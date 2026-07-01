КЕНО РАЙМОН

КЕНО РАЙМОН - французский писатель.

Из семьи коммерсанта. Учился на философском факультете Сорбонны. Один из основателей литературного движения УЛИПО, в 1924-1930 годах примыкал к группе сюрреалистов. В 1930-е годы занимался журналистикой, с 1938 года работал в издательстве «Gallimard» в качестве редактора и переводчика.

Центральные темы творчества Кено - взаимосвязь мышления и языка, соотношение письменной и устной речи. Произведения Кено изобилуют неологизмами, неожиданными стилистическими оборотами и ассоциативными рядами. Автор романов «Одиль» («Odile», 1937 год, русский перевод 1995 год), «Суровая зима» («Un rude hiver», 1939 год), «Зази в метро» («Zazie dans le métro», 1959 год, русский перевод 1992 год; экранизация Л. Маля, 1960 год) и др.

В книге «Упражнения в стиле» («Exercices de style», 1947 год, русский перевод 1992 год) Кено показал возможности языка, представив множество стилевых вариаций одного сюжета. В экспериментальных книгах «Малая портативная космогония» («Petite cosmogonie portative», 1950 год) и «Сто тысяч миллиардов стихотворений» («Cent mille milliards de poèmes», 1961 год, русский перевод 2002 год) Кено попытался выявить математические модели построения художественных текстов. Среди произведений Кено - сти­хо­тво­ре­ния , тек­сты пе­сен, сце­на­рии музыкальных ко­ме­дий, филь­мов, кри­тические эс­се.

Сочинения:

Уп­раж­не­ния в сти­ле: Ро­ма­ны, рас­ска­зы и др. М., 2001

Œuvres complètes. P., 2006–. Vol. 1–3–.

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