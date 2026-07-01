КЕКАВМЕН

Византийский писатель, провинциальный военачальник середины XI в.

Кекавмен происходил из смешанной армяно-славянской семьи военно-землевладельческой аристократии, чье родовое гнездо, возможно, находилось в Южной Македонии. Летом 1041 г. Кекавмен участвовал в экспедиции Михаила IV Пафлагона против болгарского восстания Петра Деляна, а в 1042 г. стал свидетелем свержения и ослепления Михаила V. Между 1042-75 гг. Кекавмен занимал некую административную должность в феме Эллада.

Авторству Кекавмена принадлежит моралистическая книга, известная под собирательным названием «Советы и рассказы» или «Стратегикон». Сочинение Кекавмена, написанное между 1075-78 гг., явилось новым жанром византийской литературы: оно объединяет назидательные анекдоты с житейскими поучениями. Преследуя дидактические цели, Кекавмен акцентирует внимание не на фактах, а на выводах, которые из них вытекают. Несмотря на важные подробности политической истории Византии, содержащиеся в «Советах и рассказах», основную ценность представляет информация о хозяйственной жизни империи, состоянии ее вооруженных сил, государственного аппарата, развитии провинциальных городов, этногеографических изменениях, особенно, в Армении и на Балканах.

Сочинения:

Кекавмен. Советы и рассказы. Сочинение византийского полководца XI века / Подг., введ., перев. с греч., комм. Г.Г. Литаврина. Изд. 2-е, перераб., доп. СПб., 2003.

Автор статьи: А. Н. Слядзь