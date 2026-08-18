КЁРЁШ

КЁРЁШ - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ран­не­го не­оли­та (2-я половина VI-го - начало V-го тыс. до н. э.) по бе­ре­гам Ве­ли­ка-Мо­ра­вы, Ти­сы с её при­то­ком Криш, в бо­лее во­сточ­ных об­лас­тях Ниж­не­го По­ду­на­вья до бас­сей­на Пру­та.

Её области называют культурами Старчево (на территории Сербии), Криш (Румынии), Кёрёш (Венгрии), Градешница (Болгарии). Открыта в 1928 году на телле у деревни Старчево, на противоположном от Белграда берегу Дуная (административная единица Белграда, Сербия); раскопки телля в 1931-1932 годах проводили археологи из разных стран: М. Грбич (Югославия), В. Фьюкес (Греция), Г. Голдмен (Германия), Р. Эрих (США).

Имеется несколько хронологических систем, по одной из новейших выделяется 3 этапа - ранний, классический, поздний, синхронные Караново I-II. Неукреплённые телли и селища на берегах водоёмов. Четырёхугольные землянки и наземные дома с каркасно-плетнёвыми стенами, обмазанными глиной. Скорченные трупоположения в грунтовых ямах между постройками.

Мик­ро­ли­ти­че­ские ножевидные пластины, скребки из кремня и обсидиана, шлифованные прямоугольные и трапециевидные колодковидные (с одной плоской и другой выпуклой стороной) топоры. Грубые горшки с соломой и шамотом в тесте; миски и чашки на низких полых ножках; характерны шаровидные или полусферические сосуды на кольцевых поддонах или 4 ножках, сосуды - плоские с одной стороны и выпуклые - с другой, бутыли с несколькими ушками.

Поверхность иногда покрывали слоем жидкой глины, что делало её неровной (так называемые барбатин), украшали налепами в виде шишечек, врезным орнаментом, пальцевыми защипами; в Кёрёше впервые появляется белая роспись (спирали, ме­ан­д­ры и др.) по ан­го­бу. Ан­тро­по- и зоо­морф­ные ста­ту­эт­ки из кос­ти и обож­жён­ной гли­ны.

В основе хозяйства - животноводство, примитивное земледелие, охота, рыболовство. Носители Кёрёша принадлежали средиземноморскому варианту индо-средиземноморской расы. Происхождение Кёрёша связывают с кругом раннеземледельческих культур Передней Азии и Средиземноморья. Кёрёшу наиболее близки памятники на территории Малой Азии (Хаджилар VI) и Фессалии (Сескло).

На Центральных Балканах последнему этапу Кёрёша синхронна культура Винча, впитавшая традиции Кёрёша и сменившая её. В Потисье, включая Трансильванию, с Кёрёшом контактировала ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра , сменившая Кёрёш на этой территории; в Попрутье за Кёрёшом следовала культура с «нотной керамикой» или так называемый Прекукутень (смотрите в статье Ку­ку­тень ).

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