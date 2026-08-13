КЕННАН ДЖОРДЖ ФРОСТ

КЕННАН ДЖОРДЖ ФРОСТ - американский дипломат , историк и публицист, советолог.

Из состоятельной семьи налогового служащего. Образование получил в Военной академии в Делафилде (штат Висконсин), в 1925 году окончил Принстонский университет. В 1926 году поступил на дипломатическую службу, работал в американских представительствах в Женеве и Гамбурге. В 1929-1930 годах изучал русский язык и российскую историю в Берлинском университете. Карьеру дипломата, специализировавшегося на «русском направлении», Кеннан сочетал с серьёзными занятиями историей и литературой.

В 1931-1933 годах сотрудник американской дипломатической миссии в Риге, в конце 1933-1937 годах - посольства США в Москве. Резко критиковал советскую систему и внешнюю политику СССР, сочувственно относился к идее консолидации европейских государств против Советского Союза. В 1938-1939 годах руководил русским сектором Государственного департамента США в Вашингтоне. В 1939 году после недолгой работы в американском посольстве в Праге занял должность временного поверенного в делах посольства США в Германии. Кеннан осудил «моральную поддержку» западными государствами Советского Союза после нападения на него Германии, столь же негативно отнёсся к созданию антигитлеровской коалиции, полагая, что она укрепляет сталинский режим и тем самым разрушает баланс сил в Европе.

В декабре 1941 года интернирован германскими властями вместе с другими американскими дипломатами. В 1942-1943 годах работал в Португалии, в 1944 году - в посольстве США в Лондоне. В 1944 году назначен на должность советника посольства США в Москве. Изложил своё понимание политики «сдерживания коммунизма» в «длинной телеграмме» (февраль 1946 года) и статье за подписью «Х», опубликованной в июле 1947 года в журнале «Foreign Affairs». В них Кеннан идейно обосновал отказ США от политики сотрудничества с СССР и необходимость жёсткого противодействия его стремлению занять лидирующие позиции в мире наряду с Америкой. В мае 1947 года возглавил отдел планирования Государственного департамента США. Участвовал в разработке Трумэна доктрины и Мар­шал­ла пла­на .

С именем Кеннана связано проведение многочисленных подрывных операций против СССР и других социалистических стран. В условиях мак­кар­тиз­ма и гонки атомных вооружений Кеннан изменил свою позицию и критиковал политику «холодной войны». В 1950 году временно оставил дипломатическую службу и занялся научными исследованиями по истории России и советско-американских отношений, выступил с анализом сильных и слабых сторон советской системы. В 1952 году назначен послом в СССР, но через короткое время объявлен советским правительством персоной нон грата и выслан из страны. С 1956 профессор Принстонского университета.

В 1961-1963 годах посол США в Югославии. После отставки занимался научной и публицистической деятельностью. С позиции политического реализма критически оценивал внешнеполитический курс США. В последний период жизни выступал за нормализацию советско-американских отношений и ядерное разоружение. В 1974 году при Международном центре учёных Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars) основал Институт перспективных российских исследований (The Kennan Institute for Advanced Russian Studies); с 1993 года действует его московский офис. Пулитцеровская премия (1956, 1967 годы).

Сочинения:

American diplomacy, 1900–1950. Chi., 1951

Russia and the West under Lenin and Sta­lin. Boston, 1961

Memoirs, 1925–1950. Boston, 1967–1972. Vol. 1–2

From Prague after Mu­nich; diplomatic papers, 1938–1940. Princeton, 1968

Soviet foreign policy, 1917–1941. [2nd ed.]. Westport, 1978

Soviet-American relations, 1917–1920. [2nd ed.]. N. Y., 1984.

Иллюстрация:

Дж. Ф. Кен­нан. Архив БРЭ.

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