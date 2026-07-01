КЕНТ
КЕНТ - историческая область; первоначально англосаксонское королевство, затем графство в Англии.
Название «Кент» упоминается в I веке до нашей эры Страбоном, Диодором Сицилийским, а также Юлием Цезарем, который во время походов в Британию высаживался в Кенте в 55 и 54 годах до нашей эры. В середине I - начале V века нашей эры Кент - часть римской провинции Британия. В середине - 2-й половине V века захвачен ютами в ходе англосаксонского завоевания Англии.
Согласно преданию, сообщаемому Бедой Достопочтенным, основателем королевства Кент был англосаксонский вождь Хенгист, нанятый со своей дружиной на службу в 449 году королём бриттов Вортигерном, а затем начавший против него войну. Первым исторически достоверным королём Кента был Этельберт I (умер 616 год) - верховный правитель всех англосаксов, живших к югу от реки Хамбер.
В 597 году он первым из англосаксонских королей принял христианство от римских миссионеров во главе с Августином Кентерберийским, после чего столица Кента - Кентербери - стала центром одного из двух английских архиепископств. В правление Этельберта I был записан первый англосаксонский судебник (так называемая Правда Этельберта). В VI-VII веках правители Кента поддерживали тесные связи с Меровингами: в частности, Этельберт I и его сын Эадбальд (616-640 годы) были женаты на франкских принцессах.
Кент сохранял независимость до конца 8 века, затем попал под власть Мерсии, а после 825 года - Уэссекса. Во 2-й половине IX - 1-й половине X века на территории бывшего королевства Кент оформилось графство Кент в составе единого англосаксонского государства. На протяжении всего Средневековья Кент сохранял ряд юридических, административных и социально-экономических особенностей, в том числе обычай дробить крестьянские наделы между всеми наследниками мужского пола (gavelkind). В результате уже к XIII веку в Кенте образовался значительный слой лично свободных, но малоземельных крестьян. Кент был главным центром Уота Тайлера восстания 1381 года, Джэка Кэда восстания 1450 года, восстания Томаса Уайета 1554 года, и др.
В средние века и раннее Новое время Кент - один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов Англии (его неофициальное название - «Сад Англии»). Через порты Кента (Дувр, Рочестер, Сандвич и др.) велась активная торговля с континентальной Европой. Во 2-й половине XVI - 2-й половине XX века один из главных центров британского военного судостроения.
Во время Второй мировой войны города Кента сильно пострадали от бомбардировок германской авиации. На начало XXI века историческая область Кент включает графство Кент (центр - город Мейдстон) и унитарное образование Медуэй.