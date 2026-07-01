КЕЛЬТЫ

КЕЛЬТЫ - группа народов, говорящих на кельтских языках, населявших в древности большую часть Западной Ев­ро­пы.

Ны­не к кельтам от­но­сят­ся бре­тон­цы, гэ­лы и уэльс­цы.

Ядро кельтов сформировалось в 1-й половине I-го тысячелетия до нашей эры в бассейнах Рейна и Верхнего Дуная. Античные авторы рассматривали кельтов как общность близкородственных племён, противопоставляя их другим общностям (иберам, лигурам, германцам и др.). Наряду с термином «кельты» античные авторы употребляли название « гал­лы » (латинский - Galatae, греческий - Гαλάται).

К I веку до нашей эры название «галаты» начинает закрепляться за группой кельтов, осевших в Малой Азии, а название «кельты» - за племенами Южной и Центральной Галлии (в частности, в сочинениях Юлия Цезаря), испытавшими влияние греческой и римской цивилизаций; в противоположность этому термин «галлы» продолжает оставаться более общим. Для ряда периферийных групп кельтов античными авторами были введены также искусственные двойные названия: « кель­ти­бе­ры » (кельты Иберии - Пиренейского полуострова), «кельтолигуры» (Северо-Западная Италия), «кельтоскифы» (на Нижнем Дунае), «галлогреки» (в Малой Азии). Процесс формирования кельтов связывают с верхнерейнскими и верхнедунайскими группами ар­хео­ло­гической куль­ту­ры Галь­штат и их про­дви­же­ни­ем пре­ж­де все­го в сре­ду род­ст­вен­ных за­пад­но­галь­штат­ских пле­мён. На этой ос­но­ве фор­ми­ру­ет­ся куль­ту­ра Ла­тен, от­ра­жаю­щая кельтскую куль­ту­ру пе­рио­да т. н. ис­то­ри­че­ской (т. е. от­ра­жён­ной в гре­ко-латинских ис­точ­ни­ках) экс­пан­сии.

Согласно распространённой точке зрения, приблизительно в VII веке до нашей эры (период Гальштат С) часть кельтов проникла на Пиренейский полуостров, где образовала группу, позднее известную как кельтиберы, испытавшую сильное влияние местных племён иберов и лузитан. Заняв Северную и Центральную Испанию, они совершали военные походы в другие части Пиренейского полуострова. По-видимому, уже в VI-V веках до нашей эры кельтиберы установили торговые связи с финикийскими колониями юга Испании (Гадес, Малака) и Северной Африки (Карфаген).

Ко вре­ме­ни 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны (218-201 годы до н. э.) большая часть кельтиберов была покорена Карфагеном, впоследствии они столкнулись с римским вторжением на Пиренейский полуостров. Во II веке до нашей эры кельтиберское племя ареваков стало во главе антиримской нумантийской коалиции. Разгром коалиции и разрушение Нуманции (133 год до нашей эры) ознаменовали собой окончательное подчинение кельтиберов Риму с последующей их романизацией.

Другой ранней кельтской культурой является лепонтийская, сформировавшаяся в Северной Италии в южных предгорьях Альп (в районе озёр Лаго-Маджоре и Комо) приблизительно в VI веке до нашей эры; она соответствует археологической культуре Голасекка, а также ареалу надписей на лепонтийском языке. Античные авторы ( Пли­ний Стар­ший и др.) упоминают в этом районе лепонтиев, не уточняя их этническую принадлежность; поэтому отнесение этой группы к кельтам условно. Лепонтийцы как самостоятельная культурно-языковая общность просуществовали до I века до нашей эры.

В VI-IV веках до нашей эры началась массовая экспансия основной части кельтов (собственно кельтов, или галлов) как на запад, так и на восток, в результате чего они заселили всю территорию между Альпами, Рейном и Пиренеями (Галлия). Другая часть кельтов продвинулась вниз по Дунаю до восточных и южных Карпат, в Среднедунайскую низменность, затем на Балканский полуостров.

