КЭМПИОН ТОМАС
КЭМПИОН ТОМАС - английский поэт, композитор, теоретик музыки и литературы.
Учился в Питерхаус- колледже Кембриджского университета (1581-1584 годы); в 1586-1595(?) годах изучал право в Лондоне. Позднее, вероятно, учился медицине во Франции; с 1606 года имел в Лондоне частную врачебную практику.
Первые публикации стихов относятся к 1591 году. В 1595 году вышло собрание латинских эпиграмм «Poemata». Известность Кэмпиону принесли 5 книг «арий» (ayres) - небольших (сам Кэмпион сравнивал их с эпиграммами) песен для голоса в сопровождении лютни и басовой виолы (1601-1618 годы), к которым Кэмпион написал и текст, и музыку (в сочинении 1-й книги участвовал композитор Ф. Россетер). В 1602 году опубликовал трактат «Замечания об искусстве английской поэзии» («Observations in the art of english poesie»), где, в духе ренессансных представлений, сблизил поэзию и музыку как искусства, имеющие общую основу в числовой гармонии мироздания; ратовал за применение античной квантитативной метрики в англ. стихосложении.
В музыковедческом трактате «Новый способ сочинять четырёхголосный контрапункт» («A new way of making fowre parts in counter- point», 1614(?) год) теоретические рассуждения (в том числе указание на определяющую роль баса в многоголосном целом, предвосхитившее учение о фундам. басе Ж.Ф. Рамо) соседствуют с поэтической метафорикой (уподобление голосов стихиям: бас - земля, тенор - вода, альт - воздух, дискант - огонь). Кэмпион участвовал также в создании масок, исполнявшихся при дворе: «Маска лорда» («The lord’s masque», 1613 год), написанная по случаю бракосочетания дочери Якова I Стюарта Елизаветы и курфюрста Пфальцского Фридриха V, и др.
Сочинения:
Works / Ed. by W. R. Davis. L., 1969.