности. 28.1.1918 тяжело ранен матросами в Мурманском порту и 10.2.1918 скончался.

Жена: дочери полковника по Адмиралтейству Ольга Леонидовна (урожденная Конкевич). Дети: Тамара (род. 1904), Вера (28.4.1906, Севастополь–23.4.1976, Ленинград), советская писательница.