КЕМАЛИСТСКИЕ РЕФОРМЫ

КЕМАЛИСТСКИЕ РЕФОРМЫ - радикальные общественно-политические реформы, проводившиеся в Турции в 1920-1930-х годах под руководством Мус­та­фы Ке­ма­ля Ата­тюр­ка.

«Кемалистские реформы» являлись продолжением «Ке­ма­ли­ст­ской ре­во­лю­ции» . Инструментом проведения «Кемалистских реформ» была Народно-республиканская партия (НРП), контролировавшая меджлис - Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), а идеологической платформой курса реформ - кемализм (Atatürk ilkeleri), обобщённый в 6 принципах НРП: республиканизм, национализм, популизм, этатизм, секуляризм и революционность.

В рамках «Кемалистских реформ» была произведена поэтапная секуляризация государства и общественной жизни Турции: упразднены султанат (01.11.1922 года) и халифат (03.03.1924 года), провозглашена республика (29.10.1923 года), принята новая Конституция (20.04.1924 года), из которой затем было изъято положение об исламе как государственной религии (10.04.1928 года) и включено не подлежавшее отмене положение о том, что Турецкая Республика является светским государством (05.02.1937 года).

Система образования, которая ещё при мла­до­тур­ках была в целом поставлена под государственный контроль, по Закону об унификации образования (03.03.1924 года) полностью светской, а религиозные школы (медресе) упразднены. Ещё до кемалистов нормы шариата применялись лишь в сфере семейного права; с принятием Гражданского кодекса (17.02.1926 года; за основу был взят швейцарский Гражданский кодекс) эта область была также изъята из юрисдикции улемов. Уголовный кодекс (01.03.1926 года), скопированный с итальянского, запрещал создание организаций на религиозной основе. Вместо упразднённого Министерства по делам религии и вакфов (03.03.1924 года) созданы Управление по делам религии и Главное управление по делам вакфов, находившиеся под контролем государства.

В целях секуляризации общественной жизни были закрыты дервишские обители (текке, завие), упразднены все секты и тарикаты (30.11.1925 года), священнослужителям запрещено повседневное ношение культовой одежды (облачение в неё допускалось лишь в мечетях во время молений) (30.11.1925 года). В целях европеизации Турции ношение фески было запрещено, а европейских платьев и головных уборов - поощрялось (25.11.1925 года). В стране введены европейский календарь (26.12.1925 года), европейский алфавит (01.11.1928 года), европейская система мер и весов (26.03.1931 года) и др., выходным днём объявлено воскресенье вместо традиционной пятницы (27.05.1935 года), введены фамилии (21.06.1934 года; специальным решением ВНСТ даровало Мустафе Кемалю фамилия Ататюрк - Отец турок).

Изменения произошли в положении женщин. Им были предоставлены право избирать и быть избранными (05.12.1934 год), возможность для политической, общественной и профессиональной деятельности. «Кемалистские реформы» привели к превращению Турции в светское государство и обеспечили её ускоренную модернизацию и «европеизацию».

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