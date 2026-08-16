КЕРМА

КЕРМА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра на тер­ри­то­рии от Асуа­на (рай­он 1-го по­ро­га Ни­ла) до об­лас­тей к югу от Кур­гу­са (ме­ж­ду 4-м и 5-м по­ро­га­ми).

На­зва­на по го­ро­ди­щу Кер­ма. Вви­ду при­над­леж­но­сти к еди­ной с Егип­том ис­то­ри­ко-куль­тур­ной зо­не пе­рио­ди­за­ция куль­ту­ры Кер­ма ус­лов­но увя­зы­ва­ет­ся с да­ти­ров­кой египетской ис­то­рии: Cта­рая Кер­ма (ооло. 2500-2050 годов до н. э., ко­нец Ста­ро­го цар­ст­ва и Пер­вый пе­ре­ход­ный пе­ри­од в Егип­те); Сред­няя Кер­ма (около 2050-1750 годов; боль­шая часть пе­рио­да Сред­не­го цар­ст­ва); Клас­сическая Кер­ма (около 1750-1550 годов; в основнмо Вто­рой пе­ре­ход­ный пе­ри­од и на­ча­ло Но­во­го цар­ст­ва).

Вы­де­ля­ют так­же фа­зу пред-Кер­ма, за­вер­шив­шую­ся к 2500-2450 годам, ко­гда скла­ды­ва­лись не­ко­то­рые чер­ты ме­ст­ной ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. Древ­ней­шие по­ст­рой­ки име­ли де­ревянную ос­но­ву из стол­бов и плет­ня, об­ма­зан­ную гли­ной с ор­га­ническими до­бав­ка­ми; позд­нее поя­ви­лись до­ма из кам­ней на из­вест­ко­вом рас­тво­ре; около 2000 года до н. э. рас­про­стра­ня­ет­ся ис­поль­зо­ва­ние сыр­цо­во­го кир­пи­ча.

Круг­лые или оваль­ные мо­гиль­ные ямы глу­би­ной до 1,5 м; по­гре­бён­ные в скор­чен­ном по­ло­же­нии на пра­вом бо­ку, ру­ки пе­ред ли­цом, го­ло­вой на вос­ток, ли­цом к се­ве­ру; в ран­них за­хо­ро­не­ни­ях - на под­стил­ке из су­хой тра­вы или на ко­ровь­ей шку­ре, в позд­них (ве­ро­ят­но, под египетским влия­ни­ем) - на де­ревянном ло­же; ря­дом с те­лом по­ме­ща­ли пи­щу и пред­ме­ты оби­хода, в северной час­ти мо­ги­лы - гли­ня­ные со­су­ды с ба­рань­им или козь­им мя­сом; мо­ги­лу по­кры­ва­ли су­хой тра­вой или ко­ровь­ей шку­рой и на­сы­па­ли не­боль­шой кур­ган, обыч­но с коль­це­вой вы­клад­кой из бу­лыж­ни­ков чёр­но­го пес­ча­ни­ка или ба­заль­та, на вер­ши­ну ста­ви­ли кус­ки бе­ло­го квар­ца.

Мо­ги­лы час­то со­про­во­ж­да­лись по­гре­бе­ния­ми жерт­вен­ных до­маш­них жи­вот­ных, в т. ч. со­бак. В пе­ри­од Ста­рой Кер­мы и осо­бен­но Сред­ней Кер­мы к югу от мо­гиль­ной ямы, в ос­но­ва­нии кур­га­на, в ви­де по­лу­ме­ся­ца вы­кла­ды­ва­лись груп­па­ми ко­ро­вьи и бы­чьи че­ре­па с ро­га­ми (в од­ном из по­гре­бе­ний свыше 4 тыс.). В позд­ний пе­ри­од по­яв­ля­ют­ся че­ло­ве­че­ские жерт­во­при­но­ше­ния; пред­по­ла­га­ет­ся, что по­ми­мо не­воль­ни­ков за­кла­нию под­ле­жа­ли се­мья и до­мо­чад­цы по­кой­но­го.

«Цар­ские» кур­га­ны дос­ти­га­ли 90 м в диа­мет­ре и по ли­нии вос­ток - за­пад пе­ре­се­ка­лись ко­ри­до­ром, в се­ре­ди­не ко­то­ро­го рас­по­ла­га­лась не­боль­шая ка­ме­ра с по­ме­щён­ным на ло­же те­лом усоп­ше­го и наи­бо­лее цен­ны­ми пред­ме­та­ми из по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря; ка­ме­ра име­ла де­рев. две­ри и свод­ча­тое пе­ре­кры­тие, ош­ту­ка­ту­рен­ные рас­пис­ные сте­ны, ко­ри­дор был за­пол­нен те­ла­ми че­ло­ве­че­ских жертв (до не­сколь­ких со­тен).

Второе значение: го­ро­ди­ще близ се­ле­ния Кер­ма на восточном бе­ре­гу Ни­ла, около 16,5 км юж­нее 3-го по­ро­га (Се­вер­ная провинция Су­да­на). Рас­коп­ки экс­пе­ди­ции Гар­вард­ско­го университета и Му­зея изящ­ных ис­кусств в Бос­то­не (Дж. Рай­знер, 1913-1916 Кер­маы), Швейцарские ар­хео­ло­гические мис­сии Же­нев­ско­го университета (Ш. Бон­не, с 1973 года).

