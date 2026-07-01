КЬЁККЕНМЕДИНГИ

КЬЁККЕНМЕДИНГИ - насыпи из раковин моллюсков, костей рыб и животных, часто включающие орудия, керамику и другое.

Ма­те­риа­лы дат­ских Кьёккенмединги ис­поль­зо­вал датский ар­хео­лог Е.Я. Вор­со (1821-1885 годы) для раз­ра­бот­ки ме­то­да от­но­си­тель­но­го да­ти­ро­ва­ния, что сы­гра­ло важ­ную роль в ста­нов­ле­нии ар­хео­ло­гии как нау­ки. Оваль­ные или ок­руг­лые в пла­не, ино­гда дос­ти­га­ют до 500 м в дли­ну и до 12 м в вы­со­ту (например, Кьёккенмединги V-II тысячелетий до нашей эры на тер­ри­то­рии Таи­лан­да - Кхо­кп­ха­нан­ди име­ет площадь 5 гектар, объ­ём около 600 тысяч м3).

Мно­гие Кьёккенмединги фор­ми­ро­ва­лись на про­тя­же­нии ты­ся­че­ле­тий вплоть до со­вре­мен­но­сти, ино­гда с пе­ре­ры­ва­ми и не­смот­ря на сме­ну на­се­ле­ния. В ря­де слу­ча­ев в Кьёккенмединги устраи­ва­лись по­гре­бе­ния , под Кьёккенмединги на­хо­ди­ли сле­ды жи­лищ.

На­ли­чие Кьёккенмединги по­ка­за­тель­но для куль­тур, но­си­те­ли ко­то­рых ве­дут осед­лый об­раз жиз­ни, ос­но­ван­ный на мор­ском (ре­же озёр­ном или реч­ном) со­би­ра­тель­ст­ве в со­че­та­нии с ры­бо­лов­ст­вом и охо­той; есть кон­цеп­ция о су­ще­ст­во­ва­нии древ­ней ак­ва­куль­ту­ры, ко­то­рая под­ра­зу­ме­ва­ет вос­про­из­вод­ст­во морских био­ре­сур­сов. Кьёккенмединги постепенно ис­че­за­ют по ме­ре пе­ре­хо­да к хо­зяй­ст­ву, ос­но­ван­но­му на зем­ле­де­лии и жи­вот­но­вод­ст­ве.

Наи­бо­лее ран­ние Кьёккенмединги (около XIV-VII тысячелетий до нашей эры) от­но­сят­ся к кон­цу верх­не­го па­лео­ли­та - на­ча­лу ме­зо­ли­та . Кьёккенмединги из­ве­ст­ны в куль­ту­рах Западной Ев­ро­пы и Аф­ри­ки: Эр­те­бёл­ле, Обан на тер­ри­то­рии Шот­лан­дии, Тар­де­нуа, кап­сий­ская куль­ту­ра, пе­щер­ные сто­ян­ки на тер­ри­то­рии Кап­ской провинции ЮАР (куль­ту­ра смит­филд, VI-I тысячелетия до нашей эры и др.).

В Ти­хо­оке­ан­ском бас­сей­не - от тер­ри­то­рии российского При­мо­рья (ян­ков­ская куль­ту­ра; охот­ская куль­ту­ра на тер­ри­то­рии Южного Са­ха­ли­на и Ку­рил с VIII века до нашей эры до XVI века нашей эры), тер­ри­то­рии Япо­нии (на всём про­тя­же­нии куль­ту­ры Дзё­мон; со­хра­няясь и в Яёй куль­ту­ре), Ко­реи (су­ще­ст­во­ва­ли до же­лез­но­го ве­ка; например, Ким­хэ), при­мор­ских ра­йо­нов тер­ри­то­рии Ки­тая (нео­ли­тические куль­ту­ры Сяо­чжу­шань на Ля­одун­ском полуострове, Тань­ши­шань на тер­ри­то­рии современных про­вин­ций Фуц­зянь, Да­бэнь­кэн на острове Тай­вань, Дун­вань в Гон­кон­ге и т.д.), Юго-Восточной Азии (Хоа­бинь и свя­зан­ные с ней тра­ди­ции, Ла­пи­та и др.; мес­та­ми до XX века) до Но­вой Гви­неи, Тас­ма­нии, по­бе­ре­жья Пе­ру (например, Ринг, около 10575-5060 лет на­зад) и Чи­ли (например, Уэнте­ля­ф­ку­эн, 11 тысяч лет на­зад, Кеб­ра­да-лас- Кон­час, 9,7-9,4 тыс. лет на­зад), Ка­ли­фор­нии.

В Аме­ри­ке Кьёккенмединги из­ве­ст­ны так­же на ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ках Уэйлбак (тер­ри­то­рия шта­та Мэн в США; II век до нашей эры - X век нашей эры) и На­му на тер­ри­то­рии Британской Ко­лум­бии (Ка­на­да; с 11 тысяч до 200 лет на­зад; свя­зы­ва­ет­ся с пле­ме­на­ми ква­ки­утль - бел­ла бел­ла и др.); в куль­ту­ре Ма­ни­куа­ре на ве­не­су­эльском по­бе­ре­жье, на Ку­бе (смотри раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк в статье Ку­ба); на восточном по­бе­ре­жье Бра­зи­лии об­шир­ные скоп­ле­ния Кьёккенмединги (ме­ст­ное название сам­ба­ки; да­ти­ру­ет­ся с VI тысячелетия до нашей эры до кон­так­та с ев­ро­пей­ца­ми, на по­зд­них эта­пах свя­зы­ва­ет­ся с ту­пи-гуа­ра­ни); в куль­ту­ре пле­ме­ни яга­нов на Ог­нен­ной Зем­ле (не ме­нее 2 тысяч лет на­зад); и др.

С Ин­дий­ским океаном свя­за­ны Кьёккенмединги в Рас-эль-Хам­ре (Оман; V тысячелетие до нашей эры); древ­ние скоп­ле­ния ра­ку­шек на Ан­да­ман­ских островах, ко­то­рые по­пол­ня­ют­ся и современными ан­да­ман­ца­ми; в дель­те Ган­га фор­ми­ро­ва­ние Кьёккенмединги из пан­ци­рей прес­но­вод­ных ули­ток С.А. Ару­тю­нов за­фик­си­ро­вал у сан­та­лов. Кьёккенмединги есть и у ав­ст­ралийских або­ри­ге­нов, хо­тя многие скоп­ле­ния ра­ко­вин об­ра­зо­ва­ны в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти морских волн и т.п.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)