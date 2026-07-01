КЭРНС

КЭРНС - город на северо-востоке Австралии , штат Квинсленд.

Население 114,6 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­режье Ко­рал­ло­во­го мо­ря. Порт (гру­зо­обо­рот свыше 1,1 миллиона тонн, основные гру­зы - нефть, са­хар, ми­неральные удоб­ре­ния; об­слу­жи­ва­ние кру­из­ных лай­не­ров). Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1876 году гу­бер­на­то­ром шта­та Квинс­ленд У. Кэрн­сом (на­зван в его честь) по­сле от­кры­тия в рай­оне пла­то Атер­тон ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та. Бы­стро­му раз­ви­тию Кэрнса как тор­го­во­го цен­тра спо­соб­ст­во­ва­ло на­ча­ло строи­тель­ст­ва в 1886 году же­лез­ной до­ро­ги Кэрнс - Хер­бер­тон. Го­род с 1923 года. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны ис­поль­зо­вал­ся си­ла­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции как во­енная ба­за (ны­не ба­за ВМС Ав­ст­ра­лии).

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков конца XIX - начала XX веков: Центральный отель (1909 год; вклю­ча­ет зда­ние бан­ка Северного Квин­слен­да, 1890 год), поч­та (1908 год), шко­ла ис­кусств (1907 год), те­атр (1913 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1924 году). В центральной час­ти Кэрнса со­хра­ни­лись мно­го­численные до­ма 1-й тре­ти XX века. Кам­пус Ун-та Джейм­са Ку­ка, Биз­нес-кол­ледж (1966 год). Му­зей Кэрнса, Центр совраеменных ис­кусств.

Важ­ный де­ло­вой центр северной час­ти шта­та (в Кэрнсе рас­по­ло­же­ны мно­го­численные офи­сы ком­па­ний и государственные уч­ре­ж­де­ния). Центр ту­риз­ма (раз­ви­ва­ет­ся со 2-й половины XX века: куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­но- оз­до­ро­ви­тель­ный, в том числе снор­ке­линг, дай­винг).

В ок­ре­ст­но­стях Кэрнса - пля­жи; один из главных ту­ри­стических объ­ек­тов - Боль­шой Барь­ер­ный риф.

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