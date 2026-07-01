КЕРТАНАГАРА
КЕРТАНАГАРА - последний царь государства Сингасари.
До 1268 году был соправителем своего отца Вишнувардхана и дяди Нарасингамурти (умер 1267), после их смерти правил единолично. Подавил ряд восстаний (1274, 1289), вёл активную внешнюю политику, обеспечив Сингасари гегемонию на Малайском архипелаге. В 1270-х годах создал мощный флот, провёл крупную воен. экспедицию, результатом которой стало подчинение государства Сунда на остраве Ява, княжества Малайя на Суматре (1275), островов Бали (1284), Мадура и другие. В 1279–1289 годах противодействовал попыткам монголо-китайских правителей поставить Сингасари в вассальную зависимость. Покровительствовал буддизму ваджраяны. Погиб при нападении на Сингасари наместника Кедири Джайакатванга.