Го­род су­ще­ст­во­вал поч­ти не­пре­рыв­но при­мер­но со 2-й половины III-го тысячелетия до н. э. до ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья. Рас­цвет от­но­сит­ся к пе­рио­ду цар­ст­ва Кер­ма. Центральная часть го­ро­да, ок­ру­жён­ная сте­на­ми с бас­тио­на­ми и рва­ми, вклю­ча­ла дво­рец, свя­ти­ли­ще, круг­лый в пла­не «При­ём­ный зал» и около 200 др. по­ст­ро­ек.

До­ми­ни­рую­щая по­строй­ка - мас­сив­ная «плат­фор­ма» (высота около 18 м) из сыр­цо­во­го кир­пича («За­пад­ная деф­фу­фа», от ну­бий­ско­го «кир­пич­ное зда­ние»), на вер­ши­не ко­то­рой, воз­мож­но, бы­ло не­боль­шое свя­ти­ли­ще. За сте­на­ми рас­по­ла­га­лись плот­но за­стро­ен­ные жи­лые квар­та­лы (поч­ти не ис­сле­до­ва­ны) и рай­он не­боль­ших хра­мов с под­соб­ны­ми по­строй­ка­ми, имев­ши­ми оча­ги и пе­чи (пред­по­ло­жи­тель­но для под­го­тов­ки жерт­во­при­но­ше­ний, свя­зан­ных с куль­том усоп­ших пра­ви­те­лей).

Вдоль бе­ре­га Ни­ла об­на­ру­же­ны ос­тат­ки вер­фей и, по-ви­ди­мо­му, то­вар­ные скла­ды. В 4 км к вос­то­ку от го­ро­ди­ща рас­по­ла­гал­ся мо­гиль­ник: бо­лее 20 тыс. кур­га­нов на пло­ща­ди 1600×600-800 м. В южной час­ти со­хра­ни­лись 4 осо­бен­но круп­ных, ве­ро­ят­но «цар­ских», кур­га­на куль­ту­ры Кер­ма клас­сического пе­рио­да; с за­упо­кой­ным куль­том пра­ви­те­лей, воз­мож­но, свя­за­на рас­по­ло­жен­ная на мо­гиль­ни­ке «Во­сточ­ная деф­фу­фа», раз­ме­ра­ми сход­ная с «За­пад­ной», но мень­шей вы­со­ты.

Третье значение: Ран­не­го­су­дар­ст­вен­ное об­ра­зо­ва­ние («цар­ст­во») на тер­ри­то­рии рас­про­стра­не­ния ар­хео­ло­гической куль­ту­ры Кер­ма, од­но из древ­ней­ших в Аф­ри­ке. Вре­мя воз­ник­но­ве­ния до­ку­мен­таль­но не за­сви­де­тель­ст­во­ва­но; са­мо­наз­ва­ние не ус­та­нов­ле­но. Воз­мож­но, цар­ст­во Кер­ма под­ра­зу­ме­ва­лось под то­по­ни­мом Куш, встре­чаю­щим­ся в египетских тек­стах с эпо­хи Сред­не­го цар­ст­ва как об­оз­на­че­ние глав­но­го из со­се­дей, гро­зив­ших Егип­ту с юга.

Пред­по­ла­га­ет­ся, что к кон­цу египетского Ста­ро­го цар­ст­ва на зем­лях к югу от 1-го ниль­ско­го по­ро­га уже су­ще­ст­во­ва­ло объ­еди­не­ние ме­ст­ных во­ж­деств, на ос­но­ве ко­то­ро­го сло­жи­лось цар­ст­во с це­нт­ром в Кер­ме, пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­вав­ше­е­ся егип­тя­на­ми ра­ди по­лу­че­ния эк­зо­тич. то­ва­ров из глу­би­ны кон­ти­нен­та. Цар­ст­во К., ко­то­рое уси­ли­ва­лось в пе­рио­ды по­ли­тического рас­па­да в Егип­те, до­стиг­ло наи­боль­ше­го мо­гу­ще­ст­ва к XVI веку до н. э. (Вто­рой пе­ре­ход­ный пе­ри­од в Егип­те), став тре­ть­ей по­ли­тической си­лой в до­ли­не Ни­ла на­ря­ду с за­вое­ва­те­ля­ми-гик­со­са­ми в Ниж­нем Егип­те и египетскими пра­ви­те­ля­ми в Ве­рх­нем Егип­те. Па­де­ние Кер­мы свя­зы­ва­ет­ся с за­вое­ва­ни­ем её тер­ри­то­рии вос­со­еди­нён­ным Егип­том в эпо­ху 18-й ди­на­стии (середина XV века, на­ча­ло Но­во­го цар­ст­ва) и по­сле­дую­щей ко­ло­ни­за­ци­ей стра­ны.

Иллюстрация:

Кер­ма: 1 - вид на го­ро­ди­ще, на пе­ред­нем пла­не - «При­ём­ный зал», на зад­нем - «За­пад­ная деф­фу­фа»; 2 - черноверхая ча­ша куль­ту­ры Клас­си­че­ская Кер­ма (по Ш. Бон­не, Д. Валь­белль, Д. Уэлс­би, Ж. Ан­дер­сон). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)