КЕСТНЕР ЭРИХ
КЕСТНЕР ЭРИХ - немецкий писатель.
Сын ремесленника. В 1917 году призван на фронт, в 1919-1925 годах изучал в Лейпциге, Ростоке, Берлине литературу, историю, философию. В 1920-е годы начал публиковать стихи в леводемократической прессе. Книги Кестнера после прихода к власти нацистов подвергались сожжению. После войны Кестнер занимался редакторским и издательским делом, основал литературное кабаре «Балаган». В 1952-1962 годах президент, затем почётный президент ПЕН-клуба ФРГ.
В сатирических стихах Кестнера, отмеченных скептицизмом, но далёких от уныния, высмеивались национализм, немецкий милитаризм; их популярности способствовали разговорная лексика и репортажная манера письма: сборники «Сердце на талии» («Herz auf Taille», 1928 год), «Звон в зеркале» («Lärm im Spiegel», 1928 год), «Мужчина отвечает на вопросы» («Ein Mann gibt Auskunft», 1930 год), «Песнь между стульями» («Gesang zwischen den Stühlen», 1932 год). Гротескно-сатирический образ Берлина конца 1920-х годов предстал в романе Кестнера «Фабиан» («Fabian», 1931 год, русский перевод 1933 год).
Мировую известность Кестнер получил как автор книг для детей. Наиболее известны повести об озорном, находчивом и бескорыстном мальчике Эмиле: «Эмиль и сыщики» («Emil und die Detektive», 1928 год, русский перевод 1971 год), «Эмиль и трое близнецов» («Emil und die drei Zwillinge», 1934 год, русский перевод 1971 год), также рассказы «Кнопка и Антон» («Рüntkchen und Anton», 1931 год, русский перевод 1988 год), «Летающий класс» («Das fliegende Klassenzimmer», 1933 год, русский перевод 1988 год).
В послевоенные годы писал антифашистские стихи, злободневные зонги, скетчи, фельетоны, которые печатались в газетах, исполнялись на радио, в кабаре: сборники «Повседневные дела» («Das tägliche Kram», 1949 год), «Маленькая свобода» («Die kleine Freiheit», 1952 год, русский перевод 1962 год).
Среди других произведений: автобиографическая повесть «Когда я был маленьким» («Als ich ein kleiner Junge war», 1957 год, pycский перевод 1976 год) о событиях начала XX века, увиденных глазами ребёнка; роман «Двойная Лоттхен» («Das doppelte Lottchen», 1949 год).
Сочинения:
Маленькая свобода. Стихи. М., 1962
Летающий класс. Повести. Л., 1988
Werke. Münch., 1998. Bd 1–9.