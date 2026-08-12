КЕРЫ (др.-греч.Κῆρες)

В древнегреческой мифологии богини несчастья и смерти, порождение богини Никты (Ночи).

Керы упоминаются в поэмах Гомера (Il., XVIII, 535; Od., V, 387; XII, 157; XIV, 207; XV, 235). У Гесиода керы – дочери боги Никты (Ночи) (Hesiod. Theog., 211; 217). В «Щите Геракла», которое приписывалось Гесиоду, Керы «ужасны ликом» и «грозны», на поле битвы они ведут «распрю за павших», обагряясь кровью, вонзают когти в тела погибших и стремятся «душу ж низринуть к Аиду в Тартар холодный» (249-264, пер. О. Цыбенко, ср.: Il., XVIII, 535-538).

Керы представлялись существами, несущими людям беды и смерть (др.-греч. κῆρ «смерть, «несчастье»). Кер часто сближали с эриниями. В изобразительной традиции не всегда ясны различия в представлении кер, горгон , эриний и т.п.

В «Илиаде» во время сражения Ахилла и Гектора Зевс на золотых весах взвешивает керы – два жребия смерти, судьбы героев (XXII, 208-213). Любопытную параллель этому эпизоду показывает вазопись: на чернофигурном лекифе из Британского музея на весах в руках божества в виде маленьких человеческих фигурок изображены керы (см. илл.).

Иллюстрация :

Зевс взвешивает керы (жребии смерти). Рисунок. Чернофигурный лекиф из Капуи. Британский музей, Лондон (источник: Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie / Hrsg. von W. H. Roscher. Bd. II, 1. Leipzig, 1894. Sp. 1142, Abb. 1) .

Автор статьи: О.В. Кулишова