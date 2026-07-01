КЕНТАЛ АНТЕРУ ТАРКИНИУ ДИ

КЕНТАЛ АНТЕРУ ТАРКИНИУ ДИ - португальский поэт, критик, общественный деятель.

Окончил юридический факультет университета города Коимбра (1864 год). Придерживался республиканских взглядов, в 1869-1872 годах участвовал в создании португальской секции 1-го Ин­тер­на­цио­на­ла . В 1871-1873 годах жил в из­гна­нии в США.

Ран­няя по­эзия - в русле романтизма: поэтические сборники «Сонеты» («Sonetos», 1861 год), «Романтические вёсны» («Primaveras românticas», 1872 год), поэма «Беатриче» («Beatrice», 1863 год). Призывами к революционному восстанию проникнуты поэтические сборники «Современные оды» («Odes modernas», 1865 год), «Полное собрание сонетов» («Os sonetos completos», издано в 1886 году) и др.

Автор статей «Здравый смысл и хороший вкус» («Вот senso е bom gosto», 1865 год), «Достоинство литературы и официальная словесность» («А dignidade das letrase as litteraturas oficiais», 1865 год) и др., в которых размышлял о задачах реалистического отображения социальной действительности. В конце жизни обратился к мистицизму (поэтический цикл «Скорбные элегии», «As suas poesías lúgubres», издан в 1892 году). Покончил с собой.

Сочинения:

Poesia completa. Lisboa, 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)