КЕЛЬЦЕ
КЕЛЬЦЕ - город в южной части Польши, административный центр Свентокшиского воеводства.
Население 205,7 тысяч человек (2008 год). Расположен на Малопольской возвышенности, у юго-западного подножия Свентокшиских гор, на реке Сильница (бассейн Вислы). Узел автомагистралей и железных дорог (4 железнодорожные станции). Строится (2008 год) аэропорт (в 20 км от города).
Первое упоминание торгового поселения относится к 1084 году. С XI века под властью краковских архиепископов. В 1359 году (по другим данным, в 1364 году) Кельце даровано магдебургское право. В XVI-XVII веках развивался как центр горнодобывающей промышленности, ремесла и торговли (добыча руд железа, свинца, меди и серебра, а также мрамора и песчаника; выплавка металлов и др.). С 1789 года под королевским управлением. В 1795 году отошёл к Австрии, в 1809 году включён в Варшавское княжество, в 1815 году - в Царство Польское.
С 1818 года административный центр Краковского воеводства, в 1837-1845 и 1867-1914 годах - Келецкой губернии. С 1885 года железнодорожная станция. В начале XX века в Кельце развивались производство стекла и минеральных удобрений, пивоварение. С 1918 года в составе Польши. В сентябре 1939 года оккупирован Германией, один из центров польского Сопротивления. 15.10.1945 года освобождён Красной Армией.
Сохранились: костёл Святого Войцеха (1084 год, перестроен в 1763, 1885 годах); кафедральная базилика Успения Богородицы (около 1171 года; в XVI, XVII и XIX века многократно перестраивалась) с колокольней XVII века; комплекс раннебарочных и позднеренессансных зданий монастыря бернардинцев на горе Карчувка (1624-1631 годы; перестроен около 1720-1730 годов); дворец краковских епископов в стиле маньеризма (1637-1641 годы, архитектор Т. Пончино; ныне здание Национального музея) с итальянским садом; костёл Святой Троицы (1640-1644 годы; перестроен около 1725 года); евангелический костёл Святых Петра и Павла в стиле классицизма (1840 год); здание Ратуши (1848 год); гарнизонный костёл (1902-1904 годы; бывшая православная церковь, построенная по образцу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге; перестроена в 1920-1930-х годах). Городской парк имени С. Сташица (1830 год). На территории Кельце 4 природных заказника, в том числе геологический (скальный) имени Я. Чарноцкого, ландшафтный «Карчувка».
Свентокшиская академия имени Я. Кохановского (1969 год), Технологический университет (1974 год), филиал Краковской экономической академии. Высшие школы: государственного управления; экономики и управления имени профессора Э. Липиньского; коммерции имени Б. Марковского; журналистики; компьютерных технологий и телекоммуникаций; телекоммуникаций и информатики; экономики, туризма и общественных наук имени С. Сташица и др. Воеводская общественная библиотека. Национальный музей (1908 год; коллекция картин XVII-XVIII века, мебели, гобеленов). Музеи: школьных лет С. Жеромского (1964 год; в здании гимназии, где учились С. Жеромский, Б. Прус и др.); национальной памяти (в здании, служившем тюрьмой в 1939-1956 годах); кафедральная сокровищница (в ризнице кафедральной базилики Успения Богородицы); геологический (1963 год; Свентокшиское отделение Государственного геологического института); сельского быта (на территории усадьбы 1788 года) с этнографическим парком; игрушек и игр (197 год9; единственный в стране).
Театры: имени С. Жеромского (1945 год), кукол и актёров «Кубусь» (1955 год); альтернативный театр «Ессе Homo», Келецкий театр танца (1995 год). Филармония имени О. Кольберга. Регулярно проводятся фестивали: культуры школьной молодёжи «Кельце», джазовый. Ежегодная торговая ярмарка «Кельце». Гандбольный клуб «Виве Кельце» - 6-кратный чемпион Польши (1993-2003 годы).
Иллюстрация:
Кельце. Дворец краковских епископов. 1637–41. Архитектор Т. Пончино. Архив БРЭ.