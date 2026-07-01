КЕНТ

КЕНТ - историческая область; первоначально англосаксонское королевство, затем графство в Англии.

Название «Кент» упоминается в I веке до нашей эры Стра­бо­ном , Дио­до­ром Си­ци­лий­ским , а также Юлием Цезарем, который во время походов в Британию высаживался в Кенте в 55 и 54 годах до нашей эры. В середине I - начале V века нашей эры Кент - часть римской провинции Британия. В середине - 2-й половине V века захвачен ютами в ходе анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии .

Со­глас­но пре­да­нию, со­об­щае­мо­му Бе­дой Дос­то­поч­тен­ным , ос­но­ва­те­лем королевства Кент был англосаксонский вождь Хенгист, нанятый со своей дружиной на службу в 449 году королём бриттов Вортигерном, а затем начавший против него войну. Первым исторически достоверным королём Кента был Этельберт I (умер 616 год) - верховный правитель всех англосаксов, живших к югу от реки Хамбер.

В 597 году он первым из англосаксонских королей принял христианство от римских миссионеров во главе с Ав­гу­сти­ном Кен­тер­бе­рий­ским , после чего столица Кента - Кентербери - стала центром одного из двух английских архиепископств. В правление Этельберта I был записан первый англосаксонский судебник (так называемая Правда Этельберта). В VI-VII веках правители Кента поддерживали тесные связи с Ме­ро­вин­га­ми : в ча­ст­но­сти, Этель­берт I и его сын Эад­бальд (616-640 годы) бы­ли же­на­ты на франк­ских прин­цес­сах.

Кент сохранял независимость до конца 8 века, затем попал под власть Мерсии, а после 825 года - Уэссекса. Во 2-й половине IX - 1-й половине X века на территории бывшего королевства Кент оформилось графство Кент в составе единого англосаксонского государства. На протяжении всего Средневековья Кент сохранял ряд юридических, административных и социально-экономических особенностей, в том числе обычай дробить крестьянские наделы между всеми наследниками мужского пола (gavelkind). В результате уже к XIII веку в Кенте образовался значительный слой лично свободных, но малоземельных крестьян. Кент был главным центром Уота Тайлера восстания 1381 года, Джэка Кэда восстания 1450 года, восстания Томаса Уайета 1554 года, и др.

В средние века и раннее Новое время Кент - один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов Англии (его неофициальное название - «Сад Англии»). Через порты Кента (Дувр, Рочестер, Сандвич и др.) велась активная торговля с континентальной Европой. Во 2-й половине XVI - 2-й половине XX века один из главных центров британского военного судостроения.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны города Кента сильно пострадали от бомбардировок германской авиации. На начало XXI века историческая область Кент включает графство Кент (центр - город Мейдстон) и унитарное образование Медуэй.

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