КАЗНАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАВИЧ

Из дворян Тверской губернии, сын генерал-адъютанта генерала от инфантерии Н.Г. Казнакова (1824–1885), генерал-губернатора Западной Сибири, члена Государственного совета. 8.9.1859 зачислен пажом к Высочайшему двору. 17.7.1870 поступил в Пажеский корпус. 24.7.1872 зачислен на действительную службу. 23.11.1873 получил звание камер-пажа. 7.8.1874 произведен в корнеты с назначением в Кавалергардский полк. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 29.4.1877 произведен в поручики. 3.8.1880 произведен в штабс-ротмистры. 22.7.1889 произведен в ротмистры. 17.4.1894 произведен в полковники. 4.5.1894 назначен помощником командира Кавалергардского полка по строевой части. 26.4.1899 назначен командиром 39-го драгунского Нарвского полка. 15.4.1905 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 5-й кавалерийской дивизии. 28.8.1907 назначен командиром 1-й бригады 5-й кавалерийской дивизии. 4.2.1910 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. 23.12.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. С 13.6.1915 по 7.10.1915 командовал сводным конным отрядом 5 армии в составе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, 5-й кавалерийской дивизии и Уссурийской казачьей бригады с правами командира неотдельного корпуса. 30.3.1916 назначен командиром 12-го армейского корпуса. 15.1.1917 произведен в генерал от кавалерии за боевые отличия. 17.3.1917 по указанию военного министра отчислен от должности. 10.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 4.12.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Эмигрировал во Францию.

Владел месте с братьями имениями в Киевской, Новгородской, Тверской и Уфимской губерниях.

Жена (1-я): дочь тайного советника Варвара Карловна (урожденная баронесса Искуль), брак расторгнут 28.11.1902. Жена (2-я): вдова генерала от кавалерии Эмилия Леопольдовна (в первом браке Вонлярлярская). Дети (от 1-го брака): Николай (род. 18.7.1894).