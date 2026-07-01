КЕЛЛЕРМАН БЕРНХАРД

КЕЛЛЕРМАН БЕРНХАРД - немецкий писатель.

Сын служащего. Окончил Высшую техническую школу в Мюнхене. В 1914-1918 годах работал журналистом; с 1905 года профессоинальный писатель. В 1926-1933 годах член Прусской литературной академии; исключён из неё после прихода к власти нацистов. По окончании 2-й ми­ро­вой вой­ны жил в ГДР , ак­тив­но уча­ст­во­вал в об­нов­ле­нии стра­ны. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, по­се­тил СССР [книга очер­ков «Мы воз­вра­ща­ем­ся из Со­вет­ской Рос­сии» («Wir kom­men aus Sow­jetrußland», 1948 год)].

Печатался с 1904 года. В раннем творчестве Келлермана очевидно влияние неоромантизма и философии жизни, а также творчества К. Гамсуна и А. Стриндберга. Для романов «Ингеборг» («Ingeborg», 1906 год, русский перевод 1910 год), «Море» («Das Meer», 1910 год, русский перевод 1911 год) характерны мистические мотивы, апология чувственности и бегства от цивилизации.

В центре романа «Глупец» («Der Tor», 1909 год, русский перевод под названием «Идиот», 1925 год) и новеллы «Святые» («Die Heiligen», 1922 год, русский перевод под названием «Блаженные», 1927 год) - альтруист-одиночка, мечтающий изменить мир.

Наиболее популярное произведение Келлермана - роман-утопия «Туннель» («Der Tunnel», 1913 год, русский перевод 1925 год) о прокладке трансатлантического туннеля между Европой и Америкой. Развитые в романе темы искушения техницизмом и алчности дельцов продолжены в романах «Голубая лента» («Das blaue Band», 1938 год, русский перевод 1968 год), «Город Анатоль» («Die Stadt Anatol», 1932 год, русский перевод 1933 год).

В антимилитаристском романе «9 ноября» («Der 9. November», 1920 год, русский перевод 1922 год), вдохновлённом событиями Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, ре­во­люционные пре­об­ра­зо­ва­ния трак­ту­ют­ся в мес­си­ан­ском клю­че. Па­те­тические мо­но­ло­ги, аб­ст­ракт­ная сим­во­ли­ка, фан­тас­ма­го­рические кар­ти­ны сбли­жа­ют по­эти­ку ро­ма­на с экс­прес­сио­низ­мом .

Последний роман Келлермана «Пляска смерти» («Totentanz», 1948 год, русский перевод 1959 год) посвящён теме сотрудничества части немецкой интеллигенции с нацистским режимом. Среди других сочинений: путевые очерки «Прогулка по Японии» («Ein Spaziergang in Japan», 1910 год, русский перевод под названием «Страна хризантем», 1924 год); публицистика. Национальная премия ГДР (1949 год).

Сочинения:

Собр. соч. М.; Л., 1930. Т. 1–6

Aus­ge­wählte Werke in Einzelausgaben. B., 1958–1963. Bd 1–8.

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