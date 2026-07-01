КЬЁККЕНМЕДИНГИ
КЬЁККЕНМЕДИНГИ - насыпи из раковин моллюсков, костей рыб и животных, часто включающие орудия, керамику и другое.
Материалы датских Кьёккенмединги использовал датский археолог Е.Я. Ворсо (1821-1885 годы) для разработки метода относительного датирования, что сыграло важную роль в становлении археологии как науки. Овальные или округлые в плане, иногда достигают до 500 м в длину и до 12 м в высоту (например, Кьёккенмединги V-II тысячелетий до нашей эры на территории Таиланда - Кхокпхананди имеет площадь 5 гектар, объём около 600 тысяч м3).
Многие Кьёккенмединги формировались на протяжении тысячелетий вплоть до современности, иногда с перерывами и несмотря на смену населения. В ряде случаев в Кьёккенмединги устраивались погребения, под Кьёккенмединги находили следы жилищ.
Наличие Кьёккенмединги показательно для культур, носители которых ведут оседлый образ жизни, основанный на морском (реже озёрном или речном) собирательстве в сочетании с рыболовством и охотой; есть концепция о существовании древней аквакультуры, которая подразумевает воспроизводство морских биоресурсов. Кьёккенмединги постепенно исчезают по мере перехода к хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве.
Наиболее ранние Кьёккенмединги (около XIV-VII тысячелетий до нашей эры) относятся к концу верхнего палеолита - началу мезолита. Кьёккенмединги известны в культурах Западной Европы и Африки: Эртебёлле, Обан на территории Шотландии, Тарденуа, капсийская культура, пещерные стоянки на территории Капской провинции ЮАР (культура смитфилд, VI-I тысячелетия до нашей эры и др.).
В Тихоокеанском бассейне - от территории российского Приморья (янковская культура; охотская культура на территории Южного Сахалина и Курил с VIII века до нашей эры до XVI века нашей эры), территории Японии (на всём протяжении культуры Дзёмон; сохраняясь и в Яёй культуре), Кореи (существовали до железного века; например, Кимхэ), приморских районов территории Китая (неолитические культуры Сяочжушань на Ляодунском полуострове, Таньшишань на территории современных провинций Фуцзянь, Дабэнькэн на острове Тайвань, Дунвань в Гонконге и т.д.), Юго-Восточной Азии (Хоабинь и связанные с ней традиции, Лапита и др.; местами до XX века) до Новой Гвинеи, Тасмании, побережья Перу (например, Ринг, около 10575-5060 лет назад) и Чили (например, Уэнтеляфкуэн, 11 тысяч лет назад, Кебрада-лас- Кончас, 9,7-9,4 тыс. лет назад), Калифорнии.
В Америке Кьёккенмединги известны также на археологических памятниках Уэйлбак (территория штата Мэн в США; II век до нашей эры - X век нашей эры) и Наму на территории Британской Колумбии (Канада; с 11 тысяч до 200 лет назад; связывается с племенами квакиутль - белла белла и др.); в культуре Маникуаре на венесуэльском побережье, на Кубе (смотри раздел Исторический очерк в статье Куба); на восточном побережье Бразилии обширные скопления Кьёккенмединги (местное название самбаки; датируется с VI тысячелетия до нашей эры до контакта с европейцами, на поздних этапах связывается с тупи-гуарани); в культуре племени яганов на Огненной Земле (не менее 2 тысяч лет назад); и др.
С Индийским океаном связаны Кьёккенмединги в Рас-эль-Хамре (Оман; V тысячелетие до нашей эры); древние скопления ракушек на Андаманских островах, которые пополняются и современными андаманцами; в дельте Ганга формирование Кьёккенмединги из панцирей пресноводных улиток С.А. Арутюнов зафиксировал у санталов. Кьёккенмединги есть и у австралийских аборигенов, хотя многие скопления раковин образованы в результате деятельности морских волн и т.п.