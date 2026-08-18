КЁРЁШ
КЁРЁШ - археологическая культура раннего неолита (2-я половина VI-го - начало V-го тыс. до н. э.) по берегам Велика-Моравы, Тисы с её притоком Криш, в более восточных областях Нижнего Подунавья до бассейна Прута.
Её области называют культурами Старчево (на территории Сербии), Криш (Румынии), Кёрёш (Венгрии), Градешница (Болгарии). Открыта в 1928 году на телле у деревни Старчево, на противоположном от Белграда берегу Дуная (административная единица Белграда, Сербия); раскопки телля в 1931-1932 годах проводили археологи из разных стран: М. Грбич (Югославия), В. Фьюкес (Греция), Г. Голдмен (Германия), Р. Эрих (США).
Имеется несколько хронологических систем, по одной из новейших выделяется 3 этапа - ранний, классический, поздний, синхронные Караново I-II. Неукреплённые телли и селища на берегах водоёмов. Четырёхугольные землянки и наземные дома с каркасно-плетнёвыми стенами, обмазанными глиной. Скорченные трупоположения в грунтовых ямах между постройками.
Микролитические ножевидные пластины, скребки из кремня и обсидиана, шлифованные прямоугольные и трапециевидные колодковидные (с одной плоской и другой выпуклой стороной) топоры. Грубые горшки с соломой и шамотом в тесте; миски и чашки на низких полых ножках; характерны шаровидные или полусферические сосуды на кольцевых поддонах или 4 ножках, сосуды - плоские с одной стороны и выпуклые - с другой, бутыли с несколькими ушками.
Поверхность иногда покрывали слоем жидкой глины, что делало её неровной (так называемые барбатин), украшали налепами в виде шишечек, врезным орнаментом, пальцевыми защипами; в Кёрёше впервые появляется белая роспись (спирали, меандры и др.) по ангобу. Антропо- и зооморфные статуэтки из кости и обожжённой глины.
В основе хозяйства - животноводство, примитивное земледелие, охота, рыболовство. Носители Кёрёша принадлежали средиземноморскому варианту индо-средиземноморской расы. Происхождение Кёрёша связывают с кругом раннеземледельческих культур Передней Азии и Средиземноморья. Кёрёшу наиболее близки памятники на территории Малой Азии (Хаджилар VI) и Фессалии (Сескло).
На Центральных Балканах последнему этапу Кёрёша синхронна культура Винча, впитавшая традиции Кёрёша и сменившая её. В Потисье, включая Трансильванию, с Кёрёшом контактировала линейно-ленточной керамики культура, сменившая Кёрёш на этой территории; в Попрутье за Кёрёшом следовала культура с «нотной керамикой» или так называемый Прекукутень (смотрите в статье Кукутень).
Иллюстрация:
Архив БРЭ.