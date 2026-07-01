КЕЛЬТЕМИНАРСКАЯ КУЛЬТУРА

КЕЛЬТЕМИНАРСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая куль­ту­ры не­оли­та (VI-III-е тысячелетие до н. э.) в ме­ж­ду­ре­чье Аму­да­рьи и Сыр­да­рьи, ни­зовь­ях Сыр­да­рьи и Зе­рав­ша­на, на ле­вом бе­ре­гу Аму­да­рьи.

Выделена С. П. Толстовым в 1946 году; названа по каналу Кельтеминар в Каракалпакии (Узбекистан), рядом с которым были впервые исследованы стоянки кельтеминарской культуры. Временные стойбища и долговременные поселения, шахты для добычи кремня, мастерские по обработке камня (в том числе бирюзы) с соответствующим набором инструментов (микросвёрла и др.).

Ке­ра­ми­ка леп­ная, с при­ме­сью тол­чё­ных кам­ня и ра­ко­вин или пес­ка в тес­те. Со­су­ды круг­ло- и ост­ро­дон­ные (из­ред­ка плос­ко­дон­ные), с раз­ду­тым ту­ло­вом и слег­ка вы­де­лен­ным гор­лом, ха­рак­тер­ны ча­ши ладь­е­вид­ной фор­мы. Ор­на­мен­ти­ро­ва­ны узо­ра­ми из про­чер­чен­ных ли­ний, вдав­ле­ний, на­се­чек, от­тис­ков зуб­ча­то­го штам­па; час­то сплошь по­кры­ты ком­по­зи­ция­ми в ви­де ёлоч­ки, зиг­за­гов, поя­са­ми из ром­бов, тре­уголь­ни­ков, пря­мо­уголь­ни­ков, за­пол­нен­ных пря­мы­ми и вол­ни­сты­ми ли­ния­ми; ино­гда стен­ки ок­ра­ше­ны крас­ной или жёл­той крас­кой (влия­ние рас­пис­ной ке­ра­ми­ки зем­ле­дельческих оа­зи­сов с тер­ри­то­рии Южного Турк­ме­нии).

Вы­де­ле­ны 3 эта­па. Дарь­я­сай­ский этап (ран­ний не­олит; VI-е - середина V-го тысячелетия) пред­став­лен па­мят­ника­ми в рай­оне Ляв­ля­кан­ских озёр на Ниж­нем Зе­рав­ша­не. В ком­плек­сах ка­мен­ных ору­дий пре­об­ла­да­ют круп­ные пла­сти­ны и мик­ро­пла­сти­ны пра­виль­ной ог­ран­ки, скреб­ки, гео­мет­рические мик­ро­ли­ты - тре­уголь­ни­ки и тра­пе­ции с вы­ем­кой на верх­ней гра­ни («ро­га­тые тра­пе­ции»).

Для джан­бас­ско­го эта­па (раз­ви­той не­олит; середина V-го - середина IV-го тысячелетия) вы­де­ля­ют­ся ло­каль­ные груп­пы или отдельные куль­ту­ры (ак­ча­дарь­ин­ская груп­па, ниж­не­уз­бой­ская куль­ту­ра и др.). Ха­рак­тер­ны вы­ем­ча­тые пла­сти­ны с ре­ту­шью, кон­це­вые скреб­ки, пла­стин­ча­тые на­ко­неч­ни­ки стрел с бо­ко­вой вы­ем­кой (т. н. кель­те­ми­нар­ско­го ти­па), дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ные лис­то­вид­ные на­ко­неч­ни­ки стрел; для гео­мет­рических мик­ро­ли­тов по­ка­за­тель­ны низ­кие уд­ли­нён­ные тре­уголь­ни­ки и «ро­га­тые тра­пе­ции». Дис­ки из об­лом­ков ке­ра­ми­ки с от­вер­сти­ем в цен­тре слу­жи­ли пряс­ли­ца­ми.

В районе Акчадарьи (древнее русло Амударьи) исследованы прямоугольные и восьмиугольные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции (площадь от 100 до 380 м2); в центре жилища находился большой стационарный очаг, по периферии - многочисленные, часто сменявшиеся очаги и хозяйственные ямы для нужд малых семей (до 8-10 в жилище).

Поздненеолитический этап датируется концом IV-го - III-м тысячелетиями. В районе Сарыкамышской дельты Амударьи раскапывался могильник Тумеккичиджик (развитой энеолит): 27 вытянутых на спине, головой на северо-восток, погребений в продолговатых ямах, иногда с небольшим подбоем; окружены кольцевым ровиком. Умершие были посыпаны охрой, в могилу клали кусок мяса (сохранились кости на обломках сосудов); в инвентаре - украшения из раковин, костяные бусы, подвески из клыков кабана, кремнёвые изделия.

Часть погребённых относится к юго-восточным вариантам средиземноморского типа индо-средиземноморской расы, другие - к более северным типам европеоидов. В основе хозяйства - рыболовство (щука, сазан, сом, судак), специализированная охота (бухарский олень, кабан, реже джейран и кулан), развитое собирательство (яйца водоплавающих птиц, моллюски, коренья); на позднем этапе появляются скотоводство (мелкий рогатый скот) и начатки земледелия.

Кельтеминарская культура сложилась на основе местных мезолитических культур с пластинчатой микролитоидной индустрией; развивалась под влиянием взаимодействия её носителей с земледельческим населением на юге и культурами охотников Приуралья и Зауралья на севере (усилилось на позднем этапе кельтеминарской культуры).

Традиции кельтеминарской культуры прослеживаются в заманбабинской культуре бронзового века; её носители - скотоводы и земледельцы низовий Зеравшана (3-я треть III-го тысячелетия до нашей эры).

Иллюстрация:

Кель­те­ми­нар­ская куль­ту­ра. На­ход­ки со сто­ян­ки Тол­сто­ва: 1–11 – крем­нё­вые ору­дия; 12 – ко­стя­ной на­ко­неч­ник; 13–17 – ке­ра­ми­че­ские со­су­ды (по Г. Ф. Ко­роб­ко­вой). Архив БРЭ.

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