На рубеже V-IV веков до нашей эры две волны кельтов (с севера - с верховьев Рейна и Дуная и с запада - из Южной Галлии) проникли в Северную Италию - в долину реки По и примыкающие к ней с юга земли, в Умбрию и на Адриатическое побережье между Равенной и Анконой; эта территория позднее получила у римлян название Цизальпинская Галлия. Одно из наиболее известных кельтских племён Цизальпинской Галлии - сеноны. В 390 году до нашей эры вождь сенонов Бренн захватил и разграбил Рим (кроме Капитолия). Вскоре кельты были вовлечены в борьбу между греческими колониями в Италии, Карфагеном и Римом. Ряд мелких кельтских племён Юго-Восточной Галлии попал в зависимость от Массилии.

На Балканах в начале III века до нашей эры походы кельтов достигли Македонии и Средней Греции; потерпев поражение при Дельфах, они были отброшены частью назад до Дуная, частью во Фракию. Правители эллинистических государств Малой Азии пытались использовать кельтов в своих междоусобных войнах. Так, в 278 году до нашей эры царь Вифинии Никомед I переправил для этой цели часть кельтов (около 20 тысяч) в Малую Азию. Осев здесь, они наносили значительный ущерб владениям Селевкидов в Сирии и Пергаму, что стало причиной экспедиций против них со стороны царей этих государств. К началу II века до нашей эры эти кельты образовали в центре Малой Азии и своё государство - Галатию. В конце I века до нашей эры Галатия была обращена в римскую провинцию, однако кельтское население, сохранявшее свой язык, известно здесь ещё в конце IV века нашей эры (по сообщению Иеронима Блаженного).

Не позднее IV-III века до нашей эры произошло заселение кельтами Британских островов. В начале 1 века до нашей эры сюда переселились белги. По-видимому, особая группа кельтов (гэлы) заселила Ирландию (неясно, произошло ли их обособление уже на континенте или на островах).

В большинстве случаев основная часть племени оставалась на исконных землях, и лишь некоторые уходили в поисках новых земель, объединяясь, как правило, с другим племенем или с его частью. В результате поселения одного племени можно найти в разных регионах. Так, сеноны обитали на верхней Сене и на северо-западном побережье Адриатики в Италии; тектосаги - в Южной Галлии, Северо-Восточной Испании и Малой Азии; бойи - в Италии, Галлии, на верхнем Рейне и в Восточной Чехии; многие племена, известные в Северной и Средней Галлии, также обитали в Британии. С конца III века до нашей эры Рим перешёл к наступлению на кельтов. В конце III века была покорена Цизальпинская Галлия. Во II веке до нашей эры часть бойев попытались вторгнуться в Северную Италию, но были выбиты оттуда римлянами и отступили за Дунай. К 127 году до нашей эры были покорены Южная Галлия от Альп до Гаронны и вся долина Роны до современной Женевы. Здесь была основана первая за пределами Италии римская колония Нарбонна (около 120 года до нашей эры).

К I веку до нашей эры ряд племенных общин Средней Галлии (арверны, эдуи, секваны, сеноны, битуриги) находился на стадии зарождения государства. Появились выборные должностные лица (вергобреты), имелись случаи захвата единоличной власти. Началась борьба между племенами за гегемонию, распространилась практика клиентельных отношений между общинами (смотри в статье Клиентела). При внутренних столкновениях кельты начинали привлекать на помощь германцев, которые таким образом проникали в Галлию. Пользуясь этими противоречиями, Рим в результате ряда кампаний, проведённых Цезарем (58-51 годы до нашей эры), покорил всю Галлию. Им была пресечена попытка переселения в Аквитанию кельтского племени гельветов с территории современной Швейцарии. В 43-80 годах нашей эры завоёвана Южная и Средняя Британия, к 15 году до нашей эры - области к югу от Верхнего и части Среднего Дуная, частично населённые кельтами. Вне сферы римского господства остались лишь Ирландия и Северная Британия (Каледония, заселённая племенем пиктов). Несмотря на сильную романизацию, в Галлии сохранялись сепаратистские тенденции, выражавшиеся в апеллировании к кельтским корням (возврат городам древних кельтских названий вместо официальных римских): восстания прокуратора Виндика (68 год нашей эры), Матерна (168 год нашей эры), в Галльской империи (260-271 годы), багаудов (конец III - середина V века нашей эры).

