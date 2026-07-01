КЕЛЛЕРМАН БЕРНХАРД
КЕЛЛЕРМАН БЕРНХАРД - немецкий писатель.
Сын служащего. Окончил Высшую техническую школу в Мюнхене. В 1914-1918 годах работал журналистом; с 1905 года профессоинальный писатель. В 1926-1933 годах член Прусской литературной академии; исключён из неё после прихода к власти нацистов. По окончании 2-й мировой войны жил в ГДР, активно участвовал в обновлении страны. Много путешествовал по Европе, посетил СССР [книга очерков «Мы возвращаемся из Советской России» («Wir kommen aus Sowjetrußland», 1948 год)].
Печатался с 1904 года. В раннем творчестве Келлермана очевидно влияние неоромантизма и философии жизни, а также творчества К. Гамсуна и А. Стриндберга. Для романов «Ингеборг» («Ingeborg», 1906 год, русский перевод 1910 год), «Море» («Das Meer», 1910 год, русский перевод 1911 год) характерны мистические мотивы, апология чувственности и бегства от цивилизации.
В центре романа «Глупец» («Der Tor», 1909 год, русский перевод под названием «Идиот», 1925 год) и новеллы «Святые» («Die Heiligen», 1922 год, русский перевод под названием «Блаженные», 1927 год) - альтруист-одиночка, мечтающий изменить мир.
Наиболее популярное произведение Келлермана - роман-утопия «Туннель» («Der Tunnel», 1913 год, русский перевод 1925 год) о прокладке трансатлантического туннеля между Европой и Америкой. Развитые в романе темы искушения техницизмом и алчности дельцов продолжены в романах «Голубая лента» («Das blaue Band», 1938 год, русский перевод 1968 год), «Город Анатоль» («Die Stadt Anatol», 1932 год, русский перевод 1933 год).
В антимилитаристском романе «9 ноября» («Der 9. November», 1920 год, русский перевод 1922 год), вдохновлённом событиями Октябрьской революции 1917 года, революционные преобразования трактуются в мессианском ключе. Патетические монологи, абстрактная символика, фантасмагорические картины сближают поэтику романа с экспрессионизмом.
Последний роман Келлермана «Пляска смерти» («Totentanz», 1948 год, русский перевод 1959 год) посвящён теме сотрудничества части немецкой интеллигенции с нацистским режимом. Среди других сочинений: путевые очерки «Прогулка по Японии» («Ein Spaziergang in Japan», 1910 год, русский перевод под названием «Страна хризантем», 1924 год); публицистика. Национальная премия ГДР (1949 год).
Сочинения:
Собр. соч. М.; Л., 1930. Т. 1–6
Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. B., 1958–1963. Bd 1–8.