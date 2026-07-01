КЕЛЬЦЕ

КЕЛЬЦЕ - го­род в южной час­ти Поль­ши, административный центр Свен­ток­ши­ско­го вое­вод­ст­ва.

Население 205,7 тысяч человек (2008 год). Расположен на Малопольской возвышенности, у юго-западного подножия Свентокшиских гор, на реке Сильница (бассейн Вислы). Узел автомагистралей и железных дорог (4 железнодорожные станции). Строится (2008 год) аэропорт (в 20 км от города).

Первое упоминание торгового поселения относится к 1084 году. С XI века под властью краковских архиепископов. В 1359 году (по другим данным, в 1364 году) Кельце даровано магдебургское право. В XVI-XVII веках развивался как центр горнодобывающей промышленности, ремесла и торговли (добыча руд железа, свинца, меди и серебра, а также мрамора и песчаника; выплавка металлов и др.). С 1789 года под королевским управлением. В 1795 году отошёл к Австрии, в 1809 году включён в Варшавское княжество, в 1815 году - в Цар­ст­во Поль­ское .

С 1818 года административный центр Краковского воеводства, в 1837-1845 и 1867-1914 годах - Келецкой губернии. С 1885 года железнодорожная станция. В начале XX века в Кельце развивались производство стекла и минеральных удобрений, пивоварение. С 1918 года в составе Польши. В сентябре 1939 года оккупирован Германией, один из центров польского Сопротивления. 15.10.1945 года освобождён Крас­ной Ар­ми­ей .

Сохранились: костёл Святого Войцеха (1084 год, перестроен в 1763, 1885 годах); кафедральная базилика Успения Богородицы (около 1171 года; в XVI, XVII и XIX века многократно перестраивалась) с колокольней XVII века; комплекс раннебарочных и позднеренессансных зданий монастыря бернардинцев на горе Карчувка (1624-1631 годы; перестроен около 1720-1730 годов); дворец краковских епископов в стиле маньеризма (1637-1641 годы, архитектор Т. Пончино; ныне здание Национального музея) с итальянским садом; костёл Святой Троицы (1640-1644 годы; перестроен около 1725 года); евангелический костёл Святых Петра и Павла в стиле клас­си­циз­ма (1840 год); здание Ратуши (1848 год); гарнизонный костёл (1902-1904 годы; бывшая православная церковь, построенная по образцу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге; перестроена в 1920-1930-х годах). Городской парк имени С. Сташица (1830 год). На территории Кельце 4 природных заказника, в том числе геологический (скальный) имени Я. Чарноцкого, ландшафтный «Карчувка».

Свентокшиская академия имени Я. Кохановского (1969 год), Технологический университет (1974 год), филиал Краковской экономической академии. Высшие школы: государственного управления; экономики и управления имени профессора Э. Липиньского; коммерции имени Б. Марковского; журналистики; компьютерных технологий и телекоммуникаций; телекоммуникаций и информатики; экономики, туризма и общественных наук имени С. Сташица и др. Воеводская общественная библиотека. Национальный музей (1908 год; коллекция картин XVII-XVIII века, мебели, гобеленов). Музеи: школьных лет С. Жеромского (1964 год; в здании гимназии, где учились С. Жеромский, Б. Прус и др.); национальной памяти (в здании, служившем тюрьмой в 1939-1956 годах); кафедральная сокровищница (в ризнице кафедральной базилики Успения Богородицы); геологический (1963 год; Свентокшиское отделение Государственного геологического института); сельского быта (на территории усадьбы 1788 года) с этнографическим парком; игрушек и игр (197 год9; единственный в стране).

Театры: имени С. Жеромского (1945 год), кукол и актёров «Кубусь» (1955 год); альтернативный театр «Ессе Homo», Келецкий театр танца (1995 год). Филармония имени О. Кольберга. Регулярно проводятся фестивали: культуры школьной молодёжи «Кельце», джазовый. Ежегодная торговая ярмарка «Кельце». Гандбольный клуб «Виве Кельце» - 6-кратный чемпион Польши (1993-2003 годы).

Иллюстрация:

Кельце. Дво­рец кра­ков­ских епи­ско­пов. 1637–41. Ар­хи­тек­тор Т. Пон­чи­но. Архив БРЭ.

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