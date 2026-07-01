КЁЛЬН-ЛИНДЕНТАЛЬ

КЁЛЬН-ЛИНДЕНТАЛЬ - по­се­ле­ние ран­не­го не­оли­та (конец VI-го - начало V-го тысячелетия до н. э.) на тер­ри­то­рии современного при­го­ро­да города Кёльн (Гер­ма­ния).

Раскопки В. Бутлера в 1929-1934 годах. Выделяют от 4 до 7 строительных горизонтов, соотносимых с периодами заселения, чередующимися с периодами оставления территории для восстановления плодородия земли. Ранние слои относят к ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ре (сначала небольшой посёлок, позднее имел площадь до 30 тысяч м2, был окружён оградой), позднейший - с накольчато-ленточной керамикой. Ровик делил поселение на 2 части.

В северной части находились столбовые постройки (10-35х5-7 м), так называемые длинные дома (ранее интерпретировались как амбары, сейчас - как жилища). В южной части - многочисленные ямы (ранее часть из них считалась жилищами), некоторые образовались при добыче глины для обмазки стен, изготовления керамики, использовались как мусорные и т.д. Для керамического набора характерно единообразие сосудов сферической и полусферической форм, украшенных ор­на­мен­том из лент, состоящих из 2-3 углублённых линий (S-образных, спиралей, меандров и др.); линии иногда пересечены ямками («нотная керамика»).

Из орудий характерны каменные шлифованные колодкообразные топоры. В основе хозяйства - мотыжное земледелие (однозернянка, эммер, полуполба) и животноводство (мелкий рогатый скот, свиньи). Кельн-Линденталь - опорный памятник для изучения нескольких этапов культурно-исторических общности линейно-ленточной керамики, один из образцов поселений раннего неолита в Средней Европе.

Иллюстрация: Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)