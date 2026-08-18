КЕЛЕЧ-ГИРЕЙ (КЛЫЧ-ГИРЕЙ, СУЛТАН-ГИРЕЙ) СУЛТАН ШАХАНОВИЧ

Келеч-Гирей (Клыч-Гирей, Султан-Гирей), Султан Шаханович (1880, аул Уляп, Кубанская обл. — 16.01.1947, Москва) — российский военачальник.

Деятель Белого движения . Адыг по происхождению.

Окончил кадетский корпус и кавалерийское училище. Служил в 12-м Белгородском уланском полку. Участвовал в подавлении российской Революции 1905—1907 . Во время Первой мировой войны 1914—1918 — ротмистр, командующий 3-й сотней Черкесского конного полка Кавказской туземной дивизии. С 1916 — в чине полковника. Участник Корниловского выступления 1917 .

Участник Добровольческой армии и первого Кубанского похода 1918. Командир 2-й бригады 1-й Конной дивизии, начальник Черкесской (Дикой) конной дивизии. 25 марта 1918 произведен в генерал-майоры. В 1920 интернирован в Грузинской Демократической республике, переехал в Крым, направлен П. Н. Врангелем в Карачаевскую область. Потерпев поражение в боях с Красной армией, бежал в Грузию. В 1921 эмигрировал в Югославию, затем во Францию.

В эмиграции руководил Народной партией горцев Северного Кавказа. Член Комитета независимости Кавказа. Во время Второй мировой войны 1939—1945 — один из организаторов прогерманских национальных комитетов, командующий горцами в Казачьем корпусе генерала П. Н. Краснова . Активно сотрудничал с нацистами (см. ст. Нацизм ).

29 мая 1945 интернирован в Юденбурге, передан органам НКВД (см. Наркомат внутренних дел ) и этапирован в Москву. Приговорен к повешению Военной коллегией Верховного суда СССР.

Лит.: Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. М., 2003.