В III-V веках пришли в движение островные кельтские племена. Гэлы Ирландии (позднее известные как скотты) совершали пиратские набеги на Британию и Галлию. В V веке они заселили, оттеснив пиктов, Северную Британию (Шотландия), появились в Западной Британии (Уэльс), однако полностью вытеснить бриттов удалось только с острова Мэн. Принятие ирландцами христианства (середина V века) способствовало сближению и налаживанию культурных связей с бриттами. В результате политики римских императоров в начале V века начиналось выведение бриттского населения (главным образом военного) в Бретань. Последовавшее англосаксонское завоевание увеличило поток переселенцев из Британии на континент, в самой Британии кельтское население отошло на север (кумбрийцы), запад (уэльсцы) и юго-запад (корнцы). В XI веке кумбрийцы были присоединены к Шотландии, а уэльсцы и корнцы покорены англичанами.

Религия.

Религиозными культами кельтов руководили друиды. Была развита практика регулярных жертвоприношений, в том числе человеческих; античные авторы сообщают о массовых жертвоприношениях пленных. В жертву приносились также военные трофеи, вотивные предметы и т.п.: их топили в реке или болоте (таково, по-видимому, происхождение котла из Гуннеструпа в Ютландии), бросали в шахту, оставляли в священном месте; следы этих обрядов обнаружены при раскопках святилищ. Известны круглые, овальные и 4-угольные (так называемые Viereckschanze) культовые площадки, ограждённые валами с воротами, часто с остатками алтаря, столба или с шахтой для жертвоприношений в центре; эти святилища, видимо, украшались скульптурой (например, в Viereckschanze в Мшецке-Жехровице в Чехии была найдена каменная мужская голова с гривной-торквесом). В оппидах Южной Галлии под греческим и римским влиянием строились каменные храмы со статуями и рельефами (Антремон, Рокерпертюз). В римскую эпоху в Галлии и Британии сформировался особый тип кельтского деревянного храма с портиком по фасаду (его остатки, например, найдены при раскопках на месте лондонского аэропорта «Хитроу»).

Б. ч. све­де­ний о ми­фо­ло­гии кельтов относится к галлам и жителям Британских островов; о религии кельтиберов, кельтов Восточной Европы и Малой Азии известно мало. Текстов мифологического содержания от дохристианского времени до нас практически не дошло (Юлий Цезарь сообщает, что галлы сознательно отказывались от записи религиозных текстов, хотя и знали греческий алфавит). Известны найденный в 1897 году приписываемый кельтам «календарь из Колиньи» (Юго-Восточная Франция); остатки храмов, статуи, барельефы и предметы с изображениями кельтских богов и ритуалов (особенно важны мраморная стела «монумент парижских лодочников» из Лувра и серебряный котёл из Гуннеструпа в Дании); «таблички с проклятиями» (tabellae defixionis) на галльском языке отражают античную традицию. Античные авторы упоминают кельтские божества, сообщают о жертвоприношениях, в средневековых эпических, мифологических и псевдоисторических текстах островных кельтов содержатся имена и сюжеты, восходящие к общекельтскому наследию.

По сообщениям античных авторов, знания о богах и устройстве Вселенной передавались (в том числе в стихах) друидами. Согласно реконструируемой кельтской картине мира, Вселенная делилась на светлый, обитаемый мир (*albijo-, отсюда, возможно, «Альбион») и тёмный, подземный (*dubno-). Год подразделялся на летнюю и зимнюю половины. Характерно почитание божественных пар (Сукелл и Нантосвелта, Эз и Росмерта, Гранн и Сирона, Бормо и Дамона), а также групп из трёх божеств, например, богинь-матерей (Matres, Matrones), изображавшихся с рогами изобилия, фруктами и хлебами. По надписям известно более 2000 имён и эпитетов кельтских божеств. В основном они выступают в так называемой interpretatio Romana («римской интерпретации», «римском переводе»), когда имя галльского божества сопутствует имени римского / греческого в качестве эпитета (например, Аполлон Мапон, Минерва Белисама), так как греки и римляне считали, что у кельтов почитаются те же божества, что и у них, но под другими именами. Иногда упоминание божества связывалось с местностью, городом или племенем, которым оно покровительствует, например, Iuppiter Poeninus - «Юпитер с горы Поэнин» (ныне Мон-Жу в Альпах; от Mons Iovis - гора Юпитера), Mercurius Arvernorix - «Меркурий, царь (племени) арвернов», Nemausos - «бог Немауса» (ныне Ним).

