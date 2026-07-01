КЕЛЬТЕМИНАРСКАЯ КУЛЬТУРА
КЕЛЬТЕМИНАРСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культуры неолита (VI-III-е тысячелетие до н. э.) в междуречье Амударьи и Сырдарьи, низовьях Сырдарьи и Зеравшана, на левом берегу Амударьи.
Выделена С. П. Толстовым в 1946 году; названа по каналу Кельтеминар в Каракалпакии (Узбекистан), рядом с которым были впервые исследованы стоянки кельтеминарской культуры. Временные стойбища и долговременные поселения, шахты для добычи кремня, мастерские по обработке камня (в том числе бирюзы) с соответствующим набором инструментов (микросвёрла и др.).
Керамика лепная, с примесью толчёных камня и раковин или песка в тесте. Сосуды кругло- и остродонные (изредка плоскодонные), с раздутым туловом и слегка выделенным горлом, характерны чаши ладьевидной формы. Орнаментированы узорами из прочерченных линий, вдавлений, насечек, оттисков зубчатого штампа; часто сплошь покрыты композициями в виде ёлочки, зигзагов, поясами из ромбов, треугольников, прямоугольников, заполненных прямыми и волнистыми линиями; иногда стенки окрашены красной или жёлтой краской (влияние расписной керамики земледельческих оазисов с территории Южного Туркмении).
Выделены 3 этапа. Дарьясайский этап (ранний неолит; VI-е - середина V-го тысячелетия) представлен памятниками в районе Лявляканских озёр на Нижнем Зеравшане. В комплексах каменных орудий преобладают крупные пластины и микропластины правильной огранки, скребки, геометрические микролиты - треугольники и трапеции с выемкой на верхней грани («рогатые трапеции»).
Для джанбасского этапа (развитой неолит; середина V-го - середина IV-го тысячелетия) выделяются локальные группы или отдельные культуры (акчадарьинская группа, нижнеузбойская культура и др.). Характерны выемчатые пластины с ретушью, концевые скребки, пластинчатые наконечники стрел с боковой выемкой (т. н. кельтеминарского типа), двусторонне обработанные листовидные наконечники стрел; для геометрических микролитов показательны низкие удлинённые треугольники и «рогатые трапеции». Диски из обломков керамики с отверстием в центре служили пряслицами.
В районе Акчадарьи (древнее русло Амударьи) исследованы прямоугольные и восьмиугольные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции (площадь от 100 до 380 м2); в центре жилища находился большой стационарный очаг, по периферии - многочисленные, часто сменявшиеся очаги и хозяйственные ямы для нужд малых семей (до 8-10 в жилище).
Поздненеолитический этап датируется концом IV-го - III-м тысячелетиями. В районе Сарыкамышской дельты Амударьи раскапывался могильник Тумеккичиджик (развитой энеолит): 27 вытянутых на спине, головой на северо-восток, погребений в продолговатых ямах, иногда с небольшим подбоем; окружены кольцевым ровиком. Умершие были посыпаны охрой, в могилу клали кусок мяса (сохранились кости на обломках сосудов); в инвентаре - украшения из раковин, костяные бусы, подвески из клыков кабана, кремнёвые изделия.
Часть погребённых относится к юго-восточным вариантам средиземноморского типа индо-средиземноморской расы, другие - к более северным типам европеоидов. В основе хозяйства - рыболовство (щука, сазан, сом, судак), специализированная охота (бухарский олень, кабан, реже джейран и кулан), развитое собирательство (яйца водоплавающих птиц, моллюски, коренья); на позднем этапе появляются скотоводство (мелкий рогатый скот) и начатки земледелия.
Кельтеминарская культура сложилась на основе местных мезолитических культур с пластинчатой микролитоидной индустрией; развивалась под влиянием взаимодействия её носителей с земледельческим населением на юге и культурами охотников Приуралья и Зауралья на севере (усилилось на позднем этапе кельтеминарской культуры).
Традиции кельтеминарской культуры прослеживаются в заманбабинской культуре бронзового века; её носители - скотоводы и земледельцы низовий Зеравшана (3-я треть III-го тысячелетия до нашей эры).
Иллюстрация:
Кельтеминарская культура. Находки со стоянки Толстова: 1–11 – кремнёвые орудия; 12 – костяной наконечник; 13–17 – керамические сосуды (по Г. Ф. Коробковой). Архив БРЭ.