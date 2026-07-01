КЕРЕР РУДОЛЬФ РИХАРДОВИЧ
КЕРЕР РУДОЛЬФ РИЧАРДОВИЧ - российский пианист, народный артист РСФСР (1983 год).
Учился в Тбилисской консерватории у А. И. Тулашвили, в 1941 году с семьёй сослан в Среднюю Азию, в 1952 году окончил физико-математический факультет Чимкентского учительского института, в 1957 году - Ташкентскую консерваторию, по классу З. Ш. Тамаркиной. 1-я премия Всесоюзного конкурса пианистов, скрипачей и виолончелистов (1961 год).
В основе репертуара - музыка Л. ван Бетховена (Керер считается одним из лучших её отечественных интерпретаторов), композиторов-романтиков, С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова. Преподавал в Ташкентской (1957-1961 годы) и Московской (1961-1989 годы, профессор с 1979 года) консерваториях, в 1990-1998 годах профессор Венской школы музыки и сценического искусства. Среди учеников - бразильский пианист А. Морейра-Лима. Снимался в художественном фильме «Аппассионата» в роли И. А. Добровейна (1963 год).