По сло­вам Юлия Це­за­ря, са­мым по­чи­тае­мым бо­гом у кельтов был Мер­ку­рий . С Мер­ку­ри­ем у гал­лов ча­ще все­го ото­жде­ст­в­лял­ся Луг; его имя час­то встре­ча­ет­ся в на­зва­ни­ях ме­ст­но­стей (Ли­он, Лей­ден, Кар­лайл). В ирланлской ми­фо­ло­гии Луг вы­сту­па­ет как бо­же­ст­вен­ный отец ге­роя Ку­ху­ли­на, по­кро­ви­тель зна­ния и ре­мё­сел. С Мер­ку­ри­ем свя­зы­ва­лось так­же ро­га­тое бо­же­ст­во Цер­нунн (Кер­нунн, буквально - «Ро­га­тый» или «Да­рую­щий по­бе­ду»). Многие бо­ги, например Вел­ла­ун («Ви­дя­щий»), ото­жде­ст­в­ля­лись как с Мер­ку­ри­ем, так и с Мар­сом . Античные авторы сообщают, что галлы приносили в жертву Марсу военную добычу. С Аполлоном ассоциировались различные божества-юноши (например, Мапон), божества-целители, связанные с горячими источниками (Гранн, Борво, Белен). Известно о существовании бога подземного мира, предка людей, отождествлявшегося с латинским Диспатером.

В античных источниках (прежде всего, это поэма Лукана «Фарсалия» и комментарии к ней) упоминаются и божества с чисто галльскими именами: Эз, Тевтат и Таран (Таранис). Таранис - божество, связанное с громом (сравни древнеирландский torann - гром), ассоциировался с Юпитером; приносившихся ему в жертву людей сжигали. Иногда кельтского Юпитера изображали побеждающим змееногого гиганта. Имя Эз, возможно, родственно латинскому erus («хозяин»); ему приносили в жертву людей, подвешивая их на дереве. Тевтат - божество-покровитель племенной организации, сопоставлявшееся как с Марсом, так и с Меркурием; приносившихся ему в жертву людей топили в деревянном чане (изображение такого обряда присутствует на котле из Гуннеструпа; в ирландских и валлийских источниках упоминается волшебный котёл: погружённые туда мертвецы на следующее утро возрождались). Лукан рассказывает о галльском боге Огмии, покровителе красноречия, отождествлявшемся с Гераклом. С Минервой сопоставлялась богиня Белисама («Светлейшая»). Во всём античном мире почиталась галльская богиня Эпона, покровительница лошадей (согласно римскому календарю I века нашей эры, её праздник отмечался 18 декабря), изображавшаяся в виде женщины, сидящей с рогом изобилия на коне или стоящей между двумя всадниками. Богиня Бригантия связана с ирландской Бригитой, покровительницей поэзии и врачевания. Известны богиня земли Литавия («Широкая»; от этого имени происходят кельтские названия Бретани - ирландское Letha, валлийское Llydaw), божества рек; Секвана - богиня Сены, Матрона - Марны. В Британии были известны многие боги, почитавшиеся на континенте (Бригантия, Луг, Таранис), но существовали и божества, неизвестные за её пределами или пользовавшиеся там особой популярностью, например: богиня-нимфа Ковентина; божество воды, целитель и защитник справедливости Нодонт, которому посвящены храм и термы (Лиднипарк, Глостершир), существовавшие вплоть до начала V века нашей эры; богиня горячих источников Сулис в городе Акве-Сулис (ныне Бат), отождествлявшаяся с Минервой; человеческие жертвы приносились богине победы Анкасте (Андрасте), которой была посвящена священная роща, возможно близ Веруламия (ныне Сент-Олбанс).

