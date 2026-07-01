КЕРТАНАГАРА

КЕРТАНАГАРА - последний царь государства Сингасари.

До 1268 году был со­пра­ви­те­лем сво­его от­ца Виш­ну­вард­ха­на и дя­ди На­ра­син­га­мур­ти (умер 1267), по­сле их смер­ти пра­вил еди­но­лич­но. По­да­вил ряд вос­ста­ний (1274, 1289), вёл ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, обес­пе­чив Син­га­са­ри ге­ге­мо­нию на Ма­лай­ском ар­хи­пе­ла­ге. В 1270-х годах соз­дал мощ­ный флот, про­вёл круп­ную во­ен. экс­пе­ди­цию, ре­зуль­та­том ко­то­рой ста­ло под­чи­не­ние государства Сун­да на остраве Ява, княжества Ма­лайя на Су­мат­ре (1275), ост­ро­вов Ба­ли (1284), Ма­ду­ра и другие. В 1279–1289 годах про­ти­во­дей­ст­во­вал по­пыт­кам монголо-китайских пра­ви­те­лей по­ста­вить Син­га­са­ри в вас­саль­ную за­ви­си­мость . По­кро­ви­тель­ст­во­вал буд­диз­му вад­жрая­ны . По­гиб при на­па­де­нии на Син­га­са­ри на­ме­ст­ни­ка Ке­ди­ри Джай­а­кат­ван­га.

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