КЕРМА
КЕРМА - археологическая культура на территории от Асуана (район 1-го порога Нила) до областей к югу от Кургуса (между 4-м и 5-м порогами).
Названа по городищу Керма. Ввиду принадлежности к единой с Египтом историко-культурной зоне периодизация культуры Керма условно увязывается с датировкой египетской истории: Cтарая Керма (ооло. 2500-2050 годов до н. э., конец Старого царства и Первый переходный период в Египте); Средняя Керма (около 2050-1750 годов; большая часть периода Среднего царства); Классическая Керма (около 1750-1550 годов; в основнмо Второй переходный период и начало Нового царства).
Выделяют также фазу пред-Керма, завершившуюся к 2500-2450 годам, когда складывались некоторые черты местной материальной культуры. Древнейшие постройки имели деревянную основу из столбов и плетня, обмазанную глиной с органическими добавками; позднее появились дома из камней на известковом растворе; около 2000 года до н. э. распространяется использование сырцового кирпича.
Круглые или овальные могильные ямы глубиной до 1,5 м; погребённые в скорченном положении на правом боку, руки перед лицом, головой на восток, лицом к северу; в ранних захоронениях - на подстилке из сухой травы или на коровьей шкуре, в поздних (вероятно, под египетским влиянием) - на деревянном ложе; рядом с телом помещали пищу и предметы обихода, в северной части могилы - глиняные сосуды с бараньим или козьим мясом; могилу покрывали сухой травой или коровьей шкурой и насыпали небольшой курган, обычно с кольцевой выкладкой из булыжников чёрного песчаника или базальта, на вершину ставили куски белого кварца.
Могилы часто сопровождались погребениями жертвенных домашних животных, в т. ч. собак. В период Старой Кермы и особенно Средней Кермы к югу от могильной ямы, в основании кургана, в виде полумесяца выкладывались группами коровьи и бычьи черепа с рогами (в одном из погребений свыше 4 тыс.). В поздний период появляются человеческие жертвоприношения; предполагается, что помимо невольников закланию подлежали семья и домочадцы покойного.
«Царские» курганы достигали 90 м в диаметре и по линии восток - запад пересекались коридором, в середине которого располагалась небольшая камера с помещённым на ложе телом усопшего и наиболее ценными предметами из погребального инвентаря; камера имела дерев. двери и сводчатое перекрытие, оштукатуренные расписные стены, коридор был заполнен телами человеческих жертв (до нескольких сотен).
Второе значение: городище близ селения Керма на восточном берегу Нила, около 16,5 км южнее 3-го порога (Северная провинция Судана). Раскопки экспедиции Гарвардского университета и Музея изящных искусств в Бостоне (Дж. Райзнер, 1913-1916 Кермаы), Швейцарские археологические миссии Женевского университета (Ш. Бонне, с 1973 года).
Город существовал почти непрерывно примерно со 2-й половины III-го тысячелетия до н. э. до раннего Средневековья. Расцвет относится к периоду царства Керма. Центральная часть города, окружённая стенами с бастионами и рвами, включала дворец, святилище, круглый в плане «Приёмный зал» и около 200 др. построек.
Доминирующая постройка - массивная «платформа» (высота около 18 м) из сырцового кирпича («Западная деффуфа», от нубийского «кирпичное здание»), на вершине которой, возможно, было небольшое святилище. За стенами располагались плотно застроенные жилые кварталы (почти не исследованы) и район небольших храмов с подсобными постройками, имевшими очаги и печи (предположительно для подготовки жертвоприношений, связанных с культом усопших правителей).
Вдоль берега Нила обнаружены остатки верфей и, по-видимому, товарные склады. В 4 км к востоку от городища располагался могильник: более 20 тыс. курганов на площади 1600×600-800 м. В южной части сохранились 4 особенно крупных, вероятно «царских», кургана культуры Керма классического периода; с заупокойным культом правителей, возможно, связана расположенная на могильнике «Восточная деффуфа», размерами сходная с «Западной», но меньшей высоты.
Третье значение: Раннегосударственное образование («царство») на территории распространения археологической культуры Керма, одно из древнейших в Африке. Время возникновения документально не засвидетельствовано; самоназвание не установлено. Возможно, царство Керма подразумевалось под топонимом Куш, встречающимся в египетских текстах с эпохи Среднего царства как обозначение главного из соседей, грозивших Египту с юга.
Предполагается, что к концу египетского Старого царства на землях к югу от 1-го нильского порога уже существовало объединение местных вождеств, на основе которого сложилось царство с центром в Керме, первоначально поддерживавшееся египтянами ради получения экзотич. товаров из глубины континента. Царство К., которое усиливалось в периоды политического распада в Египте, достигло наибольшего могущества к XVI веку до н. э. (Второй переходный период в Египте), став третьей политической силой в долине Нила наряду с завоевателями-гиксосами в Нижнем Египте и египетскими правителями в Верхнем Египте. Падение Кермы связывается с завоеванием её территории воссоединённым Египтом в эпоху 18-й династии (середина XV века, начало Нового царства) и последующей колонизацией страны.
Иллюстрация:
Керма: 1 - вид на городище, на переднем плане - «Приёмный зал», на заднем - «Западная деффуфа»; 2 - черноверхая чаша культуры Классическая Керма (по Ш. Бонне, Д. Вальбелль, Д. Уэлсби, Ж. Андерсон). Архив БРЭ.