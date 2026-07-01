КЕНЖЕЕВ БАХЫТ

КЕНЖЕЕВ БАХЫТ - русский поэт, прозаик, переводчик.

С 1953 года в Москве. Окончил химический факультет МГУ (1973 год). Работал лаборантом, инженером, переводчиком. Дебютировал в сборнике «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ» (1977 год). Один из основателей (в середине 1970-х годов) литературной группы «Московское время», участник одноимённого сам­из­да­тов­ско­го жур­на­ла.

В 1982 году эмигрировал в Канаду. Первая книга («Избранная лирика, 1970-1981 годы») вышла за рубежом в 1984 году. Автор поэтических книг «Осень в Америке» (1988 год), «Стихи последних лет» (1992 год), «Из книги "Amo ergo sum"» (1993 год), «Сочинитель звёзд» (1997 год), «Снящаяся под утро» (1999 год), «Невидимые» (2004 год), «Вдали мерцает город Галич» (2006 год) и др.

Творчество Кенжеева, как и других участников группы «Московское время» (С. М. Гандлевского, А. А. Сопровского, А. П. Цветкова), принадлежит к поэтическому неотрадиционализму, по своим эстетическим принципам во многом противоположному исканиям русского авангарда. Для лирики Кенжеева характерна установка на русскую классику XX века (А. А. Блок, А. А. Ахматова, Н. А. Заболоцкий, А. А. Тарковский).

Обращаясь к метафизическим проблемам, Кенжеев трактует их с точки зрения романтически настроенного, но в то же время тесно связанного с современностью героя; эмоционально окрашенные и философски осмысленные картины природы пропущены через сознание городского человека, урбанизированы.

Поэтический язык Кенжеева сочетает приметы высокого стиля и разговорной речи. Пишет также про­зу : ро­ма­ны «Млад­ший брат» (1989 год), «Пла­то» (1992 год), «Иван Без­уг­лов» (1993 год), «Порт­рет ху­дож­ни­ка в юно­сти» (1995 год), «Зо­ло­то гоб­ли­нов» (1998 год).

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