Эпическая традиция кельтов развивалась в искусстве бардов.

Культура и искусство

В эпоху Латен сложились многие общекельтские культурные традиции, частично сохранившиеся до наших дней. Кельты носили пёстрые, полосатые или клетчатые ткани, фибулы, ручные и ножные браслеты, пояса с металлическими накладками или из металлических звеньев, у женщин - цепи из ажурных звеньев, часто с эмалью; отличительным знаком знатного кельта была гривнаторквес. Сохранились описания кельтских пиров, сопровождавшихся песнями бардов и спортивными состязаниями. Известны кельтские питьевые рога. Важной частью кельтской элитарной культуры были колесницы, часто встречаемые в богатых погребениях. Основное оружие - меч (аристократов выделяли короткие мечи с Х-образной ручкой, имеющие гальштатские прототипы), копьё, овальный щит и др. Шлемы часто имели навершие в виде фигурки вепря (например, на котле из Гуннеструпа).

Кельты имели развитое ремесло - гончарное (в том числе производство расписной керамики или с добавлением в тесто графита), ювелирное, стеклоделие (ими были основаны знаменитые впоследствии рейнские школы стеклоделия); в эпоху Латен С сложились специализированные ремесленные центры.

Искусство кельтов складывалось под греко-римским, этрусским, скифо-фракийским (в том числе скифо-сибирского звериного стиля), возможно также ближневосточным (ахеменидским) влиянием. При этом его отличает тенденция к орнаментализму и стилизации. Характерные для кельтов стиль и набор мотивов зарождаются в заключительном периоде Гальштата (Гальштат D) и окончательно складываются в начале Латена.

Раннелатенский, или «строгий», стиль (вторая половина V - начало IV века) сформировался в бассейнах верховьев Дуная, Рейна и Марны. Для раннелатенской орнаментики типичны линейно стилизованные растительные мотивы: пальметты, полупальметты и растительные завитки; парные S-видные завитки и волюты, образующие лировидные узоры, мотивы лотоса и т.п. (например, золотые ажурные оковки сосудов из Айзенбильцена и Шварценбаха), полукруглой «кельтской пальметты», «пельты», «турецкого огурца» и т.п.; спираль и образованные на её основе узоры - вихревая розетка (в том числе характерная тройная розетка), розетки из кругов и дуг (например, ажурная фалера из Сомм-Бионна); рельефные мужские маски овальной или миндалевидной формы (популярность мотива мужской маски в кельтском искусстве, возможно, связана с распространённым у кельтов культом голов и черепов как военных трофеев), часто в обрамлении парных волют и так называемых рыбьих пузырей (например, на стеле из Пфальцфельда, у статуи из Хольцгерлингена в Южной Германии и др.); мужские и звериные маски подтреугольной формы с чертами лица, стилизованными с помощью S-видных линий (например, на накладке из Желковице); скульптурные звериные и мужские головы, часто с большими выпуклыми глазами, на фибулах, сосудах (например, на кувшине из Клайнаспергле) и др.; змеевидные мотивы (например, бронзовая накладка из Хольцельзау - смотри иллюстрацию к статьте Звериный стиль). Характерны бронзовые кувшины (например, из Клайнаспергле и Басс-Йюса) со скульптурными зооморфными изображениями на венчике и ручке; фибулы с рельефными масками (так называемые фибулы с масками); ажурные накладки с парными линейно стилизованными изображениями зверей и птиц (например, из Сан-Поло-д’Энца) и др.

В эпоху среднего и позднего Латена развиваются намеченные в раннелатенском искусстве стилистические направления. Для зрелого латенского, или вальдальгесхеймского, стиля (IV век до нашей эры) характерны орнаменты из стилизованной растительной лозы со спиральными завитками (так называемый непрерывный растительный стиль) на золотых гривнах, ножнах мечей, шлемах и др. Широко применяются коралловые вставки. В расписной керамике распространяются крупные бегущие спирали. В III - 1-й половине II века продолжают развиваться тенденции как к высокому рельефу (так называемый пластический стиль: мотивы выпуклых спиралей, полушарий и т.п. на ручных и ножных браслетах и других украшениях), так и к линейному графичному узору из чередующихся полупальметт и спиралей (так называемый стиль красивых мечей в орнаменте клинков и ножен мечей).

