КЕРЕР РУДОЛЬФ РИХАРДОВИЧ

КЕРЕР РУДОЛЬФ РИЧАРДОВИЧ - российский пиа­нист, народный артист РСФСР (1983 год).

Учился в Тбилисской консерватории у А. И. Тулашвили, в 1941 году с семьёй сослан в Среднюю Азию, в 1952 году окончил физико-математический факультет Чимкентского учительского института, в 1957 году - Ташкентскую консерваторию, по классу З. Ш. Тамаркиной. 1-я премия Всесоюзного конкурса пианистов, скрипачей и виолончелистов (1961 год).

В основе репертуара - музыка Л. ван Бетховена (Керер считается одним из лучших её отечественных интерпретаторов), композиторов-романтиков, С. С. Про­кофь­е­ва , С. В. Рах­ма­ни­но­ва . Пре­по­да­вал в Таш­кент­ской (1957-1961 годы) и Мо­с­ков­ской (1961-1989 годы, профессор с 1979 года) консерваториях, в 1990-1998 годах профессор Венской школы музыки и сценического искусства. Среди учеников - бразильский пианист А. Морейра-Лима. Снимался в художественном фильме «Аппассионата» в роли И. А. Добровейна (1963 год).

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