КЕЛЛЕР ГОТФРИД

КЕЛЛЕР ГОТФРИД - швейцарский писатель.

Писал на немецком языке. Учился в Академии Художеств в Мюнхене (1840-1842 годы). В 1848-1850 годах жил в Гейдельберге, где слушал лекции в университете; познакомился с Л. Фейербахом, оказавшим большое влияние на его ми­ро­воз­зре­ние . С 1850 года жил в Берлине, в 1855 году вернулся в Цюрих. В 1861-1876 годах секретарь кантонального правительства Цюриха. Печатался с 1841 года.

Политическую, философскую и пейзажную лирику Келлера объединяет живописность, искренность чувства; революционные настроения сочетаются с глубокой исповедальностью: цикл стихотворений «21 любовная песнь» («21 Liebeslieder», 1846 год), сборники «Новые стихи» («Neuere Gedichte», 1851 год), «Собрание стихов» («Gesammelte Gedichte», 1884 год) и др.

Стихотворение «Отчизне» («An das Vaterland», 1843 год) стало впоследствии гим­ном Швейцарской Кон­фе­де­ра­ции. Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние - на­сы­щен­ный ав­то­био­гра­фическими мотивами «роман воспитания» о судьбе художника «Зелёный Генрих» («Der grüne Heinrich», 1-я редакция - 1855 год, 2-я - 1879-1880 годы, русский перевод 1958 год).

Для прозы Келлера характерны дидактизм, внимание к социальной проблематике, сочувственное изображение патриархальной Швейцарии: цикл новелл о жизни швейцарской провинции «Люди из Зельдвилы» («Leute von Seldwyla», Bd 1-2, 1856-1874 годы), «Изречение» («Sinngedicht», 1881 год); посвящённые важнейшим событиям национального прошлого «Цюрихские новеллы» («Züricher Novellen», 1878 год).

Среди других сочинений: предания из эпохи раннего христианства «Семь легенд» («Sieben Legenden», 1872 год); незавершённый социально-политический роман «Мартин Заландер» («Martin Salander», 1886 год). На русский язык сочинения Келлера переводились с середины XIX века.

Сочинения:

Sämtliche Werke. B.;

Lpz., 1931–1948. Bd 1–22;

Sämtliche Werke. B., 1958. Bd 1–8;

Из­бран­ное. Л., 1988.

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