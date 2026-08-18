КАЗВИНИ ХАМДАЛЛАХ

КАЗВИНИ ХАМДАЛЛАХ ИБН АБУ БАКР МОСТОУФИ - иранский историк и географ.

Про­ис­хо­дил из ро­да, ру­ко­во­див­ше­го (с XI века на­след­ст­вен­но) ка­зна­чей­ст­вом Каз­вин­ско­го ви­лай­е­та. За­ни­мал вид­ные долж­но­сти в по­дат­ном ве­дом­ст­ве, поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Ра­шид ад-Ди­на. Ав­тор «Из­бран­ной хро­ни­ки» (1330 год; до­ве­де­на до 1329 года, позд­нее про­дол­же­на до 1344 года), со­об­щаю­щей о дея­ни­ях монгольских иль­ха­нов и ме­ст­ных ди­на­стий Ира­на; со­дер­жит так­же био­гра­фии зна­ме­ни­тых лю­дей, под­роб­ное опи­са­ние города Каз­вин.

Казвини при­над­ле­жит так­же сти­хотворная «Кни­га тор­же­ст­ва», за­ду­ман­ная как про­дол­же­ние «Шах-на­ме» Фир­до­уси (около 1335 года, до­ве­де­на до 1332 года), и кос­мо­гра­фия «Ус­ла­да сер­дец» (1340 год) - важ­ней­ший ис­точ­ник по эко­но­мической ис­то­рии и гео­гра­фии Ира­на и со­пре­дель­ных стран XIII-XIV веков (в ней при­во­дит­ся пе­ре­чень го­ро­дов и се­ле­ний с ука­за­ни­ем раз­ме­ров на­ло­гов по ок­ру­гам). В сво­их тру­дах Казвини вы­сту­пил сто­рон­ни­ком силь­ной центральной вла­сти, рас­смат­ри­вал Ху­ла­гуи­дов как про­дол­жа­те­лей иранских тра­ди­ций «ми­ро­дер­жа­вия».

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