МЭР Мэр (старофр. мaire, от лат. maior; англ. mayor) — глава городской администрации, избираемый населением или членами городского совета на определенный срок; в отдельные времена и в разных местностях мог назначаться центральным правительством.

Мэр ( старофр . мaire, от лат . maior; англ . mayor) — глава городской администрации, избираемый населением или членами городского совета на определенный срок; в отдельные времена и в разных местностях мог назначаться центральным правительством. На континенте должность известна с X в. В английских городах появилась в конце XII в. М. заменил старосту (рива) или бейлифа, назначаемого сеньором города или королем, или элдермена, выбираемого населением. Функции М. разнились от города к городу. В позднее Средневековье он часто возглавлял местный суд, был мировым судьей, хранителем мира, коронером, стражем тюрьмы, представлял интересы города и, наоборот, интересы центрального управления в городе, имел церемониальные функции, назначал городских должностных лиц (например, городского клерка), принимал новых членов в городскую общину и др. Со временем функции М. могли меняться. Эквивалентом М. являлись синдики в Италии, бургомистры в германских городах, провосты в Шотландии, старосты и градоначальники в славянских землях, алькальды в Испании и др. В крупных городах Содружества наций есть церемониальный глава, именуемый лордом-М. А. А. Анисимова.