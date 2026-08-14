КЕДРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын губернского секретаря, из потомственных дворян Тульской губернии. Окончил 3-й Московский кадетский корпус. 14.9.1896 поступил в младший специальный класс Морского кадетского корпуса и зачислен на действительную службу. 14.9.1899 окончил корпус первым по списку с занесением имени на мраморную доску и премией действительного статского советника Мейде, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 18-й флотский экипаж. 8.2.1900 назначен и. д. командира 5-й роты крейсера I ранга «Диана». 1.6.1900 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Император Николай I». 31.7.1900 назначен вахтенным начальником броненосца береговой обороны «Первенец». 13.8.1900 назначен вахтенным офицером крейсера I ранга «Герцог Эдинбургский». В 1902 г. ревизор крейсера I ранга «Герцог Эдинбургский». 8.8.1903 назначен вахтенным начальником парохода «Петербург» и заведующим гребными судами начальствующих лиц. 4.9.1903 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 6.12.1903 произведен в лейтенанты. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 21.2.1904 прибыл в Порт-Артур вместе с вице-адмиралом С.О. Макаровым. 24.2.1904 назначен флаг-офицером штаба командующего флотом в Тихом океане. 1.3.1904 отчислен из академии по случаю начала военных действий. 16.3.1904 назначен флаг-офицером морского походного штаба наместника его императорского величества на Дальнем Востоке. 26.4.1904 назначен старшим флаг-офицером штаба командующего 1-й эскадрой флота Тихого океана. 26.7.1904 ранен в правую ногу на эскадренном броненосеце «Цесаревич». 28.7.1904 в бою в Желтом море на эскадренном броненосце «Цесаревич» тяжело ранен в голову и правую руку, контужен и получил ожог 2 ст. всего лица и правой руки. После интернирования броненосца в Циндао 2 месяца лечился в немецком госпитале. Добровольно отправился на 2-ю эскадру флота Тихого океана. 3.4.1905 назначен артиллерийским офицером крейсера II ранга «Урал». Участник Цусимского сражения 14–15.5.1905. После гибели корабля подобран транспортом «Анадырь», на котором вернулся в Балтийское море. 18.9.1905 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию.. 15.1.1907 переведен во 2-й флотский экипаж. 11.6.1907 произведен в старшие лейтенанты. 24.04.1908 назначен преподавателем учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. 9.6.1908 назначен преподавателем артиллерийского офицерского класса. 9.9.1908 окончил академию с дополнительным курсом, занесением имени на мраморную доску, предоставлением двухлетнего старшинства в чине и награждением золотой медалью, установленную за окончание академии с высшим балом по всем предметам (за все время существования академии первый и единственный случай награждения этой медалью). 14.9.1908 назначен и. д. старшего офицера учебного судна «Петр Великий». 13.10.1908 зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. 6.12.1908 произведен в капитан-лейтенанты за отличие по службе. 8.12.1908 утвержден в должности. 19.1.1909 назначен заведующим обучением в артиллерийском офицерском классе и классе гальванеров учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота с оставлением в должности. 1.7.1909 назначен вр. командующим миноносцем «Прыткий». 20.9.1909 назначен вр. командующим посыльным судном «Воевода». 20.11.1909 утвержден командиром судна. 26.4.1910 назначен флагманским артиллерийским офицером штаба командующего морскими силами Балтийского моря. 6.12.1910 произведен в капитаны 2-го ранга за отличие по службе. 1.12.1911 назначен командиром эскадренного миноносца «Пограничник» с оставлением в должности. 29.04.1913 назначен и. д. помощника начальника учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота и командующим учебным судном «Петр Великий». 4.7.1913 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 6.12.1913 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе с утверждением в должностях. Участник Первой мировой войны. 15.7.1914 назначен и. д. помощника начальника охраны района стоянки судов и подходов к Ревелю и начальником 1-го резервного отряда. 1.8.1914 назначен флаг-капитаном штаба начальника 2-й бригады линейных кораблей Балтийского флота. 14.9.1914 назначен русским представителем на английском флоте, оперирующем в Северном море. 3.6.1915 назначен командиром линейного корабля «Гангут». 28.6.1916 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 18.7.1917) с зачислением в свиту его императорского величества и назначением начальником минной дивизии Балтийского моря. 5.3.1917 назначен помощником морского министра. 4.4.1917 назначен начальником Морского Генерального штаба с оставлением в должности. 1.6.1917 отчислен от должностей, с назначением в распоряжение морского министра. 14.6.1917 назначен уполномоченным Морского министерства в Русском правительственном комитете в Лондоне. В 1917–1920 гг. находился в Лондоне, организуя снабжение Белых армий. Осенью 1920 г. вызван генералом П.Н. Врангелем в Крым. 17.10.1920 назначен командующим Черноморским флотом. 3.11.1920 произведен в вице-адмиралы за отличие по службе. Руководил переходом флота в Константинополь и далее в Бизерту. Переехал во Францию. Профессор Высшего технического института в Париже. Видный деятель русской эмиграции. Член масонской ложи. Создатель и, с 1929 г., председатель Военно-морского союза. 22.3.1930 назначен вторым помощником председателя РОВС. 10.4.1938 избран вторым вице-председателем Союза Георгиевских кавалеров. С марта 1945 г. член правления Объединения русской эмиграции для сближения с Советской Россией. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Жена: Ольга Сергеевна (?–17.8.1977, Нью-Йорк).