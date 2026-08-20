КЕЛЬТ

КЕЛЬТ - категория орудий и оружия с втулкой, расположенной перпендикулярно лезвию.

Коленчатая рукоять могла вырезаться из цельного куска дерева (сук и прилегающий участок ствола), археологически часто фиксируется составная рукоять (клин-переходник во втулке и крепящаяся к нему рукоять; рисунок). Кельты использовались в качестве рабочих и боевых топоров, тёсел, мотыг. Древнейшие кельты были кованые (с несомкнутой втулкой) и изготавливались в энеолите и бронзовом веке в различных районах Старого Света.

Самые ранние литые кельты (как и изначальная технология тонкостенного литья орудий и оружия) связаны с сейминско-турбинской культурой, одной из базовых в формировании Евразийской степной металлургической провинции и Восточно-Азиатской металлургической провинции. Литые кельты могли иметь укрепляющий валик-ободок у венчика втулки; 1-2 боковых или лицевых ушка, «глухие» ушки, их рудименты; украшаться под венчиком рельефным пояском из 1-6 горизонтальных линий и «свисающими» от него фигурами из треугольников, ромбов (часто заштрихованных), вертикальных или косых линий.

К середине II-го тысячелетия до нашей эры различные модификации бронзовых кельтов распространились в большинстве евразийских культур - от Ирландии до Индокитая. По мере перехода к раннему железному веку бронзовые кельты сменились коваными железными (в Восточной Азии отливались чугунные кельты), некоторые ранние изделия имели боковые ушки, имитируя бронзовые образцы; производство бронзовых кельтов некоторое время сохранялось только в отдельных районах на севере Евразии (ананьинская культура, иткульская культура, ку­лай­ская куль­ту­ра и др.), Центральной и Восточной Азии (та­гар­ская куль­ту­ра и др.).

Типы и группы кельтов обычно называют по археологическим культурам (кельты сейминско-турбинские, ка­ра­сук­ские , лужицкие, чернолесские, ананьинские и др.), памятникам (кельты самусьско-кижировские, лобойковские, дербеденевские и др.), географическим районам (кельты бретонские, меларские, красноярско-ангарские и др.), для которых они характерны.

Иллюстрация:

Кельт с ос­тат­ка­ми де­ре­вян­но­го вкла­ды­ша (1); ва­ри­ан­ты ре­кон­ст­рук­ции креп­ле­ния кель­та с вкла­ды­шем к ру­коя­ти (2, 3). Стар­ший Ах­мы­лов­ский мо­гиль­ник (по В. С. Пат­ру­ше­ву). Архив БРЭ.

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