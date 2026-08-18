КЕРИГМА
КЕРИГМА - в христианстве термин, обозначающий проповедь церковного учения - её содержание или сам процесс.
Например, Евангелие (Мф. 12:41 и Лк. 11:32) повествует о том, что ниневитяне раскаялись после того, как услышали проповедь (керигму) пророка Ионы, - керигма обозначает здесь содержание проповеди. По апостолу Павлу, Бог спасает верующих с помощью керигмы - провозвестия о смерти и Воскресении Иисуса Христа: «…дабы… утвердилось благовестие (ϰήρυγμα) и услышали все язычники…» (2 Тим. 4:17).
В XX веке термин «керигма» был введён в широкое употребление протестантским богословом Р. Бультманом, в его системе он стал центральным, так что теологию Бультмана иногда называют керигматической.
Под керигмой он понимал основное содержание христианского вероучения, остающееся после его «демифологизации»; путём отделения сущности провозвестия от «мифов» Бультман надеялся реконструировать первоначальную керигму раннехристианской Церкви.