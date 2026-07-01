КЭРНС
КЭРНС - город на северо-востоке Австралии, штат Квинсленд.
Население 114,6 тысяч человек (2009 год). Расположен на побережье Кораллового моря. Порт (грузооборот свыше 1,1 миллиона тонн, основные грузы - нефть, сахар, минеральные удобрения; обслуживание круизных лайнеров). Железнодорожная станция. Международный аэропорт.
Основан в 1876 году губернатором штата Квинсленд У. Кэрнсом (назван в его честь) после открытия в районе плато Атертон месторождения золота. Быстрому развитию Кэрнса как торгового центра способствовало начало строительства в 1886 году железной дороги Кэрнс - Хербертон. Город с 1923 года. Во время Второй мировой войны использовался силами антигитлеровской коалиции как военная база (ныне база ВМС Австралии).
Среди архитектурных памятников конца XIX - начала XX веков: Центральный отель (1909 год; включает здание банка Северного Квинсленда, 1890 год), почта (1908 год), школа искусств (1907 год), театр (1913 год, реконструирован в 1924 году). В центральной части Кэрнса сохранились многочисленные дома 1-й трети XX века. Кампус Ун-та Джеймса Кука, Бизнес-колледж (1966 год). Музей Кэрнса, Центр совраеменных искусств.
Важный деловой центр северной части штата (в Кэрнсе расположены многочисленные офисы компаний и государственные учреждения). Центр туризма (развивается со 2-й половины XX века: культурно-познавательный, спортивно- оздоровительный, в том числе сноркелинг, дайвинг).
В окрестностях Кэрнса - пляжи; один из главных туристических объектов - Большой Барьерный риф.