Уже с гальштатского периода известна каменная и бронзовая антропоморфная скульптура. Распространены также бронзовые статуэтки коней и особенно вепрей (навершия шлемов и др.). Встречаются многофигурные композиции (например, гравированный фриз на ножнах меча из Гальштата, котёл из Гуннеструпа). В III-I веках до нашей эры чеканилась древнейшая в варварской Европе монета (по македонским и эллинистическим образцам). Появляются огромные сложно организованные городища (оппиды). Складываются особые формы фортификации: стены из деревянных срубов, забутованных внутри камнем и землёй, с внешней стороны облицованные камнем, с внутренней - к ним примыкала пологая насыпь (murus gallicus); ворота, сдвинутые внутрь укреплений, и др. В период оппидов (2-я половина II- 1-я половина I века) под античным влиянием развивается монументальная архитектура. Орнаментальное искусство кельтов в этот период приходит в упадок, но его наследие затем было воспринято и переработано германцами.

В искусстве островных кельтов были распространены континентальные стили. Для III века до нашей эры характерны местные варианты стиля «красивых мечей» (ирландско-йоркширский стиль «ножен» и стиль Уитем-Уондсуэрт, названный по рельефным накладкам щитов из реки Уитем и из реки Темза близ Уондсуэрта). Во II-I веках до нашей эры развивается стиль «зеркал» (например, зеркало из Десборо, наконечник копья из Темзы в Лондоне, ножны меча из Багторпа, накладки узды из Полден-Хилса, наконечники золотой гривны из Снеттишема и др.): композиции из «труб» (мотив, восходящий к стилизованной полупальметте), лировидных мотивов, кругов, вписанных в круг или крупную сердцевидную фигуру (например, зеркало из Десборо). Во 2-й половине I века до нашей эры в Южной Англии кельтское искусство было вытеснено римским провинциальным стилем, тогда как в Северной Англии и Ирландии сохранялись кельтские традиции (например, бронзовая фибула из «Эзики» - форта Адриановой стены на севере Англии, около 70 года нашей эры). В Ирландии развивалась орнаментальная резьба (растительно-спиральный орнамент) на каменных стелах (например, камень из Тароу).

В VII веке кельтское искусство под влиянием звериного стиля германцев воспринимает тератологические мотивы и плетёнку и вместе с искусством англосаксов образует общую традицию островного (так называемого иберно-саксонского) искусства, тесно связанного со скандинавскими звериными стилями. Иберно-саксонский орнамент отличает сохранение спиральных мотивов, заполнение прямоугольных панелей равномерной плетёнкой (например, стела с крестом из Аберлемно; Келлское Евангелие и реликварий колокола Святого Патрика - смотри иллюстрацию к статье Гэлы; фибула из Тары - смотри иллюстрацию к статье Ирландия) и др.

Особенного развития достигли на Британских островах ювелирное искусство, книжная миниатюра, резьба по кости и камню. На каменных крестах (так называемых high cross), помимо иберно-саксонского орнамента, встречаются растительные мотивы и библейские сцены (возможно, заимствованные из средиземноморского искусства).

Влияние кельтской культуры сказывалось, начиная с раннего Средневековья. Кельтские мотивы вошли в основу многих средневековых эпических и сказочных сюжетов, возрождались в эпоху романтизма; мотивы кельтского искусства использовались в стиле модерн.

Иллюстрация:

Кельт­ское ис­кус­ст­во ран­не­ла­тен­ско­го сти­ля. Кув­шин из Басс-Йю­са (де­пар­та­мент Мо­зель, Се­ве­ро-Вос­точ­ная Фран­ция). Брон­за, ко­рал­ло­вые и стек­лян­ные встав­ки. Начало IV века до н. э. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)