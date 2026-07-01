КЕРШЕНШТЕЙНЕР ГЕОРГ

КЕРШЕНШТЕЙНЕР ГЕОРГ - немецкий педагог , теоретик гражданского воспитания и трудовой школы.

Окончил Мюнхенский университет (1883 год), преподавал в коммерческих училищах и гимназиях в Нюрнберге, Швайнфурте, Мюнхене. В 1895-1919 годах городской школьный советник в Мюнхене. С 1920 года профессор Мюнхенского университета.

В своих трудах подверг критике традиционную народную школу и гимназию, нуждавшихся, по мнению Кершенштейнера, в такой системе об­ра­зо­ва­ния и воспитания, которая обеспечивала бы подготовку из детей и подростков благонамеренных граждан, добросовестных и инициативных в области своей профессиональной деятельности работников.

Главным средством такого воспитания Кершенштейнер считал трудовую школу, сущность которой заключалась в том, чтобы вооружить учащихся минимумом знаний и максимумом умений и навыков, характерных для данной отрасли практической деятельности, а также соответствующими гражданскими убеждениями. Кершенштейнер не распространял «трудовой принцип» на средние школы (гимназии и реальные училища), был сторонником двойственной системы обучения.

В народных (массовых) школах Кершенштейнер считал нужным широко использовать различные виды ремесленного труда, самостоятельные лабораторные работы, практические занятия, ручной труд на уроках общеобразовательных дисциплин. Собственно профессиональная подготовка, по Кершенштейнеру, должна осуществляться в так называемых дополнительных школах для работающих подростков, имеющих образование в объёме народной школы.

Дополнительные школы создавались обычно для рабочих одной профессии, к потребностям которой здесь приспосабливалось изучение всех учебных предметов. В тесной связи с концепцией трудовой школы у Кершенштейнера выступала теория гражданского воспитания, наиболее полно изложенная в книгах «Понятие гражданского воспитания» («Der Begriff der staatsburgerlichen Erziechung», 1910 год) и «Понятие трудовой школы» («Der Begriff der Arbeitsschule», 1912 год). В них Кершенштейнер рассматривал народную школу и армию как наиболее действенные государственные воспитательные институты.

Реализуя свои идеи, Кершенштейнер перестроил учебные планы народных школ Мюнхена, отводя большое место в них практической математике, естествознанию и рисованию. Реформаторские идеи Кершенштейнера оказали значительное влияние на развитие педагогический теории и школьной практики в Европе первых десятилетий XX века.

Сочинения:

Betrachtungen zur Theorie des Lehr­planes. Münch., 1899

Избр. соч. М., 1915

Основ­ные воп­ро­сы школь­ной ор­га­ни­за­ции. 2-е изд. П., 1920

Theo­rie der Bildung. 3. Aufl. Lpz., 1931

Das Grund­axiom des Bildungs­pro­zesses und seine Fol­ge­rungen für die Schulor­ga­nisation. 8. Aufl. Münch., 1958.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)