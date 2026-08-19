КЕШИГ (КЭШИГ, ХЭШИГ)

Кешиг (кэшиг, хэшиг) — монгольская гвардия телохранителей.

Создана Чингисханом за несколько лет до образования Монгольской империи на основе принципов функционирования его старой дружины. Включала ночную (80 кебтеулов) и дневную (70 турхаудов) стражи, а также тысячу богатырей, которые составляли в военное время основу гвардии. В 1206 была увеличена до «тьмы» (10 000) и включала ночную, дневную стражи, а также лучников-носителей колчанов (хорчинов). Формировалась из физически сильных мужчин разных социальных групп, а также из заложников — сыновей представителей кочевой элиты и правителей вассальных владений. Служба членов К. — кешиктенов — основывалась на личной преданности воинов правителю. Помимо охраны и военных функций они выполняли различные поручения по хозяйству ставки, сбору дани, участвовали в судебной, дипломатической деятельности и др. Фактически К. представлял собой зародыш аппарата власти, кузницу кадров для придворной бюрократии и имперских представителей в завоеванных землях (даругачей или баскаков). При Хубилае и его потомках в гвардию включали иноэтничные подразделения (в том числе из аланов и русичей). В более позднее время наименования различных гвардейских подразделений фиксируются в названиях разных этнических групп монголов (тургаты и др.).

Лит.: Крадин Н. Н. Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. М., 2006; Кычанов Е.И., Кешиктены Чингис-хана // Mongolica: К 750-летию «Сокровенного сказания». М., 1993; Hsiao Ch’i-ch’ing. The Military Establishment of the Yüan Dynasty. Cambridge (Mass.), 1978.