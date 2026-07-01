КЭНКО-ХОСИ

КЭНКО-ХОСИ - японский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье на­стоя­те­ля син­тои­ст­ско­го хра­ма Ёси­да. С 17 лет на­чал слу­жить при императорском дво­ре; при­ни­мал уча­стие в со­став­ле­нии по­этической ан­то­ло­гий, в ко­то­рые вклю­ча­лись и его сти­хи (в жан­ре тан­ка). В 1324 году, по­сле смер­ти императора Го-Уда, Кэнко-Хоси по­стриг­ся в мо­нахи. Мно­го стран­ст­во­вал, про­дол­жал сла­гать сти­хи, был на­зван со­вре­мен­ни­ка­ми од­ним из «че­ты­рёх не­бес­ных вла­дык япон­ской по­эзии».

По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл от­шель­ни­ком в уе­ди­нён­ной хи­жи­не в провинции Ига. Имен­но там, со­глас­но ле­ген­де, об­на­ру­жен текст его зна­ме­ни­тых «За­пи­сок от ску­ки» («Цу­рэ­д­зу­рэ­гу­са», 1331 год, издание 1902 года), на­пи­сан­ных на обо­рот­ной сто­ро­не ли­ст­ков с буд­дий­ски­ми сут­ра­ми . «За­пис­ки...» от­но­сят­ся к жан­ру дзуй­хи­цу (эс­се) и со­сто­ят из 243 са­мо­стоя­тель­ных, сю­жет­но не свя­зан­ных глав. Боль­шую часть из них со­став­ля­ют фи­лософские раз­мыш­ле­ния о че­ло­ве­ке, его ду­хов­ном ми­ре, дос­то­ин­ст­вах и не­дос­тат­ках, про­ник­ну­тые нос­таль­ги­ей по ушед­шим вре­ме­нам.