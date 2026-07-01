КЕРБЕЛЬ ЛЕВ ЕФИМОВИЧ

КЕРБЕЛЬ ЛЕВ ЕФИМОВИЧ - российский скульп­тор, народный художник СССР (1977 год), действительный член Академии Художеств СССР (1975 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1985 год).

Учил­ся в МХИ (1937-1948 годы, с пе­ре­ры­вом в 1942-1946 годах) у В. Н. До­мо­гац­ко­го и Р. Р. Иод­ко. В 1942-45 годах военный художник Политуправления Северного флота; выполнил серию скульптурных портретов воинов-героев, также памятники [танкистам, павшим при штурме Зееловских (Зеловских) высот (1945 год, город Зелов); воинам, погибшим при штурме Берлина (совместно с Вл. Е. Цигалем, 1945 год, Берлин); оба - бронза, гранит] и др.

Мастер станковой и монументальной скульптуры, создатель многочисленных портретов военных, космонавтов, людей труда, учёных, государственных деятелей - дважды Героя Советского Союза В. С. Пет­ро­ва (мрамор, 1951 год, ПТ), космонавта А. Г. Николаева (бронза, 1962 год, Чувашский художественный музей, Чебоксары) и др.

Среди монументальных работ также: серия рельефов на историческую тему (в соавторстве с группой скульпторов под руководством Н. В. Томского, гипс, 1948-1949 годы; Государственная премия СССР, 1950 год), памятники героям Великой Отечественной вой­ны в Ма­ло­яро­слав­це (гра­нит, 1975 год) и Соломону Бандаранаике в Коломбо (бронза, 1976 год), ансамбль «Парк Тельмана» в Берлине (1986 год).

Для произведений Кербеля, зрелое творчество которого созвучно суровому стилю, характерны высокая степень обобщения, построение изображения по принципу рельефа, что позволяет сохранить целостность каменного блока (памятник медикам - героям Великой Отечественной войны в Москве, гранит, 1972 год); даже круглая скульптура Кербеля сохраняет своё родство с монолитом [памятники К. Марксу в Москве (гранит, 1961 год; Ленинская премия, 1962 год) и в Карл-Маркс-Штадте (ныне Кемниц; бронза, гранит, 1972 год)], приобретая символическое звучание. Преподавал в МХИ (с 1962 года; профессор с 1963 года); среди учеников - М. В. Переяславец и А. И. Рукавишников. Награждён орденом Ленина (1985 год).

Иллюстрация:

Л. Е. Кер­бель. Па­мят­ник К. Ма­рк­су в Мо­ск­ве. Гра­нит. 1961. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

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