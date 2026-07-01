КЭМПИОН ТОМАС

КЭМПИОН ТОМАС - английский поэт, композитор, теоретик музыки и литературы.

Учил­ся в Пи­тер­ха­ус- кол­лед­же Кем­бридж­ско­го университета (1581-1584 годы); в 1586-1595(?) годах изу­чал пра­во в Лон­до­не. Позд­нее, ве­ро­ят­но, учил­ся ме­ди­ци­не во Фран­ции; с 1606 года имел в Лон­до­не част­ную вра­чеб­ную прак­ти­ку.

Пер­вые пуб­ли­ка­ции сти­хов от­но­сят­ся к 1591 году. В 1595 году вы­шло со­б­ра­ние латинских эпи­грамм «Poe­mata». Из­вест­ность Кэмпиону при­нес­ли 5 книг «арий» (ayres) - не­боль­ших (сам Кэмпион срав­ни­вал их с эпи­грам­ма­ми) пе­сен для го­ло­са в со­про­во­ж­де­нии лют­ни и ба­со­вой вио­лы (1601-1618 годы), к ко­то­рым Кэмпион на­пи­сал и текст, и му­зы­ку (в со­чи­не­нии 1-й кни­ги уча­ст­во­вал ком­по­зи­тор Ф. Рос­се­тер). В 1602 году опуб­ли­ко­вал трак­тат «За­ме­ча­ния об ис­кус­ст­ве анг­лий­ской по­эзии» («Observations in the art of en­glish poesie»), где, в ду­хе ре­нес­санс­ных пред­став­ле­ний, сбли­зил по­эзию и му­зы­ку как ис­кус­ст­ва, имею­щие об­щую ос­но­ву в чи­сло­вой гар­мо­нии ми­ро­зда­ния; ра­то­вал за при­ме­не­ние ан­тич­ной кван­ти­та­тив­ной мет­ри­ки в англ. сти­хо­сло­же­нии.

В му­зы­ко­ведческом трак­та­те «Но­вый спо­соб со­чи­нять че­ты­рёх­го­лос­ный кон­тра­пункт» («A new way of making fowre parts in counter- point», 1614(?) год) тео­ре­тические рас­су­ж­де­ния (в том числе ука­за­ние на оп­ре­де­ляю­щую роль ба­са в мно­го­го­лос­ном це­лом, пред­вос­хи­тив­шее уче­ние о фун­дам. ба­се Ж.Ф. Ра­мо) со­сед­ст­ву­ют с по­этической ме­та­фо­ри­кой (упо­доб­ле­ние го­ло­сов сти­хи­ям: бас - зем­ля, те­нор - во­да, альт - воз­дух, дис­кант - огонь). Кэмпион уча­ст­во­вал так­же в соз­да­нии ма­сок, ис­пол­няв­ших­ся при дво­ре: «Мас­ка лор­да» («The lord’s masque», 1613 год), на­пи­сан­ная по слу­чаю бра­ко­со­че­та­ния до­че­ри Яко­ва I Стю­ар­та Ели­за­ве­ты и кур­фюр­ста Пфальц­ско­го Фрид­ри­ха V, и др.

Сочинения:

Works / Ed. by W. R. Davis. L., 1969.