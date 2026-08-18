КЕРИГМА

КЕРИГМА - в хри­сти­ан­ст­ве тер­мин, обо­зна­чаю­щий про­по­ведь цер­ков­но­го уче­ния - её со­дер­жа­ние или сам про­цесс.

Например, Евангелие (Мф. 12:41 и Лк. 11:32) повествует о том, что ниневитяне раскаялись после того, как услышали проповедь (керигму) пророка Ионы, - керигма обозначает здесь содержание проповеди. По апостолу Павлу, Бог спасает верующих с помощью керигмы - провозвестия о смерти и Воскресении Ии­су­са Хри­ста : «…да­бы… ут­вер­ди­лось бла­го­вес­тие (ϰήρυγμα) и ус­лы­ша­ли все языч­ни­ки…» (2 Тим. 4:17).

В XX веке тер­мин «керигма» был введён в широкое употребление протестантским богословом Р. Бультманом, в его системе он стал центральным, так что теологию Бультмана иногда называют керигматической.

Под керигмой он понимал основное содержание христианского вероучения, остающееся после его «демифологизации»; путём отделения сущности провозвестия от «мифов» Бультман надеялся реконструировать первоначальную керигму раннехристианской Церкви.

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