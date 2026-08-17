КЕЛЛЕР (Cellarius) КРИСТОФ МАРТИН

Келлер (нем. Keller, лат. Cellarius), Кристоф Мартин (22.11.1634, Шмалькальден — 04.06.1707, Халле) — филолог, историк, географ.

Известен также как Целлариус.

К. посещал лицей, где его отец был суперинтендантом, и учился в университетах Йены (1656) и Гиссена (с 1659), изучал классические и восточные языки, историю, богословие, философию, право и математику. Спустя год после окончания учебы в 1666 в Гиссене К. был нанят герцогом Августом в качестве профессора иврита и этики в гимназию Вайссенфельса. С 1673 — ректор гимназии в Веймаре. В 1688 был назначен ректором школы в Мерзебурге. С 1690-х его деятельность сосредотачивается в Халле, после основания университета курфюрстом Фридрихом III. Он не только в разное время возглавлял библиотеку, семинар учителей (Seminarium Praeceptorum) и немецкий филологический семинар (Collegium elegantioris litteraturae), но занимал должность проректора университета в 1697—1698. В декабре 1701 К. был принят в качестве иностранного члена в Королевское прусское общество наук.

К. в своих работах выступил с новой периодизацией истории — делением на древнюю, среднюю и новую. Каждому из этих периодов он посвятил отдельное сочинение — «Древняя история» (1685), «История Средних веков от времени Константина Великого до взятия Константинополя турками» (1688) и «Новая история» (1696). Это деление истории, вытеснившее прежнюю периодизацию по монархиям, встретило критику со стороны как духовенства, так и историков, придерживавшихся прежней традиции. Эти идеи К. развил в обобщающем труде «Historia Universalis» (1702).

Лит.: Beck M. Cellarius, Christophorus // Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon. Bd. 6. Stuttgart–Weimar, 2012. S. 210—212; Goez W. Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 1958; Leuschner J. Cellarius, Christoph // Neue Deutsche Biographie (NDB). Bd. 3. Berlin, 1957. S. 180 f.; Lotholz G. E. Cellarius, Christoph // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 4. Leipzig, 1876. S. 80 f.