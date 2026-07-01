КЭНКО-ХОСИ
КЭНКО-ХОСИ - японский писатель.
Родился в семье настоятеля синтоистского храма Ёсида. С 17 лет начал служить при императорском дворе; принимал участие в составлении поэтической антологий, в которые включались и его стихи (в жанре танка). В 1324 году, после смерти императора Го-Уда, Кэнко-Хоси постригся в монахи. Много странствовал, продолжал слагать стихи, был назван современниками одним из «четырёх небесных владык японской поэзии».
Последние годы жизни провёл отшельником в уединённой хижине в провинции Ига. Именно там, согласно легенде, обнаружен текст его знаменитых «Записок от скуки» («Цурэдзурэгуса», 1331 год, издание 1902 года), написанных на оборотной стороне листков с буддийскими сутрами. «Записки...» относятся к жанру дзуйхицу (эссе) и состоят из 243 самостоятельных, сюжетно не связанных глав. Большую часть из них составляют философские размышления о человеке, его духовном мире, достоинствах и недостатках, проникнутые ностальгией по ушедшим временам.