КЕРБЕР, ЦЕРБЕР (др.-греч. Κέρβερος, лат. Cerberus)

В древнегреческой мифологии пес, охранявший вход в подземный мир.

Кербер – порождение Ехидны и Тифона , как и Орф – пес Гериона , и лернейская гидра (Theog., 306-313). О «псе Аида» впервые упоминает Гомер в связи с подвигами Геракла , хотя и не называет его по имени (Il., VIII, 368; Od., XI, 622), оно впервые появляется у Гесиода (Theog., 310 sqq.; 769 sqq.).

Согласно Гесиоду, у Кербера – пятьдесят голов, однако в литературных источниках и произведениях искусства он обычно трехголовый, а в аттической вазовой живописи часто изображается с двумя головами. На туловище ужасного пса – множество змеиных голов, из пасти течет ядовитая пена (из ее капель, упавших на землю, появился цветок аконит, который добавляла Медея в свое волшебное зелье, см.: Ovid. Met., VII, 406-419).

Однако, несмотря на свой устрашающий вид, он не смог помешать проникнуть в царство мертвых пытавшемуся вернуть к жизни Эвридику Орфею, который усмирил Кербера своим искусством; Геракл (с помощью Афины и Гермеса , см.: Od., XI, 623-626) даже сумел вывести пса в «верхний мир», выполняя приказание Эврисфея, правда, показав Кербера царю, вернул его обратно в Аид (Apollod., II, 5, 12); после совершения этого двенадцатого подвига служба Геракла Эврисфею была окончена. Сцены из этого мифа встречаются уже в архаическом искусстве – изображение на т.н. Троне из Амикл (Paus., III, 18, 13) и гидрии из Цере, которая хранится в Лувре.

В переносном смысле «Цербером» в современном языке иронически называют всякого свирепого стража.

Иллюстрация:

Геракл, Кербер и Еврисфей. Этрусская гидрия из Цере. Ок. 525 г. до н.э. Париж, Лувр

Автор статьи: О.В. Кулишова