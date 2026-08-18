КЕЛЕСИРИЯ (др-греч. Κοίλη Συρία)

Историческая область на юге Сирии, к востоку от Финикии.

Келесирия находилась стыке интересов двух крупнейших держав эллинистического мира – царств Птолемеев и Селевкидов – и потому нередко становилась «яблоком раздора» между двумя династии. Эти конфликты вылились в целую череду войн, именуемых Сирийскими (или войнами за Келесирию), причем театр военных действий развернулся не только в сиро-палестинском регионе, но и на некоторых других территориях (например, в Малой Азии). Первопричиной этих войн стали события, развернувшиеся после битвы при Ипсе (301 г. до н.э.), когда Антигон и Деметрий были разбиты объединенными силами Селевка, Лисимаха и Кассандра. Птолемей также поддержал союзников, но непосредственного участия в сражении он не принимал. Тем не менее, он оккупировал Келесирию, установив там свои гарнизоны. Селевк же оспорил это, считая, что по праву победителя эта область принадлежит ему. Как бы то ни было, до открытой войны между двумя диадохами дело дошло, и граница между царствами проходила по р. Элевтер. Почти весь III в. до н.э. Келесирия оставалась в составе державы Птолемеев, до тех пор, пока Антиох III не отвоевал ее в ходе Пятой Сирийской войны (202–195 гг. до н.э.). Через тридцать лет Птолемей VΙ и его окружение намеревались отвоевать Келесирию, однако этот конфликт, вылившийся в Шестую Сирийскую войну, закончился вторжением селевкидского царя Антиоха IV в сам Египет. Лагидам, воспользовавшимся династическим кризисом у Селевкидов, в 145 г. до н.э. удалось восстановить контроль над Келесирией, но лишь на короткое время. В последующие годы Келесирия не раз служила плацдармом в борьбе многочисленных претендентов на селевкидский трон и, в конце концов, после крушения династии и царства, была включена в состав Римского государства.

Автор статьи: Е.М. Берзон